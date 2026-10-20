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Les États-Unis tentent de remettre en service trois centrales nucléaires désaffectées afin de répondre à la demande énergétique croissante des centres de données IA et cloud

Le , par Alex
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Les États-Unis tentent, dans le cadre dune initiative sans précédent, de remettre en service trois centrales nucléaires désaffectées afin de répondre à la demande énergétique croissante, notamment celle générée par les centres de données à grande échelle. Le ministère de lÉnergie a accordé un prêt pouvant atteindre 4,4 milliards de dollars afin de rétablir une production combinée de 2,25 gigawatts délectricité. La remise en service dun réacteur est un moyen assez rapide dobtenir beaucoup délectricité, et cest moins coûteux que de construire un nouveau réacteur de grande taille. Les géants de la technologie achèteront de l'électricité pour leurs centres de données.

Depuis 2024, les géants de la technologie tels que Microsoft, Google, Amazon et Meta se sont tournés de plus en plus vers l'énergie nucléaire pour répondre à la demande croissante en électricité de leurs centres de données, essentiels à l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing. La consommation énergétique de ces infrastructures a dépassé celle de certaines grandes villes et pourrait encore augmenter de 75 % d'ici 2050. Alors que les énergies renouvelables restent limitées dans leur capacité à fournir une énergie stable et continue, le nucléaire offre une solution sans carbone, efficace et durable, favorisant une "renaissance" de cette technologie autrefois marginalisée.

Dans ce contexte, les États-Unis tentent, dans le cadre dune initiative sans précédent, de remettre en service trois centrales nucléaires désaffectées afin de répondre à la demande énergétique croissante, notamment celle générée par les centres de données à grande échelle. Le ministère de lÉnergie a accordé un prêt pouvant atteindre 4,4 milliards de dollars pour redémarrer la centrale de Palisades dans le Michigan, le Crane Clean Energy Center sur lîle de Three Mile en Pennsylvanie et le Duane Arnold Energy Center dans lIowa, afin de rétablir une production combinée de 2,25 gigawatts délectricité, capable dalimenter environ 2 millions de foyers et dentreprises. Ces trois centrales avaient fermé avant lexpiration de leurs autorisations dexploitation, principalement parce que lélectricité quelles produisaient était jugée trop coûteuse.

Ce nest plus le cas aujourdhui. Deux de ces centrales ont conclu des contrats avec de grandes entreprises technologiques, prêtes à payer un supplément pour sapprovisionner en grandes quantités dénergie sans carbone destinées à leurs centres de données. Ladministration du président Donald Trump met tout en uvre pour développer lénergie nucléaire au service de lintelligence artificielle et de lindustrie manufacturière. Elle accorde également des prêts de plusieurs milliards de dollars pour financer des modernisations visant à augmenter la production délectricité des centrales nucléaires actuellement en service.

La remise en service dun réacteur est un moyen assez rapide dobtenir beaucoup délectricité, et cest moins coûteux que de construire un nouveau réacteur de grande taille, a déclaré Todd Allen, expert en génie nucléaire. « Il y a une demande croissante délectricité dans le pays », a-t-il déclaré. « Vous disposez de ces installations qui étaient auparavant raccordées au réseau. Elles étaient auparavant opérationnelles, et vous pouvez les remettre en service relativement rapidement pour quelles produisent à nouveau de lélectricité, comparé aux autres options possibles. Pour quiconque souhaite atteindre la neutralité carbone, le nucléaire offre cette solution. Pour ladministration Trump, qui souhaite vraiment développer le nucléaire, cela sinscrit également dans cette logique. »

Allen a comparé la remise en service dune centrale nucléaire déclassée au redémarrage dune voiture restée à larrêt pendant quelques années. Le conducteur doit toujours disposer dun permis valide et toutes les pièces doivent fonctionner correctement. « Cest ce quils essaient de faire avec ces centrales nucléaires, mais il sagit dun système bien plus vaste et complexe », a déclaré Allen, doyen associé chargé de la recherche à la faculté dingénierie de luniversité du Michigan.

