Les États-Unis tentent de remettre en service trois centrales nucléaires désaffectées afin de répondre à la demande énergétique croissante des centres de données IA et cloud

Depuis 2024, les géants de la technologie tels que Microsoft, Google, Amazon et Meta se sont tournés de plus en plus vers l'énergie nucléaire pour répondre à la demande croissante en électricité de leurs centres de données, essentiels à l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing. La consommation énergétique de ces infrastructures a dépassé celle de certaines grandes villes et pourrait encore augmenter de 75 % d'ici 2050. Alors que les énergies renouvelables restent limitées dans leur capacité à fournir une énergie stable et continue, le nucléaire offre une solution sans carbone, efficace et durable, favorisant une "renaissance" de cette technologie autrefois marginalisée.
Dans ce contexte, les États-Unis tentent, dans le cadre dune initiative sans précédent, de remettre en service trois centrales nucléaires désaffectées afin de répondre à la demande énergétique croissante, notamment celle générée par les centres de données à grande échelle. Le ministère de lÉnergie a accordé un prêt pouvant atteindre 4,4 milliards de dollars pour redémarrer la centrale de Palisades dans le Michigan, le Crane Clean Energy Center sur lîle de Three Mile en Pennsylvanie et le Duane Arnold Energy Center dans lIowa, afin de rétablir une production combinée de 2,25 gigawatts délectricité, capable dalimenter environ 2 millions de foyers et dentreprises. Ces trois centrales avaient fermé avant lexpiration de leurs autorisations dexploitation, principalement parce que lélectricité quelles produisaient était jugée trop coûteuse.
Ce nest plus le cas aujourdhui. Deux de ces centrales ont conclu des contrats avec de grandes entreprises technologiques, prêtes à payer un supplément pour sapprovisionner en grandes quantités dénergie sans carbone destinées à leurs centres de données. Ladministration du président Donald Trump met tout en uvre pour développer lénergie nucléaire au service de lintelligence artificielle et de lindustrie manufacturière. Elle accorde également des prêts de plusieurs milliards de dollars pour financer des modernisations visant à augmenter la production délectricité des centrales nucléaires actuellement en service.
La remise en service dun réacteur est un moyen assez rapide dobtenir beaucoup délectricité, et cest moins coûteux que de construire un nouveau réacteur de grande taille, a déclaré Todd Allen, expert en génie nucléaire. « Il y a une demande croissante délectricité dans le pays », a-t-il déclaré. « Vous disposez de ces installations qui étaient auparavant raccordées au réseau. Elles étaient auparavant opérationnelles, et vous pouvez les remettre en service relativement rapidement pour quelles produisent à nouveau de lélectricité, comparé aux autres options possibles. Pour quiconque souhaite atteindre la neutralité carbone, le nucléaire offre cette solution. Pour ladministration Trump, qui souhaite vraiment développer le nucléaire, cela sinscrit également dans cette logique. »
Allen a comparé la remise en service dune centrale nucléaire déclassée au redémarrage dune voiture restée à larrêt pendant quelques années. Le conducteur doit toujours disposer dun permis valide et toutes les pièces doivent fonctionner correctement. « Cest ce quils essaient de faire avec ces centrales nucléaires, mais il sagit dun système bien plus vaste et complexe », a déclaré Allen, doyen associé chargé de la recherche à la faculté dingénierie de luniversité du Michigan.
Dans le cas dune centrale nucléaire, le propriétaire doit rappeler les travailleurs du secteur nucléaire et sassurer que leur formation est à jour, vérifier que tout fonctionne correctement et que lentretien est à jour, sassurer quil dispose de suffisamment de combustible et demander aux autorités de régulation de rétablir son autorisation dexploitation, a-t-il ajouté. Allen a indiqué que cela représentait beaucoup de choses à suivre, mais que cétait relativement simple.
Edwin Lyman, de lUnion of Concerned Scientists (UCS), a déclaré que largent des contribuables utilisé devrait servir à remédier aux risques liés à la sécurité. Par exemple, la plupart des centrales américaines ont été construites entre 1970 et 1990 et conçues pour résister aux catastrophes naturelles de cette époque, a précisé Lyman, directeur de la sécurité nucléaire à lUCS. Mais le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus violents. « Il est possible que, sils fixent le bon niveau de sécurité et consacrent les fonds nécessaires pour y parvenir, ils puissent remettre ces centrales en état de fonctionnement », a-t-il déclaré. « Ce nest pas le cas pour linstant. »
La seule centrale nucléaire de lIowa, Duane Arnold, a été mise en service en 1975. Sa fermeture définitive était prévue en octobre 2020. Son remplacement par des sources dénergie moins coûteuses, notamment léolien, devait permettre aux consommateurs de lIowa déconomiser 300 millions de dollars en coûts énergétiques. La centrale a été arrêtée prématurément, en août 2020, après avoir été endommagée lors dune violente tempête appelée « derecho ». NextEra Energy est propriétaire de Duane Arnold. Au vu de son état, le PDG John Ketchum a déclaré que les responsables de lentreprise « étaient très confiants quant à la possibilité de la remettre en service ».
La centrale de Palisades est celle dont le projet est le plus avancé. La centrale de Palisades a fonctionné de 1971 à 2022, date à laquelle son propriétaire, Entergy, sest retiré du marché de gros de lélectricité. Lautorisation dexploitation de la centrale était valable jusquen 2031. Holtec International la rachetée et a entamé son démantèlement, bien quaucune des étapes nait été irréversible. Les responsables du Michigan, ne souhaitant pas perdre demplois dans le secteur nucléaire ni de source dénergie, ont encouragé Holtec à poursuivre la réouverture de la centrale et lui ont accordé un financement public. Ladministration de lancien président Joe Biden a approuvé un prêt de 1,5 milliard de dollars pour redémarrer la centrale en 2024, et ladministration Trump a poursuivi ces versements.
En août, Holtec a commencé à charger du combustible nucléaire, lune des dernières étapes majeures avant le redémarrage dun réacteur. Lentreprise a suspendu le processus après quun assemblage combustible sest incliné par rapport à sa position verticale ; Holtec a alors jugé nécessaire den déterminer la cause. Ses contrats dachat délectricité exigent que Palisades soit remise en service dici mars 2027. Holtec affirme que ses efforts permettront de rétablir lalimentation de base, de renforcer la sécurité énergétique et de démontrer le rôle de lénergie nucléaire pour répondre aux besoins croissants du pays en électricité.
NextEra Energy et Google collaborent pour remettre en service la centrale de Duane Arnold dici début 2029. « Cest un exemple parfait de centres de données qui sautofinancent », a déclaré Ketchum lors dune interview. « Nous sommes en mesure de signer un contrat à long terme avec un hyperscaler pour ce projet. Ainsi, aucun des coûts nest pris en charge par les clients résidentiels de lIowa. »
Depuis 2023, Microsoft a envisagé d'utiliser des réacteurs nucléaires pour alimenter ses centres de données. Microsoft a conclu un contrat avec le Crane Clean Energy Center, situé à Three Mile Island, juste à la périphérie de Harrisburg. Cette centrale a été le théâtre du pire accident nucléaire commercial du pays...
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