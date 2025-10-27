Un document divulgué révèle qu'Amazon a élaboré une stratégie visant à garder secrète la consommation totale d'eau de ses centres de données

La consommation deau est devenue un angle mort de la révolution numérique. Si les discussions sur lénergie et les émissions de CO₂ sont désormais monnaie courante, la question hydrique reste beaucoup plus opaque. Et pour cause : elle touche directement aux territoires où les géants du cloud simplantent.
Le cloud na rien dimmatériel. Derrière chaque requête Alexa, chaque vidéo Prime ou chaque transaction AWS, des milliers de serveurs tournent jour et nuit dans des hangars climatisés. Ces infrastructures nécessitent une quantité colossale dénergie et deau.
Leau sert principalement à refroidir les processeurs : lorsquils montent en température, des systèmes de refroidissement par évaporation sont souvent utilisés, consommant des millions de litres par an. Dans certaines régions arides, cela représente une pression directe sur les réserves hydriques locales.
Dissimuler au public l'ampleur réelle de la consommation d'eau
Amazon a élaboré une stratégie visant à dissimuler au public l'ampleur réelle de la consommation d'eau de ses centres de données, comme le révèle un document interne qui a fuité.
Premier propriétaire mondial de centres de données, Amazon éclipse ses concurrents Microsoft et Google et prévoit une augmentation considérable de sa capacité dans le cadre de son offensive dans le domaine de l'intelligence artificielle. La société de Seattle exploite des centaines d'installations actives et en développe de nombreuses autres, malgré les inquiétudes suscitées par la quantité d'eau utilisée pour refroidir ses vastes réseaux de circuits.
Amazon défend son approche et a pris des mesures pour gérer l'efficacité de sa consommation d'eau, mais elle a été critiquée pour son manque de transparence. Microsoft et Google publient régulièrement des chiffres sur leur consommation d'eau, mais Amazon n'a jamais divulgué publiquement la quantité d'eau consommée par ses fermes de serveurs.
Lors de la conception d'une campagne pour l'efficacité hydrique, la division cloud computing de l'entreprise a choisi de ne prendre en compte qu'un chiffre de consommation d'eau plus faible, qui n'inclut pas toutes les utilisations de l'eau par ses centres de données, afin de minimiser le risque pour sa réputation, selon une note de service divulguée et consultée par SourceMaterial et The Guardian.
Selon cette note, Amazon a consommé au total 105 milliards de gallons (397 milliards de litres) d'eau en 2021, soit autant que 958 000 foyers américains, ce qui correspondrait à une ville plus grande que San Francisco.
Interrogée au sujet du document divulgué, Margaret Callahan, porte-parole d'Amazon, l'a qualifié « d'obsolète » et a déclaré qu'il « déformait complètement la stratégie actuelle d'Amazon en matière de consommation d'eau ». « L'existence d'un document ne garantit pas son exactitude ou son caractère définitif », a-t-elle déclaré. « Les réunions modifient souvent les documents ou révèlent des conclusions ou des affirmations erronées. » Callahan n'a pas précisé quels éléments stratégiques du document étaient « obsolètes ».
Amazon : « d'autres entreprises ne comptabilisaient pas non plus l'utilisation secondaire de l'eau »
La note était datée d'un mois avant qu'Amazon Web Services (AWS), la division de cloud computing de l'entreprise, ne lance en novembre 2022 une nouvelle campagne de développement durable intitulée « Water Positive », avec l'engagement de « restituer plus d'eau qu'elle n'en utilise » d'ici 2030.
Dans la note, avant le lancement de la campagne, les dirigeants se sont demandé s'il fallait inclure des informations publiques sur l'utilisation « secondaire » de l'eau, c'est-à-dire l'eau utilisée pour produire l'électricité qui alimente ses centres de données.
Ils ont averti que la transparence totale était « une voie à sens unique » et ont conseillé de garder confidentielles les projections d'AWS, même s'ils craignaient que leur conseil ne donne lieu à des accusations de dissimulation. « Amazon cache sa consommation d'eau » était l'un des titres négatifs anticipés par les auteurs.
