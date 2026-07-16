L'acquisition d'APR Energy s'inscrit dans la continuité de la stratégie énergétique déjà adoptée par xAI pour accélérer le déploiement de ses infrastructures d'IA. Pour rappel, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a modifié sa réglementation en janvier 2026, après avoir conclu que l'entreprise d'Elon Musk avait illégalement utilisé des dizaines de turbines à gaz méthane très polluantes pour alimenter son centre de données Colossus, à Memphis. xAI avait classé ces turbines mobiles comme des « moteurs non routiers », ce qui lui avait permis d'échapper aux autorisations prévues par la législation sur la qualité de l'air.
Basée à Jacksonville, APR Energy exploite un parc de turbines à gaz et à pétrole mobiles d'une capacité totale de plus de 1 GW. Avec cette acquisition, Elon Musk, qui se présente comme le champion d'une « économie électrique solaire », devient propriétaire d'une entreprise d'énergie fossile qu'il rachète pour alimenter les centres de données très gourmands en énergie qui font fonctionner Grok, le système d'intelligence artificielle de xAI.
Il n'y a pas eu de communiqué de presse. Lacquisition a été révélée par un avis de clôture anticipée de la Commission fédérale du commerce (FTC), portant le numéro de transaction 20261350 et daté du 14 mai 2026, qui a approuvé lopération sans examen antitrust supplémentaire.
La valeur implicite s'élève à plus d'un milliard de dollars, selon des informations révélant qu'un actionnaire minoritaire a reçu environ 50,4 millions de dollars pour une participation de 5 %. Fortress Investment Group avait acquis les actifs d'APR fin 2024 et rebaptisé l'entreprise « New APR Energy LLC » avant de la céder à Elon Musk.
APR n'exploite pas une centrale électrique traditionnelle. L'entreprise développe des turbines à gaz ainsi que des moteurs diesel et au gaz naturel capables d'atteindre leur pleine puissance en moins de 10 minutes et pouvant être installés en quelques jours seulement, alors qu'il faut plusieurs années pour obtenir les autorisations nécessaires et construire une centrale permanente. Les combustibles utilisés sont le gaz naturel et le pétrole. Il s'agit donc d'une combustion de combustibles fossiles, adaptée au transport.
Il sagit de la même technologie qu'Elon Musk utilise déjà, de manière controversée, pour assurer le fonctionnement de Grok. Colossus et Colossus 2, situés à Memphis, assurent lentraînement et les services de Grok. Ils le font, en grande partie, grâce à des turbines à gaz non homologuées.
Selon des associations environnementales, ces turbines pourraient émettre plus de 2 000 tonnes doxydes dazote, responsables du smog. À Boxtown, le quartier majoritairement noir le plus proche du site, le risque de cancer est déjà quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Les responsables de xAI ont déclaré quils prévoyaient de « copier-coller » cette même stratégie concernant les turbines pour Colossus 2.
Le rachat pur et simple d'APR Energy permet à Elon Musk de disposer d'un approvisionnement exclusif précisément dans ce type de production : des turbines à gaz qu'il peut installer à proximité d'un centre de données sans avoir à attendre un raccordement au réseau. Il convient de préciser clairement ce qui alimente exactement tout ce gaz.
Plus de la moitié du trafic de Grok provient désormais de contenus pour adultes (images et vidéos pornographiques, littérature érotique et conversations sexuellement explicites avec des « partenaires » générés par IA), selon danciens employés de xAI et plusieurs enquêtes menées cet été. xAI a intégré ces contenus et propose des avatars de « partenaires », comme le personnage danime « Ani », créés pour des interactions romantiques et pour adultes.
Cela a également donné lieu à des défaillances particulièrement inquiétantes. Grok a été utilisé pour « déshabiller numériquement » des personnes réelles, et des observateurs ont signalé des cas où les résultats semblaient représenter des mineurs. Elon Musk se serait opposé à la mise en place de mesures de protection en interne.
Voici donc la situation : Elon Musk brûle des combustibles fossiles, dans des quartiers qui subissent déjà un fardeau disproportionné de pollution, pour alimenter un chatbot dont lusage principal est de produire du contenu pornographique. Pour être honnête, les centres de données de Musk alimentent désormais également les concurrents de Grok, la demande sétant avérée bien inférieure à ce quil avait prévu. Tout cela est difficile à concilier avec limage de marque quElon Musk a mis 15 ans à construire.
Cette acquisition intervient par ailleurs alors que xAI est confrontée à une série de controverses liées aux capacités de génération d'images de Grok. Selon un rapport du Center for Countering Digital Hate et une enquête conjointe du New York Times, Grok aurait généré environ 3 millions d'images à caractère sexuel sur X entre le 29 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, dont près de 23 000 sembleraient représenter des enfants, alors que xAI affirmait lutter contre les deepfakes « sexualisés ». Les enquêteurs ont également établi un lien entre l'augmentation de l'utilisation de Grok et les publications publiques d'Elon Musk diffusant des images de lui en bikini créées par l'IA.
Les controverses entourant xAI concernent également les conséquences locales du déploiement accéléré de ses infrastructures de calcul. En juin 2026, des habitants du Mississippi ont poursuivi xAI et SpaceX, estimant que la centrale électrique alimentant un centre de données voisin produisait un bruit « omniprésent et inévitable ». La plainte, déposée au nom de plus de 10 000 résidents, évoque des effets sur la santé, une dépréciation de la valeur des biens immobiliers et un préjudice moral. Les plaignants réclament des dommages et intérêts ainsi que la restitution de bénéfices non précisés, dans une affaire qui illustre les tensions croissantes autour de l'expansion rapide des infrastructures d'IA aux États-Unis.
Source : Avis de clôture de la Commission fédérale du commerce (Numéro 20261350)
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