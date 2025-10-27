Jeff Bezos affirme que l'avenir est si prometteur qu'il « ne voit pas comment quiconque vivant aujourd'hui pourrait être découragé », car bientôt, « des millions de personnes vivront dans l'espace »

Lors d'une récente conférence, Jeff Bezos a présenté une vision optimiste de l'avenir, prédisant que les progrès de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique marqueraient le début d'un « âge d'or » pour l'humanité. Le fondateur d'Amazon et de Blue Origin a prédit que d'ici 2045, des millions de personnes pourraient vivre et travailler dans l'espace, aidées par des machines qui se chargeraient de la plupart des tâches. Alors que les détracteurs mettent en garde contre les risques liés à l'IA, il affirme que l'innovation favorisera « l'abondance civilisationnelle », enrichira la vie et réduira l'importance du travail.
Jeffrey Preston Bezos est un homme d'affaires américain surtout connu pour être le fondateur, président exécutif et ancien président-directeur général d'Amazon, la plus grande entreprise mondiale de commerce électronique et de cloud computing. Selon le Bloomberg Billionaires Index, en octobre 2025, la valeur nette de Jeff Bezos s'élevait à 239 milliards de dollars, ce qui faisait de lui la quatrième personne la plus riche au monde. Il a été la personne la plus riche de 2017 à 2021, selon Forbes et le Bloomberg Billionaires Index.
Jeff Bezos pense que l'avenir s'annonce radieux, au sens propre comme au figuré. Alors que les pessimistes prédisent que l'IA mettra fin à la civilisation, le fondateur d'Amazon et de Blue Origin affirme que les 20 prochaines années seront un âge d'or, où les humains seront plus heureux, plus riches et vivront au-delà de la Terre tout en travaillant beaucoup moins.
« Je ne vois pas comment quelqu'un qui vit aujourd'hui pourrait être découragé », a déclaré Jeff Bezos devant un public réuni à l'Italian Tech Week 2025 au début du mois, affirmant que la technologie est sur le point de propulser l'humanité dans une ère d'« abondance civilisationnelle ».
Oubliez vos trajets quotidiens pour aller au travail. Jeff Bezos prédit que d'ici 2045, les robots se chargeront de cette corvée à notre place. Et pour beaucoup, le bureau pourrait se trouver hors de la planète.
« Au cours des deux prochaines décennies, je pense que des millions de personnes vivront dans l'espace », a-t-il déclaré. « C'est à ce rythme que les choses vont s'accélérer. »
« Ils vivront principalement là-bas parce qu'ils le veulent », a ajouté Jeff Bezos. « Nous n'avons pas besoin que des gens vivent dans l'espace ».
La quatrième fortune mondiale a déclaré que les travaux sur la Lune et au-delà seraient confiés à des machines. « Si vous avez besoin d'effectuer des travaux à la surface de la Lune ou ailleurs, nous serons en mesure d'envoyer des robots pour faire ce travail, ce qui sera beaucoup plus rentable que d'envoyer des humains », a-t-il prédit.
Jeff Bezos a balayé toute la morosité qui entoure l'IA depuis l'essor de ChatGPT, affirmant que l'histoire prouve que les nouvelles inventions améliorent toujours la vie, et ne la détériorent pas. « L'abondance de notre civilisation provient de nos inventions », a déclaré le milliardaire.
« Il y a 10 000 ans, ou peu importe quand, quelqu'un a inventé la charrue, et nous sommes tous devenus plus riches... Je parle de toute la civilisation : ces outils augmentent notre abondance, et cette tendance va se poursuivre. »
De nombreux experts et personnalités publiques avertissent que l'IA pourrait entraîner un chômage de masse, une perte de contrôle humain, voire des catastrophes existentielles, des craintes amplifiées par les films dystopiques et certains leaders technologiques de premier plan. Jeff Bezos n'est cependant pas le seul titan de la technologie à se situer dans le camp opposé.
Elon Musk, PDG de Tesla et homme le plus riche du monde, dont la société spatiale SpaceX rivalise avec Blue Origin de Jeff Bezos, estime que les humains pourraient se poser sur Mars d'ici 2028, avec des fusées sans équipage qui décolleraient vers la planète rouge dès l'année prochaine. SpaceX, dont la valeur est aujourd'hui estimée à environ 400 milliards de dollars, travaille en étroite collaboration avec la NASA pour y parvenir.
Par ailleurs, Sam Altman, PDG d'OpenAI, dont l'outil ChatGPT a contribué à déclencher le boom de l'IA, affirme que les carrières spatiales seront bientôt les emplois les plus prisés de la galaxie. Il pense que d'ici une dizaine d'années, les diplômés universitaires occuperont des emplois « totalement nouveaux, passionnants et très bien rémunérés » en orbite, ajoutant qu'il « envie les jeunes » dont le début de carrière ne sera pas « ennuyeux » et « vieillot » comme celui de sa génération.
Mais tout le monde ne croit pas à cet engouement interplanétaire.
Bill Gates affirme que les milliardaires feraient mieux de s'occuper de réparer cette planète avant de coloniser une autre. « L'espace ? Nous avons beaucoup à faire ici sur Terre », a déclaré le cofondateur de Microsoft à l'animateur de télévision James Corden en 2021.
Pourtant, même Bill Gates admet que l'essor de l'IA pourrait donner un répit à l'humanité, au sens propre du terme. Il prédit que les machines rendront les semaines de travail si efficaces que les horaires de deux jours pourraient devenir la norme. « Si l'on prend du recul, le but de la vie n'est pas seulement de travailler », a déclaré Bill Gates.
Si lavenir décrit par Jeff Bezos semble prometteur, il contraste fortement avec limpact environnemental de ses propres ambitions spatiales. Selon le World Inequality Report, l'empreinte carbone d'un trajet de 11 minutes dans l'espace avec la société de Jeff Bezos serait supérieure à celle émise durant toute la vie d'un individu parmi les plus pauvres. Ce constat illustre la fracture croissante entre les acteurs de la conquête spatiale et ceux qui subissent les conséquences du changement climatique.
Cette dissonance entre ambition et responsabilité s'étend à la vie personnelle de Jeff Bezos. Alors qu'il prône une économie durable, le fondateur d'Amazon s'est récemment offert un quatrième jet privé de 80 millions de dollars capable de voler à une vitesse proche de celle du son. Selon Celebrity Flight, Jeff Bezos fait partie des plus grands pollueurs de la tech, alors que son objectif affiché est de sensibiliser aux fortes émissions de CO₂ « liées à leurs voyages extravagants et de faire la lumière sur leurs conséquences environnementales ». Une incohérence qui relance le débat sur la responsabilité climatique des grands patrons de la Tech face à leurs ambitions futuristes.