Dans le cas dune centrale nucléaire, le propriétaire doit rappeler les travailleurs du secteur nucléaire et sassurer que leur formation est à jour, vérifier que tout fonctionne correctement et que lentretien est à jour, sassurer quil dispose de suffisamment de combustible et demander aux autorités de régulation de rétablir son autorisation dexploitation, a-t-il ajouté. Allen a indiqué que cela représentait beaucoup de choses à suivre, mais que cétait relativement simple.


Edwin Lyman, de lUnion of Concerned Scientists (UCS), a déclaré que largent des contribuables utilisé devrait servir à remédier aux risques liés à la sécurité. Par exemple, la plupart des centrales américaines ont été construites entre 1970 et 1990 et conçues pour résister aux catastrophes naturelles de cette époque, a précisé Lyman, directeur de la sécurité nucléaire à lUCS. Mais le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus violents. « Il est possible que, sils fixent le bon niveau de sécurité et consacrent les fonds nécessaires pour y parvenir, ils puissent remettre ces centrales en état de fonctionnement », a-t-il déclaré. « Ce nest pas le cas pour linstant. »

La seule centrale nucléaire de lIowa, Duane Arnold, a été mise en service en 1975. Sa fermeture définitive était prévue en octobre 2020. Son remplacement par des sources dénergie moins coûteuses, notamment léolien, devait permettre aux consommateurs de lIowa déconomiser 300 millions de dollars en coûts énergétiques. La centrale a été arrêtée prématurément, en août 2020, après avoir été endommagée lors dune violente tempête appelée « derecho ». NextEra Energy est propriétaire de Duane Arnold. Au vu de son état, le PDG John Ketchum a déclaré que les responsables de lentreprise « étaient très confiants quant à la possibilité de la remettre en service ».

La centrale de Palisades est celle dont le projet est le plus avancé. La centrale de Palisades a fonctionné de 1971 à 2022, date à laquelle son propriétaire, Entergy, sest retiré du marché de gros de lélectricité. Lautorisation dexploitation de la centrale était valable jusquen 2031. Holtec International la rachetée et a entamé son démantèlement, bien quaucune des étapes nait été irréversible. Les responsables du Michigan, ne souhaitant pas perdre demplois dans le secteur nucléaire ni de source dénergie, ont encouragé Holtec à poursuivre la réouverture de la centrale et lui ont accordé un financement public. Ladministration de lancien président Joe Biden a approuvé un prêt de 1,5 milliard de dollars pour redémarrer la centrale en 2024, et ladministration Trump a poursuivi ces versements.

En août, Holtec a commencé à charger du combustible nucléaire, lune des dernières étapes majeures avant le redémarrage dun réacteur. Lentreprise a suspendu le processus après quun assemblage combustible sest incliné par rapport à sa position verticale ; Holtec a alors jugé nécessaire den déterminer la cause. Ses contrats dachat délectricité exigent que Palisades soit remise en service dici mars 2027. Holtec affirme que ses efforts permettront de rétablir lalimentation de base, de renforcer la sécurité énergétique et de démontrer le rôle de lénergie nucléaire pour répondre aux besoins croissants du pays en électricité.

NextEra Energy et Google collaborent pour remettre en service la centrale de Duane Arnold dici début 2029. « Cest un exemple parfait de centres de données qui sautofinancent », a déclaré Ketchum lors dune interview. « Nous sommes en mesure de signer un contrat à long terme avec un hyperscaler pour ce projet. Ainsi, aucun des coûts nest pris en charge par les clients résidentiels de lIowa. »

Depuis 2023, Microsoft a envisagé d'utiliser des réacteurs nucléaires pour alimenter ses centres de données. Microsoft a conclu un contrat avec le Crane Clean Energy Center, situé à Three Mile Island, juste à la périphérie de Harrisburg. Cette centrale a été le théâtre du pire accident nucléaire commercial du pays...
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