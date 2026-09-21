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Les centres de données de l'Oregon consomment près de 25 % de l'électricité de l'État
Et pire encore : 32 centres de données supplémentaires sont prévus ou en cours de construction dans l'État

Le , par Alex
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6  0 
n nouveau rapport publié par ECOnorthwest et luniversité de Virginie, financé par la fondation Lemelson, une association à but non lucratif basée à Portland, quantifie des données fondamentales mais difficiles à trouver. Il précise notamment le nombre de centres de données que compte actuellement lÉtat (111), les projets en cours de réalisation (32), leur impact sur lemploi (2 630 emplois directs) et leur consommation dénergie (environ 23 % des ventes délectricité au détail dans tout lÉtat en 2025). Le rapport met en évidence les lacunes dans les informations disponibles concernant limpact des centres de données sur léconomie de lÉtat et les communautés dans lesquelles ils opèrent.

En juillet 2026, un rapport a révélé que le comté de Henrico, en Virginie, fait face à une crise énergétique majeure en raison de la multiplication des centres de données sur son territoire. Face à une augmentation prévue de 25 % des tarifs d'électricité, les autorités locales ont demandé aux écoles et aux employés municipaux de réduire drastiquement leur consommation. Cette hausse tarifaire devrait coûter environ cinq millions de dollars supplémentaires au budget public pour 2027. Bien que la région compte déjà 37 infrastructures numériques massives, de nombreux autres projets de centres de données sont en cours de développement, et ce, malgré l'hostilité croissante des collectivités locales.

Cette situtation est dû à une forte demande énergétique des centres de données dédiés à l'IA. Selon un rapport, la demande massive de l'industrie de l'IA en turbines à gaz a provoqué une pénurie inattendue. Cette pression dépasse largement les capacités de production des géants industriels comme GE Vernova, dont les carnets de commandes sont complets jusqu'en 2031 au moins. Cela provoque une explosion des coûts de l'électricité et force les opérateurs à prolonger l'usage du charbon ou à se tourner vers des moteurs de secours. Malgré la pollution générée par les énergies fossiles, ce déficit est considéré comme le principal obstacle au développement de l'IA aux États-Unis. De nombreux projets numériques risquent d'être abandonnés ou retardés.

Récemment, un nouveau rapport publié par ECOnorthwest et luniversité de Virginie, financé par la fondation Lemelson, une association à but non lucratif basée à Portland, quantifie des données fondamentales mais difficiles à trouver. Il précise notamment le nombre de centres de données que compte actuellement lÉtat (111), les projets en cours de réalisation (32), leur impact sur lemploi (2 630 emplois directs) et leur consommation dénergie (environ 23 % des ventes délectricité au détail dans tout lÉtat en 2025).

« LOregon dispose déjà dun marché important de centres de données, avec 111 installations opérationnelles représentant environ 22,1 millions de pieds carrés de surface brute de construction », ont écrit les auteurs du rapport dans leurs principales conclusions, communiquées en exclusivité à lOPB avant la publication. « 32 installations supplémentaires sont identifiées comme étant prévues ou en cours de construction, ce qui représente environ 6,9 millions de pieds carrés de développement futur potentiel. »


Mais, ce qui est peut-être plus important encore, le rapport met en évidence les lacunes dans les informations disponibles concernant limpact des centres de données sur léconomie de lÉtat et les communautés dans lesquelles ils opèrent. Les auteurs du rapport ont constaté que les sources de données relatives à la consommation deau et à dautres informations nécessaires à lanalyse de limpact des installations sur les paysages et les communautés environnantes étaient incohérentes, incomplètes ou indisponibles.

Terry Wirkkala, directeur de projet et économiste appliqué chez ECOnorthwest, a déclaré à lOPB que cette étude visait à informer le public à un moment où les centres de données font lobjet dun vif débat. Ces dernières années, des allègements fiscaux ont contribué à stimuler le développement des centres de données dans des États comme lOregon. Mais au cours des derniers mois, les collectivités locales ont envisagé ou mis en place des moratoires sur ces installations, les centres de données devenant un enjeu majeur à lapproche des élections de novembre.

Wirkkala a indiqué que lune des principales conclusions du rapport dECOnorthwest est que lOregon compte en réalité deux marchés distincts pour les centres de données. « La partie est de lÉtat est actuellement plus développée que la partie ouest », a déclaré M. Wirkkala, « mais à lavenir, le développement sera plus important dans la partie ouest de lÉtat que dans la partie est. » Cest dans lest de lOregon que se concentrent les grands centres de données hyperscale, souvent plus vastes que plusieurs terrains de football. Les centres de données prévus, situés pour la plupart dans louest de lÉtat, sont beaucoup plus petits, souvent utilisés par plusieurs entreprises qui louent de lespace, et peuvent être hébergés au sein de locaux abritant également des bureaux.

