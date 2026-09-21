En juillet 2026, un rapport a révélé que le comté de Henrico, en Virginie, fait face à une crise énergétique majeure en raison de la multiplication des centres de données sur son territoire. Face à une augmentation prévue de 25 % des tarifs d'électricité, les autorités locales ont demandé aux écoles et aux employés municipaux de réduire drastiquement leur consommation. Cette hausse tarifaire devrait coûter environ cinq millions de dollars supplémentaires au budget public pour 2027. Bien que la région compte déjà 37 infrastructures numériques massives, de nombreux autres projets de centres de données sont en cours de développement, et ce, malgré l'hostilité croissante des collectivités locales.
Cette situtation est dû à une forte demande énergétique des centres de données dédiés à l'IA. Selon un rapport, la demande massive de l'industrie de l'IA en turbines à gaz a provoqué une pénurie inattendue. Cette pression dépasse largement les capacités de production des géants industriels comme GE Vernova, dont les carnets de commandes sont complets jusqu'en 2031 au moins. Cela provoque une explosion des coûts de l'électricité et force les opérateurs à prolonger l'usage du charbon ou à se tourner vers des moteurs de secours. Malgré la pollution générée par les énergies fossiles, ce déficit est considéré comme le principal obstacle au développement de l'IA aux États-Unis. De nombreux projets numériques risquent d'être abandonnés ou retardés.
Récemment, un nouveau rapport publié par ECOnorthwest et luniversité de Virginie, financé par la fondation Lemelson, une association à but non lucratif basée à Portland, quantifie des données fondamentales mais difficiles à trouver. Il précise notamment le nombre de centres de données que compte actuellement lÉtat (111), les projets en cours de réalisation (32), leur impact sur lemploi (2 630 emplois directs) et leur consommation dénergie (environ 23 % des ventes délectricité au détail dans tout lÉtat en 2025).
« LOregon dispose déjà dun marché important de centres de données, avec 111 installations opérationnelles représentant environ 22,1 millions de pieds carrés de surface brute de construction », ont écrit les auteurs du rapport dans leurs principales conclusions, communiquées en exclusivité à lOPB avant la publication. « 32 installations supplémentaires sont identifiées comme étant prévues ou en cours de construction, ce qui représente environ 6,9 millions de pieds carrés de développement futur potentiel. »
Mais, ce qui est peut-être plus important encore, le rapport met en évidence les lacunes dans les informations disponibles concernant limpact des centres de données sur léconomie de lÉtat et les communautés dans lesquelles ils opèrent. Les auteurs du rapport ont constaté que les sources de données relatives à la consommation deau et à dautres informations nécessaires à lanalyse de limpact des installations sur les paysages et les communautés environnantes étaient incohérentes, incomplètes ou indisponibles.
Terry Wirkkala, directeur de projet et économiste appliqué chez ECOnorthwest, a déclaré à lOPB que cette étude visait à informer le public à un moment où les centres de données font lobjet dun vif débat. Ces dernières années, des allègements fiscaux ont contribué à stimuler le développement des centres de données dans des États comme lOregon. Mais au cours des derniers mois, les collectivités locales ont envisagé ou mis en place des moratoires sur ces installations, les centres de données devenant un enjeu majeur à lapproche des élections de novembre.
Wirkkala a indiqué que lune des principales conclusions du rapport dECOnorthwest est que lOregon compte en réalité deux marchés distincts pour les centres de données. « La partie est de lÉtat est actuellement plus développée que la partie ouest », a déclaré M. Wirkkala, « mais à lavenir, le développement sera plus important dans la partie ouest de lÉtat que dans la partie est. » Cest dans lest de lOregon que se concentrent les grands centres de données hyperscale, souvent plus vastes que plusieurs terrains de football. Les centres de données prévus, situés pour la plupart dans louest de lÉtat, sont beaucoup plus petits, souvent utilisés par plusieurs entreprises qui louent de lespace, et peuvent être hébergés au sein de locaux abritant également des bureaux.
Le rapport rappelle les appels à freiner l'essor de ses centres de données IA dans le monde. En Europe, la société danoise Grundfos a notamment tiré la sonnette d'alarme sur la pression critique sur les ressources hydriques et énergétiques de l'Europe. Elle a souligné l'urgence pour l'Europe de réguler l'expansion massive des centres de données afin de préserver ses ressources vitales. La consommation d'électricité et d'eau de ces installations menace de saturer les infrastructures locales d'ici d'ici 2030. Grundfos a préconisé l'adoption de normes d'efficacité énergétique strictes et de solutions de refroidissement durables pour concilier souveraineté numérique et respect de l'environnement. Toutefois, selon les critiques, de nouvelles réglementations ralentiraient l'Europe dans la course à l'IA.
Source : Rapport d'ECOnorthwest et de l'Université de Virginie
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