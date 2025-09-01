La société Fusion Power Company CFS lève 863 millions de $ supplémentaires auprès de Google, Nvidia et de nombreux autres investisseurs, CFS serait en train de faire de l'énergie de fusion une réalité.

La société de fusion nucléaire soutenue par Google, Commonwealth Fusion Systems (CFS), a récemment réussi à lever 863 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B2, ajoutant ainsi une série d'investisseurs internationaux à sa liste de bailleurs de fonds. Parmi les nouveaux investisseurs figurent NVentures (la branche de capital-risque de Nvidia), Counterpoint Global, Galaxy Interactive, Planet First Partners et un consortium de 12 entreprises japonaises dirigé par Mitsui & Co. et Mitsubishi Corporation, entre autres.
Alors que la demande mondiale en énergie ne cesse de croître, deux innovations technologiques occupent une place centrale dans les débats : la fusion nucléaire et lintelligence artificielle (IA). Dun côté, des entreprises qui promettent une révolution énergétique grâce à la fusion, une source dénergie propre et quasi illimitée. De lautre, lessor fulgurant de lIA soulève des inquiétudes quant à sa consommation électrique exponentielle, alimentant des craintes de pénurie ou de pression sur les réseaux énergétiques.
Un exemple : en seulement quatre ans, la consommation électrique des centres de données de Google a plus que doublé. Le dernier rapport environnemental 2025 de l'entreprise a révélé qu'en 2024, ses centres de données ont consommé près de 31 millions (ou 30,8 millions pour être exact) de mégawattheures d'électricité alors que leur consommation était inférieure de plus de moitié en 2020. Cette forte augmentation reflète les besoins croissants de l'entreprise en puissance de calcul, à mesure que ses services numériques continuent de se développer.
Mais la fusion nucléaire, longtemps considérée comme une technologie hors datteinte, progresse rapidement. Commonwealth Fusion construit un tokamak compact utilisant des supraconducteurs à haute température, tandis quHelion Energy, avec son approche audacieuse, vise une centrale opérationnelle dès 2028. Cependant, ces projets suscitent autant despoirs que de scepticisme, notamment en raison des défis techniques et des délais ambitieux.
En élargissant sa présence mondiale, CFS a déclaré avoir approfondi et élargi son accès à l'écosystème financier, avec des investisseurs comprenant des sociétés de capital-risque, des sociétés de capital-investissement, des fonds souverains, des investisseurs individuels de premier plan, des industriels, des fonds spéculatifs, des fonds de pension et des banques.
« Les investisseurs reconnaissent que CFS est en train de faire de l'énergie de fusion une réalité. Ils voient que nous mettons en uvre et atteignons nos objectifs », a déclaré Bob Mumgaard, PDG et cofondateur. « Ce financement reconnaît le rôle de leader de CFS dans le développement d'une nouvelle technologie qui promet d'être une source fiable d'énergie propre et presque illimitée, et permettra aux investisseurs de tirer parti de la naissance d'une nouvelle industrie mondiale. »
Cette levée de fonds sursouscrite fait suite à la signature d'un accord historique d'achat d'électricité (PPA) avec Google le mois dernier. Dans le cadre de cet accord, Google s'est engagé à acheter 200 MW d'électricité à la première centrale ARC de CFS. La centrale a une capacité prévue de 400 MW et devrait fournir sa première électricité au réseau de Virginie au début des années 2030. Google a également la possibilité d'acheter de l'électricité supplémentaire à de futures centrales ARC. Le PPA s'inscrit dans la continuité d'un partenariat entre les deux entreprises, signé pour la première fois en 2021.
Le projet ARC est développé dans le parc industriel James River, dans le comté de Chesterfield. S'il atteint son stade opérationnel dans les délais prévus, il devrait être le premier projet de fusion de ce type à alimenter un réseau électrique. Contrairement à la fission, qui divise les atomes lourds, la fusion nucléaire génère de l'énergie en fusionnant des noyaux légers. S'il était commercialisé, il pourrait constituer une source d'énergie vaste et presque illimitée. Cependant, des obstacles majeurs subsistent, à savoir les coûts élevés, la gestion de la chaleur et le confinement du plasma, qui ont repoussé la plupart des estimations de commercialisation au-delà des années 2040.
CFS cherche actuellement à prouver qu'il peut réaliser une fusion nette grâce à son réacteur tokamak SPARC, une version compacte d'un dispositif de fusion. Situé au siège de l'entreprise dans le Massachusetts, ce dispositif est un précurseur du projet ARC et vise à vérifier la technologie et la physique nécessaires à la construction d'une centrale électrique basée sur le concept de centrale à fusion ARC. SPARC devrait entrer en service en 2026 et vise à démontrer sa puissance nette au premier trimestre 2027.
Le dernier tour de financement s'appuie sur la levée de fonds réussie de plus d'un milliard de dollars réalisée par CFS en mai. Fondée en 2018, l'entreprise a désormais levé près de 3 milliards de dollars. Elle compte également Microsoft parmi ses bailleurs de fonds, l'entreprise fournissant des services cloud à CFS.
La fusion nucléaire prend de l'ampleur dans le secteur des centres de données, de plus en plus d'hyperscalers cherchant à investir dans cette technologie. Google a également soutenu le développeur de fusion TAE Technologies, qui a récemment levé plus de 150 millions de dollars lors de son dernier tour de table.
OpenAI a également indiqué sa volonté d'acheter de l'énergie de fusion pour alimenter ses centres de données. L'année dernière, il a été rapporté que la société était en pourparlers pour acheter de « grandes quantités » d'électricité à Helion, une start-up spécialisée dans l'énergie de fusion soutenue par le PDG d'OpenAI, Sam Altman. Sam Altman avait d'ailleurs déclaré qu'une percée dans la fusion nucléaire est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques croissants de l'IA et réduire son empreinte carbone. Toutefois, les experts affirment que la fusion nucléaire est hors de portée à l'heure actuelle.