Le rapport rappelle les appels à freiner l'essor de ses centres de données IA dans le monde. En Europe, la société danoise Grundfos a notamment tiré la sonnette d'alarme sur la pression critique sur les ressources hydriques et énergétiques de l'Europe. Elle a souligné l'urgence pour l'Europe de réguler l'expansion massive des centres de données afin de préserver ses ressources vitales. La consommation d'électricité et d'eau de ces installations menace de saturer les infrastructures locales d'ici d'ici 2030. Grundfos a préconisé l'adoption de normes d'efficacité énergétique strictes et de solutions de refroidissement durables pour concilier souveraineté numérique et respect de l'environnement. Toutefois, selon les critiques, de nouvelles réglementations ralentiraient l'Europe dans la course à l'IA.

Source : Rapport d'ECOnorthwest et de l'Université de Virginie

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Voir aussi :

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RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 13:45
Dans une tour humide à circuit fermé, la consommation d'eau (évaporation+ bleed off) est quand-même de 2000 litres par MWh de chaleur évacuée.

Le centre de données de Google prévu à Châteauroux (1 GW sur 195 hectares) équivaut à la consommation annuelle de 13 ménages chaque heure, ou autant qu'une ville comme Dijon, Orléans, Nancy ou Clermont-Ferrand chaque année.
5  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 8:38
Ces entreprises se comportent comme des mafia... Combien de temps va-t-on laisser faire ?
3  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 10:27
Citation Envoyé par OuftiBoy Voir le message
Ces entreprises se comportent comme des mafia... Combien de temps va-t-on laisser faire ?
Le temps que le peu de ressources qui subsistent sur Terre puissent être détruites... Et encore, après ces entreprises pourront détruire le reste de l'univers... Certaines s'y essaient déjà en délocalisant leur datacenters en orbite terrestre!!!
3  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 26/09/2026 à 12:42
Ivr,

Citation Envoyé par lvr Voir le message
Il me semble qu'on soit encore dans un des bons sujets NIMBY.
Personne ne veut des data centers chez lui, de leur nuisances sonores, de leur pollution, désastre écologique, ...
Mais tout le monde continue à l'utiliser. Pour tout et pour rien.
A un moment, va falloir être cohérent et arrêter de les utiliser.
Non, tout le monde ne l'utilise pas (l'IA), et tout le monde ne veut pas les utiliser (les datacenter), mais tout est fait pour nous forcer à cela... L'excès nuit en tout.
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 18:25
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
La protestation contre les centres de données dédiés à l'IA est devenue plus virulente

  • consommation délectricité.
  • utilisation de leau.


L'essor de l'IA génère des besoins énergétiques et hydriques massifs qui pèsent lourdement sur l'environnement.
En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie. Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations.

  • particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales,
  • notamment des maladies pulmonaires,
  • des troubles cardiaques et, dans certains cas,
  • des taux plus élevés de mortalité prématurée.
  • L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures.
Ce que l'on ne n'entend pas beaucoup (et/ou que le lien n'est pas fait), c'est que ces dépenses énergétiques (sans même compter la consommation d'eau, une ressource plus rare qu'on ne le croit), s'ajoutent aux dégâts collatéraux des guerres Israël/Palestine/Cisjordanie, Ukraine/Russie et USA/Iran, et font partie de l'équation qui mène à la flambée des prix actuel... De même, cette course à l'IA entraîne des pénuries de RAM et autres composants...

Bref, beaucoup de dégât dans le monde réel, là où la bulle IA va faire des ravages incalculable, qu'elle perce (chômage, etc) ou pas (pertes d'investissement si éclatement de la bulle). Ajoutons le développement d'armes boostés à l'IA, qui ne font que prolonger les guerres ci-dessus, dont les victimes sont les pauvres bougres qu'on envoie se faire dégommer dès leur arrivée au front.

Je ne sais pas vous, mais moi, plus le temps passe, plus je pense que l'IA est un cancer qui se généralise. Il serait grand temps de n'en garder que la substantiel moelle, et d'en finir avec le reste. Vu pieu, je sais, mais qui serait salutaire au plus grand nombre.

C'est juste mon avis, chacun a le sien et c'est très bien ainsi.
BàV et Peace & Love.
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lvr
Avatar de lvr
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 20:24
Il me semble qu'on soit encore dans un des bons sujets NIMBY.
Personne ne veut des data centers chez lui, de leur nuisances sonores, de leur pollution, désastre écologique, ...
Mais tout le monde continue à l'utiliser. Pour tout et pour rien.
A un moment, va falloir être cohérent et arrêter de les utiliser.
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