Le Texas suspend les raccordements au réseau électrique des nouveaux centres de données IA afin de protéger le réseau contre les surcharges, ainsi que « la qualité de vie des Texans »

Le mouvement de contestation contre les centres de données d'intelligence artificielle (IA) a franchi un nouveau cap : le 18 juillet 2026, 142 rassemblements ont été organisés dans 42 États américains, du Texas à la Californie. Derrière ces manifestations, menées par l'association citoyenne Humans First, se cache un public qui ne croit tout simplement pas aux arguments avancés par le secteur. Les manifestants réclament davantage de transparence, une meilleure protection des ressources en eau et des mécanismes de responsabilisation des grandes entreprises technologiques. Pour le secteur, la problématique ne se limite plus au simple déploiement d'infrastructures, mais devient une question d'acceptabilité sociale.
Récemment, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a ordonné un gel temporaire des nouveaux raccordements de centres de données au réseau électrique, imposant aux autorités de régulation de lÉtat de procéder à un audit de chaque projet avant quil ne puisse être mis en uvre. Gregory Wayne Abbott est un homme politique, avocat et juriste américain qui occupe depuis 2015 le poste de 48e gouverneur du Texas. Membre du Parti républicain, il a occupé de 2002 à 2015 le poste de 50e procureur général du Texas et, de 1996 à 2001, celui de juge à la Cour suprême du Texas. En 2025, Abbott est le gouverneur en exercice ayant le plus long mandat aux États-Unis.
En tant que gouverneur, Abbott a soutenu le premier mandat de Donald Trump et a promu un programme conservateur, comprenant notamment le maintien de linterdiction totale de lavortement au Texas, des lois laxistes sur les armes à feu, le soutien au financement des forces de lordre et la réforme électorale. En réponse à la crise énergétique qui a suivi une tempête hivernale en février 2021, Abbott a appelé à des réformes au sein de lElectric Reliability Council of Texas (ERCOT) et a signé un projet de loi imposant la mise aux normes des centrales électriques face aux intempéries.
Le Texas gèle les nouveaux projets de centres de données pour protéger le réseau électrique contre la surcharge
Le 3 août, Abbott a ordonné à la Commission des services publics du Texas (PUCT) et au Conseil de fiabilité électrique du Texas (ERCOT) de procéder à une vérification et à un audit complets de tous les centres de données faisant lobjet dune procédure dinterconnexion auprès de lERCOT. « Notre priorité absolue est de protéger la sécurité et la qualité de vie des Texans », a déclaré Abbott dans un communiqué. « Tout projet qui ne respecte pas les exigences fixées par la PUCT et lERCOT, ainsi que par la législation de lÉtat, se verra refuser le raccordement au réseau texan. En termes simples, les Texans doivent passer en premier. »
Actuellement, lERCOT examine environ 474 gigawatts de demandes de raccordement au réseau texan, soit plus de cinq fois la demande de pointe record de lERCOT, les centres de données représentant environ 90 % de ces nouvelles demandes délectricité. Le bureau de Abbott a averti que cette croissance sans précédent de la charge pourrait menacer la fiabilité et la stabilité du réseau électrique texan.
Cette directive fait suite à une lettre datée du 10 juin dans laquelle Abbott ordonnait à la PUCT et à lERCOT de collecter des informations sur la consommation deau et délectricité des projets de centres de données et de prendre des mesures pour protéger les consommateurs résidentiels contre les coûts liés à lexpansion de ces centres.
Un sondage réalisé par lUniversité du Texas et le Texas Politics Project, publié le 24 juin, a révélé que 56 % des électeurs inscrits au Texas sopposent à la construction de centres de données dans leurs communes, dont 42 % y sont fermement opposés. Plusieurs villes et comtés ont également tenté de prendre les choses en main. Le 16 juin, le conseil municipal de San Marcos a adopté une nouvelle ordonnance modifiant son règlement durbanisme afin dinterdire de fait limplantation de centres de données dans la ville, invoquant les craintes liées à la pression que ces projets exerceraient sur les ressources locales en eau et en énergie.
Un autre rapport du 6 juin révèle que les responsables du comté de Hill avaient adopté un moratoire sur les centres de données, mais celui-ci a ensuite été annulé après quun promoteur a intenté un procès au comté pour 100 millions de dollars. Un autre moratoire avait été instauré dans le comté de Hood, mais les responsables du comté lont retiré après quun sénateur de lÉtat du Texas eut demandé lavis du procureur général sur la question de savoir si les comtés pouvaient imposer de telles restrictions. Le rapport dénombre 335 centres de données existants au Texas, et au moins 248 autres sont en cours de construction, au 26 juin.
Le commissaire à lagriculture du Texas exhorte Abbott à convoquer une session extraordinaire sur les centres de données
Le 24 juillet, le commissaire à lagriculture du Texas, Sid Miller, a réitéré son appel auprès dAbbott pour quil convoque une session législative extraordinaire afin de répondre aux préoccupations des Texans concernant les centres de données, avertissant que linaction persistante menaçait lagriculture texane, les communautés rurales et le réseau électrique de lÉtat. M. Miller avait pour la première fois exhorté Abbott à convoquer une session extraordinaire le 7 juillet.
« Le gouverneur a convoqué des sessions extraordinaires pour des questions quil juge urgentes. Si protéger les terres qui nourrissent lAmérique, préserver notre réseau électrique et garantir lapprovisionnement en eau du Texas ne sont pas urgents, je ne sais pas ce qui lest », a déclaré Miller dans un communiqué. « Le Texas peut construire davantage de centrales électriques et de lignes de transport délectricité, mais nous ne pouvons pas fabriquer de leau. Leau est le poumon de lagriculture texane, et une fois quelle aura disparu, elle aura disparu pour de bon. »
Miller a également critiqué Abbott pour avoir présenté, le 23 juillet, le retrait dun projet de centre de données dans lest du Texas comme la preuve que les politiques du gouverneur portent leurs fruits. Les commentaires dAbbott du 23 juillet sont intervenus plusieurs semaines après sa lettre du 10 juin adressée aux régulateurs de lÉtat, dans laquelle il indiquait son intention de collaborer avec la 90e législature du Texas, qui se réunira en janvier 2027, afin de réglementer le secteur. Dans lintervalle, Abbott a ordonné aux régulateurs de lÉtat dexiger des centres de données quils financent intégralement les coûts des infrastructures électriques nécessaires à leur fonctionnement.
Cette initiative intervient alors qu'en avril, le promoteur DataBank a obtenu un financement massif de 2 milliards de dollars pour ériger un complexe de centres de données à Red Oak, dans la banlieue de Dallas. Ce projet d'envergure, destiné à accueillir le géant Oracle, se concentre sur l'informatique d'inférence afin de rapprocher les capacités d'IA des utilisateurs finaux. À terme, ce campus texan vise une puissance totale de 480 mégawatts, marquant une étape clé dans l'expansion des infrastructures numériques régionales. Cependant, les émissions de gaz à effet de serre générées par l'essor fulgurant des centres de données s'envolent, et pourraient dépasser 129 millions de tonnes par an.
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