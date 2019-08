Google s'engage à expédier des produits neutres en carbone et à utiliser des matériaux recyclés dans tous ses appareils, D'ici 2022 0PARTAGES 7 0 Dans un contexte de transformation profonde de l’économie mondiale pour lutter contre le changement climatique, les agents économiques sont incités à opter pour les biens et services « climat-compatibles ». Les entreprises du monde de la technologie ne sont pas indifférentes à ces efforts et s’engagent progressivement à créer un environnement plus sain. Par ailleurs, ses nouveaux engagements renforcent la concurrence entre les entreprises de technologie afin de montrer aux consommateurs et aux gouvernements qu'ils réduisent le coût environnemental de l'élargissement de leur gamme de gadgets.



Google a annoncé lundi que d'ici 2022, tous les produits « Made by Google » incluront des matériaux recyclés. L'entreprise a également annoncé que d'ici 2020, toutes ses expéditions de produits seront neutres en carbone. Ces deux engagements s'inscrivent dans une démarche plus large visant à intégrer la durabilité dans chaque conception. Son portefeuille matériel comprend actuellement des téléphones Pixel, des Pixelbooks, des haut-parleurs Google Home, Nest, et des accessoires comme des étuis de téléphone et des supports de charge. L'équipe de conception de l’entreprise devra maintenant réfléchir à la façon de fabriquer des produits qui durent le plus longtemps possible, qui sont faciles à démonter et à recycler à la fin de leur vie utile et qui utilisent les matériaux les plus durables.





Lors d’une interview accordée au magazine Fast Company, Anna Meegan, responsable du développement durable pour l'unité Appareils et services de Google, a déclaré que les émissions de carbone liées au transport de l'entreprise par unité ont chuté de 40 % l'année dernière par rapport à 2017 en comptant davantage sur les navires que sur les avions pour déplacer les téléphones, haut-parleurs, ordinateurs portables et autres gadgets des usines aux clients du monde entier. L'entreprise compensera les émissions restantes en achetant des crédits de carbone, a dit Mme Meegan. Elle devra aussi mieux prévoir son processus de développement et de production puisque les expéditions par navires prennent plus de temps que par avion.



Google a aussi déclaré qu'il avait commencé à utiliser du plastique recyclé dans les appareils Chromecast et utilisé des bouteilles en plastique pour créer le tissu sur Google Homes et les boîtiers. C'est le type de changement qui sera maintenant intégré dans chaque pièce de matériel que l'entreprise fabrique, d’après Mme Meegan.



Le département matériel de Google, qui existe depuis trois ans, est le cerveau derrière des choix esthétiques comme ses haut-parleurs recouverts de tissu en forme de cailloux ou les bords arrondis de l'appareil Google Home. Mais l'équipe de conception s'est rendu compte qu'elle voulait aussi se concentrer sur la durabilité, a rapporté le magazine Fast company. « Certains pensent que le design consiste à rendre les choses jolies ou belles », explique Ivy Ross, qui dirige l'équipe de conception matérielle de Google. « Et le design, c'est vraiment résoudre des problèmes pour l'humanité. . . . J'ai dit à l'équipe, attendez une minute, [la durabilité] n'est qu'un autre problème et c'est probablement le problème le plus important de notre vie. Ne nous sentirons-nous pas bien en tant que designers si nous nous attaquons à cela ? »





Cette décision du géant de la Silicon Valley de devenir une entreprise plus écoresponsable fait suite à l'initiative écologique d'Apple d'utiliser des matériaux recyclés dans ses produits. L'entreprise est allée même jusqu'à fabriquer un robot interne (Liam robot) qui désassemble les vieux iPhones à des fins de recyclage, dans le cadre son initiative environnementale. Le robot est capable de détecter les pièces à l'intérieur de l'appareil et de les dépouiller de manière sûre et efficace pour pouvoir les remettre à neuf.



Poursuivant son initiative de lutter contre le changement climatique et de créer un environnement plus sain, Apple a annoncé en avril 2018 que l’ensemble de ses magasins, ses bureaux, ses centres de données, ainsi que les sites en colocation dans 43 pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Inde sont désormais



Samsung a annoncé en janvier dernier qu’il s’engageait dans une initiative similaire, en promettant d'utiliser des matériaux durables dans l'emballage de ses produits, à partir du premier semestre 2019. L’entreprise a décidé de remplacer le plastique utilisé dans les téléphones, les tablettes et les articles portables par les moules et les sacs d'accessoires fabriqués avec des « matériaux écologiques ». Elle a dit qu'elle va également changer la conception de ses chargeurs de téléphone pour réduire l'utilisation de plastique, « en remplaçant l'extérieur brillant par une finition mate ». Les sacs en plastique utilisés pour protéger ses climatiseurs, réfrigérateurs, téléviseurs et machines à laver seront remplacés par des matériaux recyclés et des bioplastiques provenant de sources non fossiles. Enfin, l'entreprise commencera à utiliser du papier certifié par les « organisations environnementales mondiales » dans ses manuels d'ici l'année prochaine.



Google s’est aussi engagé à créer un environnement sain et à intégrer les normes de durabilité dans la planification matérielle de l’entreprise, a dit Mme Meegan. Selon la société, trois des neuf produits Google pour lesquels la société a des informations détaillées en ligne contiennent déjà du plastique recyclé, allant de 20 % à 42 % dans les boîtiers de ses haut-parleurs Google Home et ses dongles de streaming Chromecast. D’ici 2022, Google s'est engagé à introduire du plastique recyclé dans 100 % des produits. Apple qui s‘est engagé à devenir une entreprise écocitoyenne dès 2017 a au moins 50 % de plastique recyclé dans certaines parties de plusieurs produits, d'étain recyclé dans au moins 11 produits et d'aluminium recyclé dans au moins deux.



D’après la responsable du développement durable de Google, les dispositifs ne peuvent pas franchir le deuxième point de contrôle dans le processus de conception de l'entreprise à moins qu'ils ne démontrent que l'emballage et les matériaux durables et la facilité de réparation ont été considérés.



« Nous cherchons fondamentalement à intégrer la durabilité dans tout ce que nous faisons », a-t-elle dit, avant d’ajouter qu’ « Il va nous falloir du temps pour démontrer le progrès. »



Le géant de la publicité en ligne n’a pas réalisé cette responsabilité très tôt, mais le fait qu’il ait reconnu que sa branche de matériel a trainé les pas par rapport à son concurrent Apple et qu’il se soit maintenant engagé à devenir une entreprise respectueuse de l'environnement est un bon pas dans la bonne direction. Attendons de voir des téléphones Pixel recyclables.



Source : Fast Company