Callaghan a déclaré que des gains d'efficacité avaient déjà été réalisés et a souligné que d'autres entreprises ne comptabilisaient pas non plus l'utilisation secondaire de l'eau.
Les dirigeants ont choisi de n'utiliser que le chiffre relativement plus faible de la consommation primaire, soit 7,7 milliards de gallons par an, ce qui équivaut à peu près à 11 600 piscines olympiques, pour calculer les progrès réalisés par rapport aux objectifs internes, en raison du « risque pour la réputation », craignant une mauvaise publicité si l'ampleur totale de la consommation d'Amazon était révélée, selon le document. Au final, dans le cadre de sa campagne pour une utilisation efficace de l'eau, Amazon visait à réduire sa consommation primaire estimée à 7,7 milliards de gallons à 4,9 milliards d'ici 2030, sans tenir compte de l'utilisation secondaire.
En utilisant la plus élevée des deux estimations de la consommation d'eau, celle qui inclurait l'utilisation secondaire, « cela doublerait la taille et le budget » de la campagne « sans répondre aux risques opérationnels, réglementaires ou de réputation significatifs », ont-ils averti, ajoutant qu'il n'y avait « aucune attention de la part des clients ou des médias » sur l'eau utilisée pour l'électricité.
« Nous pourrions décider de publier les volumes d'eau à l'avenir », indique le document. « Mais... nous ne devrions le faire que si le manque de données compromet le programme ou si les régulateurs l'exigent. »
Les scientifiques ont critiqué cette divulgation sélective et le choix de ne pas inclure l'utilisation secondaire de l'eau dans le total.
« En sciences environnementales, il est courant d'inclure les deux afin de refléter plus précisément le coût réel de l'eau des centres de données », a déclaré Shaolei Ren, professeur agrégé en génie électrique et informatique à l'université de Californie à Riverside.
La campagne Water Positive d'Amazon est toujours active et ne tient pas compte de l'utilisation secondaire, tandis que l'entreprise continue de garder confidentielle sa consommation globale d'eau actuelle.
Alors que les entreprises technologiques américaines surfent sur la vague des investissements dans l'IA et cherchent à atteindre des sommets en matière de puissance de calcul, cette société de 2 400 milliards de dollars construit de nouveaux centres de données dans certaines des régions les plus arides du monde, ont révélé SourceMaterial et The Guardian en avril.
« Ils cachent simplement les informations essentielles » : des experts contestent les déclarations sur la consommation d'eau de l'IA Google Gemini
Amazon n'est pas la seule dans ce cas. Selon Google, le traitement d'un prompt par son IA Gemini consomme l'équivalent de 9 secondes de visionnage de télévision et 5 gouttes d'eau. L'entreprise prétend ainsi que l'énergie consommée par un prompt a été divisée par 33 au cours de la seule année 2024. L'étude de Google n'a pas fait l'objet d'une évaluation par des pairs et a été vivement critiqué par des experts indépendants, qui le qualifient de malhonnête.
Shaolei Ren, professeur agrégé en génie électrique et informatique à l'université de Californie à Riverside et auteur d'un article cité dans le rapport de Google, rejette les arguments avancés par Google. Ses préoccupations portent sur l'absence de mesure de la consommation indirecte d'eau dans les estimations de Google.
Si le système de refroidissement par eau d'un centre d'IA est au centre de l'étude, celle-ci ne tient pas compte de l'eau utilisée pour produire l'électricité qui alimente les centres de données. « Ils cachent simplement les informations essentielles. Cela envoie vraiment un mauvais message au monde entier », a-t-il déclaré.
Alex de Vries-Gao, doctorant à l'Institut d'études environnementales de l'Université libre d'Amsterdam, a également publié un article référencé dans le rapport de Google. Il a souligné : « on ne voit en...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.