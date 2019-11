Une startup soutenue par Bill Gates concentre la lumière solaire en utilisant l'IA et un champ de miroirs Pour créer la chaleur nécessaire qui peut alimenter l'industrie lourde 11PARTAGES 17 0 La capacité de production de l’énergie à partir de la lumière du soleil n’est plus nouvelle pour personne. Mais une startup californienne soutenue par Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, et d’autres investisseurs pourraient aider à remplacer les combustibles fossiles dans les industries lourdes. Heliogen, une société d'énergie propre, a déclaré mardi qu'elle a découvert un moyen d'utiliser l'intelligence artificielle et un champ de miroirs pour réfléchir tellement de lumière solaire qu'elle génère une chaleur extrême au-dessus de 1.000 degrés Celsius, d’après l’entreprise.



Contrairement à l'énergie solaire traditionnelle, qui utilise des panneaux sur les toits pour capter l'énergie du soleil, Heliogen améliore ce qu'on appelle l'énergie solaire concentrée. La technologie utilise des miroirs pour concentrer la lumière solaire entrante sur un endroit qui atteint des températures très élevées pour créer la chaleur nécessaire à la fabrication du ciment, de l'acier, du verre et autres procédés industriels, qui émettent beaucoup de carbone et qui n'ont pas encore été touchés par la révolution des énergies propres.





Bill Gross, fondateur et PDG d'Heliogen a déclaré à CNN Business : « Nous sommes en train de déployer une technologie qui peut battre le prix des combustibles fossiles et qui n’entraine pas d'émissions de CO2 ».



Dans un communiqué, M. Gates s'est dit heureux d'être un premier bailleur de fonds d'un « développement prometteur dans la recherche pour remplacer un jour les combustibles fossiles ». « Aujourd'hui, les procédés industriels comme ceux utilisés pour la fabrication du ciment, de l'acier et d'autres matériaux sont responsables de plus d'un cinquième de toutes les émissions ». « Ces matériaux sont partout dans notre vie, mais nous n'avons pas de percées prouvées qui nous permettraient d'en avoir des versions à prix abordable et sans carbone. Si nous voulons atteindre l'objectif de zéro émission de carbone, nous avons beaucoup de choses à inventer », a-t-il ajouté.



Selon CNN Business, cette technologie, qui utilise des miroirs pour réfléchir le soleil en un seul point, pour produire de l'énergie solaire concentrée n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée dans le passé pour produire de l'électricité et, d'une manière limitée, pour produire de la chaleur pour l'industrie. Il est même utilisé à Oman pour fournir l'énergie nécessaire au forage pétrolier, selon le site Web. Cependant, par le passé, l'énergie solaire concentrée ne pouvait pas atteindre des températures suffisamment élevées pour produire du ciment et de l'acier.



« Si vous prenez un millier de miroirs et qu'ils s'alignent exactement en un seul point, vous pouvez atteindre des températures extrêmement, extrêmement élevées », a dit Gross, qui a ajouté qu'Heliogen a fait sa percée le premier jour où il a mis son usine en marche. La startup a déclaré qu'elle produit tellement de chaleur que sa technologie pourrait même atteindre des températures de 1500°C capables de produire de l'hydrogène propre à grande échelle.



Heliogen prétend que cette technologie brevetée permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet des industries. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le ciment, par exemple, – qui pourrait être touché par la révolution énergétique de Heliogen – représente 7 % des émissions mondiales de CO2. Le milliardaire Patrick Soon-Shiong, propriétaire du Los Angeles Times qui a aussi soutenu la startup, a déclaré à CNN Business que « Bill et l'équipe ont vraiment maîtrisé le soleil ». « Le potentiel de l'humanité est énorme.... Le potentiel pour les affaires est insondable », a-t-il ajouté.



L’IA contribue à la résolution du problème du réchauffement climatique



La technologie de l'entreprise utilise un logiciel d’IA et d'autres technologies sophistiquées pour former un champ de miroirs afin de réfléchir les rayons solaires en un seul pour aligner un grand nombre de miroirs afin de réfléchir la lumière du soleil sur une cible, créant ainsi une source de chaleur presque trois fois plus intense que les systèmes solaires commerciaux précédents.



Cependant, Heliogen devra résoudre les préoccupations liées aux périodes de pluie. La société a toutefois déclaré qu'elle résoudrait ce problème en s'appuyant sur des systèmes de stockage qui peuvent retenir l'énergie solaire pour les jours de pluie.



Que pensez-vous de la capacité de production de l’énergie solaire concentrée de Heliogen ?

Pensez-vous que la startup pourra-t-elle relever rapidement les défis de stockage pour les jours de pluie et de production à grande échelle ?



