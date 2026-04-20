La Commission européenne a cédé aux pressions des lobbyistes des géants de la tech, qui souhaitaient que l'impact environnemental des différents centres de données soit soustrait au regard du public

Les experts s'inquiètent de plus en plus de l'empreinte carbone de l'IA générative. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour. En 2024, la chercheuse en IA Sasha Luccioni a déclaré que « l'IA générative accélère la crise climatique », ajoutant qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet. Elle avertit que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement.
En 2025, Jon Ippolito, professeur à l'université du Maine, a révélé qu'une instruction générative (prompt) complexe consommerait jusq'à 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google sans IA, et une vidéo IA de 3 secondes consommerait 15 000 fois plus d'énergie. Alors que la demande en IA augmente, les experts avertissent que cette technologie met à rude épreuve les réseaux électriques, intensifie les risques climatiques et soulève des questions sur l'utilisation durable de cette technologie.
Malgré ces avertissements, la Commission européenne a récemment intégré dans la législation de l'Union européenne une clause de confidentialité rédigée par Microsoft et le groupe de pression technologique DigitalEurope, un lobby dont les membres comprennent Amazon, Google et Meta, bloquant ainsi l'accès du public à des informations essentielles sur l'impact environnemental des centres de données, comme l'a révélé une enquête menée par Investigate Europe.
Cette clause de confidentialité insérée dans un règlement d'application de 2024 relevant de la directive européenne sur l'efficacité énergétique (directive 2023/1791) protège les informations sur la consommation d'énergie et d'eau des communautés concernées, des chercheurs et des journalistes. Dix juristes ont déclaré à Investigate Europe que cela pourrait constituer une violation des obligations de l'UE au titre de la Convention d'Aarhus, un traité international garantissant l'accès du public aux informations environnementales.
La Commission a publié un texte final copié-collé de la proposition des géants de la tech
Alors que l'UE s'apprête à tripler la capacité de ses centres de données au cours des cinq prochaines années, la Commission européenne recueille des indicateurs clés tels que l'efficacité énergétique et la consommation d'eau des installations. Mais les informations sur l'empreinte écologique de chaque installation sont gardées secrètes, après que le secteur a fait pression pour modifier la législation afin de les classer comme confidentielles et commercialement sensibles. Jerzy Jendrośka, professeur de droit de lenvironnement à luniversité dOpole, qui a passé 19 ans au sein de lorgane de conformité chargé de superviser la Convention dAarhus, a déclaré : « En deux décennies, je ne me souviens pas dun cas comparable. Cela ne semble clairement pas conforme à la convention. »
Les États membres de lUE ont également été encouragés à refuser les demandes daccès du public à ces informations, comme le révèle Investigate Europe. Dans un e-mail envoyé début 2025 et transmis à Investigate Europe, un haut responsable de la Commission a insisté auprès des autorités nationales sur le fait quelles étaient « tenues de préserver la confidentialité de toutes les informations et de tous les indicateurs de performance clés relatifs aux centres de données individuels ».
La clause de confidentialité est lune des nombreuses dérogations favorables aux entreprises que le secteur a fait pression pour voir ajouter aux réglementations de lUE, a découvert Investigate Europe. LEurope construit des centres de données à un rythme effréné, avec 176 milliards deuros dinvestissements prévus au cours des cinq prochaines années. Cette ruée a suscité de vives inquiétudes concernant la pollution et la forte consommation dénergie, ainsi que les impacts sur les communautés et les habitats naturels.
Une tentative de réglementation du secteur a consisté en une révision en 2023 de la directive européenne sur lefficacité énergétique, obligeant les opérateurs à communiquer des données sur des indicateurs de performance clés tels que la consommation dénergie et deau. Peu après, la Commission européenne a rédigé des instructions plus détaillées sur ces nouvelles obligations. Un premier projet a été diffusé en décembre 2023, précisant que les données devaient être « publiées sous forme agrégée ». L'exécutif européen a ensuite recueilli les commentaires des parties prenantes conformément à la procédure de consultation standard.
Début 2024, Microsoft et DigitalEurope ont fait part de leurs commentaires : tous deux ont proposé un nouvel article identique classant toutes les informations individuelles sur les centres de données comme confidentielles, invoquant des intérêts commerciaux. Ils souhaitaient aller au-delà de la proposition initiale de la Commission et garantir que ces données ne soient même pas accessibles par le biais de demandes daccès à linformation. Lorsque la Commission a publié le texte final en mars 2024, larticle quils avaient proposé avait été ajouté presque mot pour mot.
Le texte final de larticle 5 exige que « la Commission et les États membres concernés préservent la confidentialité de toutes les informations et de tous les indicateurs de performance clés relatifs aux centres de données individuels. Ces informations sont considérées comme des informations confidentielles affectant les intérêts commerciaux des opérateurs et des propriétaires de centres de données. » En conséquence, seules des données générales, au niveau national, sont rendues publiques, tandis que les informations sur limpact...
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