Les USA poursuivent la relance de l'énergie nucléaire en 2025 grâce à la déréglementation et à des innovations comme les petits réacteurs modulaires, motivés par les besoins des centres de données et de l'IA

Les États-Unis préparent une campagne majeure dans le secteur de l'énergie nucléaire, qui vise à tripler la capacité nucléaire d'ici 2050, grâce à la déréglementation, à l'innovation technologique et à un financement fédéral conséquent. La directive de 2025 du président Trump, qui vise à réutiliser le plutonium pour les réacteurs avancés, ainsi que le soutien de plusieurs milliards de dollars du ministère de l'Énergie pour les petits réacteurs modulaires, témoignent de la volonté de répondre à la demande croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des centres de données, tout en atteignant les objectifs de réduction des émissions de carbone. Toutefois, les experts avertissent que cette levée des contraintes réglementaires pourrait occulter des défis plus profonds, comme les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de perception du public.
Cette nouvelle impulsion en faveur de l'énergie nucléaire intervient alors que les avertissements se multiplient concernant les besoins énergétiques croissants de l'IA. Ami Badani, cadre chez Arm Holdings, a averti que l'IA pourrait engloutir un quart de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 2030 si elle ne se défait pas de sa grande dépendance à l'égard de l'énergie. Badani a exhorté l'industrie à aligner la croissance technologique sur la capacité de production énergétique du pays.
Ces préoccupations ont déjà suscité un regain d'intérêt pour les projets nucléaires au niveau des États. En Caroline du Sud, le fournisseur d'électricité Santee Cooper a exploré les moyens de relancer un projet nucléaire géant afin de répondre aux besoins énergétiques croissants de l'IA. La société a fait appel à des conseillers financiers pour attirer des acheteurs pour deux réacteurs inachevés, soulignant la dépendance croissante des grandes entreprises technologiques à l'égard de l'énergie nucléaire malgré les incertitudes liées au climat.
Les États-Unis se lancent ainsi dans une ambitieuse campagne visant à relancer leur secteur nucléaire, les décideurs politiques misant sur la déréglementation et l'innovation technologique pour déclencher ce que beaucoup appellent une « renaissance nucléaire » en 2025. Les récentes mesures exécutives et initiatives de financement témoignent d'un effort concerté visant à tripler la capacité nucléaire d'ici 2050, motivé par la demande énergétique croissante des centres de données et la volonté nationale de produire une énergie sans carbone.
Cette stratégie repose sur l'allègement des contraintes réglementaires imposées par la Commission de réglementation nucléaire (NRC), mais les experts avertissent que cette approche pourrait négliger des défis plus profonds, tels que les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de perception du public.
Au cur de cette renaissance se trouve le décret présidentiel de Donald Trump sur la réutilisation du plutonium, présenté dans une directive de mai 2025 qui vise à convertir les excédents de matières fissiles en combustible pour les réacteurs avancés. Cette mesure pourrait débloquer des milliards d'investissements privés en remédiant à la pénurie de combustible qui touche le secteur.
Parallèlement, le ministère de l'Énergie (DOE) a alloué plus de 900 millions de dollars dans le cadre de lois antérieures sur les infrastructures afin de soutenir les petits réacteurs modulaires (SMR), avec des projets tels que le modèle VOYGR-12 de NuScale, destiné à alimenter des pôles industriels.
Réformes réglementaires et leurs pièges potentiels
Les experts du secteur considèrent le projet de la Maison Blanche visant à moderniser les réglementations de la NRC comme un véritable tournant, susceptible de réduire considérablement les délais d'approbation des nouveaux réacteurs, qui passeraient de plusieurs années à quelques mois. Des publications sur X provenant de sources telles que l'Office of Nuclear Energy mettent en avant un « plan d'action » qui comprend la rationalisation des tests des réacteurs et la redynamisation de la chaîne d'approvisionnement nationale.
Cependant, des détracteurs affirment que la déréglementation seule ne suffira pas, soulignant la nécessité de protocoles de sécurité robustes dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, comme les récentes attaques contre des installations nucléaires ukrainiennes.
Les flux de financement sont plus importants, le Nuclear Energy University Program (NEUP) du DOE soutenant des centaines de projets de recherche dans différentes universités. Cela inclut des innovations dans les outils à filament d'hydrogène pour la production avancée de combustible, visant à positionner les États-Unis comme leader en matière de non-prolifération tout en répondant aux besoins nationaux.
Sur le front des investissements, les ETF tels que le fonds Uranium & Nuclear Energy de VanEck ont enregistré un rendement de 41,6 % depuis le début de l'année, reflétant l'optimisme du marché.
Les innovations technologiques à l'origine de cette vague
Les technologies de pointe, notamment les SMR et les microréacteurs, sont au cur de cette renaissance, avec le soutien du gouvernement fédéral pour leur déploiement sur des terrains publics afin d'alimenter les centres de données d'IA. Plusieurs études scientifiques explorent comment ces réacteurs pourraient être étendus à des applications spatiales, telles que les systèmes d'alimentation électrique lunaires, dans le cadre de collaborations avec la NASA. Le forum politique 2025 du Nuclear Energy Institute souligne l'élan donné par des lois bipartites telles que l'ADVANCE Act, qui simplifie l'octroi de licences pour les conceptions de nouvelle génération.
Cependant, des défis persistent : la préparation de la chaîne d'approvisionnement est sous surveillance, des événements tels que la première Nuclear Energy Conference & Expo (NECX) à Atlanta mettant en évidence les lacunes de la production nationale. D'autres publications font écho aux objectifs de la Maison Blanche visant 200 GW de nouvelle capacité d'ici 2050, mais soulignent le rôle de la coopération internationale.
Investissements et implications mondiales
L'enthousiasme du secteur privé est palpable, avec des entreprises telles que Holtec qui développent des modèles SMR-300 dans le cadre d'investissements nucléaires mondiaux estimés à 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Les développements juridiques, notamment les réflexions de Foley Hoag sur les incitations fédérales en faveur des technologies de pointe, suggèrent que les crédits d'impôt pourraient accélérer les déploiements.
Alors que les États-Unis s'engagent dans cette voie, il reste essentiel de trouver un équilibre entre innovation et sécurité, ce qui pourrait remodeler la dynamique énergétique mondiale pour les décennies à venir.
Ce regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire souligne également l'urgence de s'attaquer à l'impact environnemental considérable de l'IA. Sasha Luccioni, chercheuse en IA, avertit notamment que l'IA générative accélére la crise climatique, en consommant jusqu'à 30 fois plus d'énergie que les moteurs de recherche traditionnels. Selon la chercheuse, « si vous vous souciez de l'environnement, réfléchissez à deux fois avant d'utiliser l'IA ».
Source : Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC)
