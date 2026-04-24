En Amérique du Nord, les centres de données dédiés à l'IA ont bénéficié l'an dernier d'investissements colossaux évalués à 47 milliards de dollars, couvrant l'ensemble des infrastructures, des systèmes de refroidissement à la plomberie. Les géants de la technologie tels que Google et Meta ont contracté 182 milliards de dollars de prêts l'année dernière afin de financer leurs dépenses somptuaires, soit le double de ce qu'ils avaient emprunté en 2024.
Les centres de données ont un impact environnemental considérable, notamment en termes de consommation d'eau, de terres et d'électricité. Selon une étude du National Bureau of Economic Research (NBER), ce coût pourrait également avoir des répercussions directes sur les habitants de la région et leur santé.
L'analyse porte sur quelque 2 800 centres de données en activité et a été réalisée par Nicholas Muller, économiste à luniversité Carnegie Mellon. Nicholas Muller a suivi les besoins en électricité des centres de données au cours de lannée dernière et a déterminé le volume de pollution atmosphérique et de gaz à effet de serre supplémentaires générés par les réseaux électriques locaux pour répondre à la demande croissante de ces infrastructures.
La pression de ces infrastructures sur les ressources en eau
Il y aurait plus de 10 000 centres de données à travers le monde. L'IA étant à l'origine d'une forte augmentation de l'activité en ligne, ce nombre augmente rapidement. Et avec eux, de plus en plus de plaintes de la part des riverains. Selon un rapport du groupe Data Center Watch, 64 milliards de dollars de projets ont été retardés ou bloqués aux États-Unis en raison de nombreuses préoccupations, notamment la pression sur les ressources en eau.
« Ce sont des processeurs très chauds. Il faut beaucoup d'eau pour les refroidir », a déclaré Mark Mills, du National Center for Energy Analytics, lors de son témoignage devant une commission du Congrès américain en avril dernier. De nombreux centres de données utilisent des systèmes de refroidissement par évaporation, où l'eau absorbe la chaleur qui s'échappe et s'évapore - de la même manière que la sueur évacue la chaleur de notre corps.
Lors des journées chaudes, un seul centre de données peut utiliser des millions de litres d'eau. Une étude estime que les centres de données pilotés par l'IA pourraient consommer environ 6 435 milliards de litres deau dans le monde d'ici à 2027. Selon les observateurs, peu d'endroits illustrent cette tension aussi clairement que la Géorgie, l'un des marchés des centres de données qui connaissent la croissance la plus rapide aux États-Unis et dans le monde.
Son climat humide offre une source d'eau naturelle et plus rentable pour le refroidissement des centres de données, ce qui la rend attrayante pour les promoteurs. Les entreprises affirment que leurs installations respectent des normes environnementales strictes et rapportent des millions de dollars en recettes fiscales locales. Cependant, les experts de l'environnement s'inquiètent de l'impact négatif de la pression croissante sur les ressources en eau.
L'ampleur du désastre sanitaire lié aux centres de données
L'auteur a quantifié ces impacts en dollars via des indicateurs comme le coût social du carbone, mesurant le préjudice économique de chaque tonne de CO₂ émise. Il en résulte que le coût réel des centres de données dépasse largement leur prix d'achat. Il ne s'agit pas d'argent, mais de la santé des personnes vivant à proximité. En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie.
Environ 3,7 milliards sont directement liés aux activités d'IA menées dans ces centres. Selon le rapport de l'étude, ce coût représente une externalité, c'est-à-dire une conséquence indirecte de l'activité économique qui impose des coûts à des tiers n'étant pas directement impliqués dans l'activité initiale.
Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations. L'économiste ajoute : « en ce qui concerne la consommation électrique des centres de données, les coûts externes liés à la production délectricité sont supportés par les consommat exposés aux PM2,5 ».
Nicholas Muller fait référence aux particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales, notamment des maladies pulmonaires, des troubles cardiaques et, dans certains cas, des taux plus élevés de mortalité prématurée. « L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures », a expliqué l'économiste.
Un « mirage économique » pour les communautés locales
Aux États-Unis, de nombreux comtés et villes se sont livrés à une concurrence acharnée ces dernières années pour attirer dans leurs communes les investissements liés aux centres de données. Outre la création immédiate demplois pour les artisans, notamment les ouvriers du bâtiment, les électriciens et les plombiers, les collectivités locales ont également été séduites par les recettes fiscales impressionnantes que ces infrastructures laissent entrevoir.
Entre les impôts fonciers et ceux sur les équipements (parcs de serveurs, onduleurs, etc.), les centres de données sont de plus en plus souvent le premier contribuable local. L'année dernière, un rapport du PwC a révélé que la contribution totale du secteur des centres de données aux recettes publiques est passée de 66,2 milliards de dollars en 2017 à 162,7 milliards de dollars en 2023. Ce montant comprend les impôts fédéraux, étatiques et locaux.
Cependant, les promesses de retombées économiques généralisées pour les municipalités accueillant ces centres de données ne se concrétisent pas toujours comme prévu. Si le secteur contribue de manière importante aux recettes fiscales globales, passant de 66,2 milliards de dollars en 2017 à 162,7 milliards en 2023, ces bénéfices sont souvent annulés par des incitations...
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