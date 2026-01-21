La fondation caritative de Bill Gates, le Gates Foundation Trust, détient des centaines de millions $ dans des entreprises qui extraient des combustibles fossiles, telles que Chevron, BP et Shell

Selon une enquête du Guardian, le Gates Foundation Trust, bras financier de la fondation philanthropique créée par Bill Gates, détient encore plusieurs centaines de millions de dollars investis dans des entreprises dextraction de combustibles fossiles. Le rapport de fin d'année de la fondation indique que celle-ci a investi environ 254 millions de dollars dans des groupes comme Chevron, BP et Shell, soit une hausse de 21 % par rapport à 2016 et un niveau proche dun pic sur neuf ans. Ces investissements ravivent les critiques concernant la cohérence entre les positions climatiques affichées par le cofondateur de Microsoft et la stratégie financière de lune des plus grandes fondations philanthropiques au monde.
William Henry Gates III est un homme d'affaires et philanthrope américain. Pionnier de la révolution des micro-ordinateurs dans les années 1970 et 1980, il a cofondé la société de logiciels Microsoft en 1975 avec son ami d'enfance Paul Allen. Gates est devenu le plus jeune milliardaire du monde en 1987, à l'âge de 31 ans. Cela a suivi l'introduction en bourse de Microsoft l'année précédente et la hausse subséquente du cours de l'action. Le magazine Forbes a classé Bill Gates comme la personne la plus riche du monde pendant 18 des 24 années comprises entre 1995 et 2017, dont 13 années consécutives de 1995 à 2007. Il est devenu le premier centimilliardaire en 1999, lorsque sa fortune nette a brièvement dépassé les 100 milliards de dollars américains. En 2000, lui et son épouse de l'époque, Melinda Gates, ont créé la Fondation Gates, qui est aujourd'hui la troisième plus grande fondation caritative au monde. Selon Forbes, en mai 2025, la fortune de Bill Gates s'élevait à 115,1 milliards de dollars, ce qui faisait de lui la treizième personne la plus riche du monde.
Ces révélations surviennent alors que Bill Gates affiche depuis longtemps des positions tranchées sur la lutte contre le changement climatique. Lors du sommet Climate Forward du New York Times, en 2023, le cofondateur de Microsoft avait notamment affirmé que la plantation d'arbres ne réduira pas le changement climatique, tout en proposant d'autres solutions pour y remédier. Il est même allé plus loin en expliquant que cette stratégie manquait de preuves et qu'elle était loin d'être suffisante pour garantir des émissions de carbone minimales.
Selon le Guardian, la fondation caritative de Bill Gates, Gates Foundation Trust, détient des centaines de millions de dollars dans des entreprises d'extraction de combustibles fossiles. La fondation a investi 254 millions de dollars dans des entreprises qui extraient des combustibles fossiles telles que Chevron, BP et Shell, selon des documents de fin d'année de la fondation cités dans le rapport.
Cet investissement a atteint son plus haut niveau en neuf ans, en hausse de 21 % par rapport à 2016. Après ajustement pour tenir compte de l'inflation, ce montant est le plus élevé depuis 2019, selon l'analyse. Ces investissements, affirme le rapport, ont été réalisés malgré les déclarations de Bill Gates en 2019 concernant le désinvestissement.
Les questions relatives au désinvestissement ont commencé à se poser pour Bill Gates en 2015, lorsqu'une campagne mondiale menée par des chefs religieux, des militants pour le climat, des étudiants et des organisations caritatives a exhorté les grandes fondations à retirer leurs fonds des entreprises du secteur des énergies fossiles. La même année, des appels ont été lancés pour que les grandes fondations, dont la Fondation Gates, se détournent des investissements dans les entreprises du charbon, du pétrole et du gaz dont les modèles économiques reposent sur l'extraction de combustibles qui ne peuvent être brûlés en toute sécurité.
Selon le rapport, la Gates Foundation Trust avait investi massivement dans les énergies fossiles, à hauteur de 1,4 milliard de dollars en 2013.
Ce qu'en dit Bill Gates
Dans un livre intitulé « How to Avoid a Climate Disaster » (Comment éviter une catastrophe climatique) publié en 2021, le milliardaire de la technologie déclare : « J'ai compris pourquoi le Guardian avait pointé du doigt notre fondation et moi-même. J'admirais également la passion des militants ». Sceptique quant au désinvestissement, Bill Gates affirme ne pas voir en quoi « le désinvestissement à lui seul pourrait mettre fin au changement climatique ou aider les populations des pays pauvres ».
Malgré le scepticisme de Bill Gates, la fondation a changé de position et vendu une grande partie de ses actions et obligations liées aux énergies fossiles, notamment la plupart de ses 187 millions de dollars d'actions BP et ses 824 millions de dollars d'actions ExxonMobil. Selon une analyse du Guardian, les actifs de la fondation sont passés de 1,4 milliard de dollars en 2013 à 260 millions de dollars en 2015.
Ce qui a changé après 2015
Selon le rapport, Bill Gates a appelé à davantage d'investissements publics dans les sources d'énergie sans carbone dans un article publié en 2015. Mais les investissements de la Fondation Gates dans plusieurs entreprises du secteur des énergies fossiles ont augmenté. Ses participations dans Glencore sont passées de 5,7 millions de dollars en 2015 à 14,1 millions de dollars en 2024, selon le rapport, qui ajoute que ses participations dans BP sont passées de 8,7 millions de dollars à 24,2 millions de dollars, et celles dans Occidental Petroleum de 23 529 dollars à 7,9 millions de dollars, entre autres.
Alors que la fondation de Bill Gates revendique une action philanthropique en accord avec des objectifs climatiques et sociaux, les choix financiers du milliardaire continuent de faire débat. En septembre dernier, des enquêtes ont révélé que Bill Gates avait tiré profit de la machine à expulser de Donald Trump, grâce à sa participation à Signature Aviation, un prestataire majeur des vols de l'ICE. Ces services d'affrètement privés, essentiels au programme de déportation de masse du président américain, ont soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts, d'autant que Bill Gates continue de défendre des causes à but non lucratif liées à l'immigration par le biais de sa fondation.
