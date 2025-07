Les sites Web hébergeant les rapports climatiques américains ont été supprimés, une nouvelle victoire du président Donald Trump pour imposer l'obscurantisme scientifique

Les sites Web hébergeant les rapports climatiques américains ont été supprimés sans explications, une nouvelle victoire du président Trump pour l'obscurantisme scientifique



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 438 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

L’accord de Paris sur le climat est un pacte non contraignant entre plusieurs pays qui vise à réduire collectivement le carbone et, si possible, arrêter le changement climatique. Plus de 190 pays, y compris la Chine, l’Inde et les pays de l’Union européenne, ont signé l'accord et se sont engagés à prendre des mesures visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pour maintenir le réchauffement bien au-dessous de 2 °C.Depuis sa première présidence, Donald Trump a montré sa position contre les accords sur le climat . À propos du réchauffement climatique, Donald Trump avait notamment fait une déclaration selon laquelle il s’agirait d’un "". Il estimait également que l'accord de Paris "", des raisons, entre autres, qui l’ont amené à vouloir se retirer du traité.En 2017, face à cette position de Donald Trump, les géants de l'IT tels que Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Tesla, Twitter, HP Enterprise, Uber, Intel, Salesforce, Yahoo!, Spotify et des centaines d’autres entreprises US ont décidé de rejoindre un mouvement baptisé « We Are Still In », pour affirmer leur soutien aux engagements définis à l’accord de Paris. Ce mouvement visait à convaincre chaque État individuellement à soutenir l’accord sur le climat.Récemment, les sites web des évaluations nationales et du programme américain de recherche sur le changement climatique ont été mis hors ligne pendant 2 jours, sans liens, notes ou références ailleurs. Les dirigeants, les planificateurs et les citoyens n'ont pas eu accès à certaines des informations climatiques les plus détaillées disponibles pour les États-Unis.Dans un contexte qui a suscité l'inquiétude dans tout le pays, plusieurs sites web importants qui présentaient les évaluations nationales du climat des États-Unis prescrites par la loi sont devenus inaccessibles, laissant les dirigeants, les planificateurs et les citoyens sans accès à certaines des informations les plus détaillées sur le climat disponibles pour les États-Unis.Selon l'agence AP, les sites web des évaluations nationales et du programme américain de recherche sur le changement climatique étaient hors ligne fin juin, sans liens, notes ou renvois vers d'autres sites. Cette disparition a suscité des inquiétudes quant à la transparence, à l'accès du public à la science et aux risques potentiels pour les communautés confrontées à des menaces climatiques croissantes.", a déclaré Kathy Jacobs, climatologue à l'université de l'Arizona, qui a coordonné la version 2014 du rapport. "", a-t-il ajouté.La Maison Blanche a confirmé que les informations étaient transférées à la NASA, affirmant que cette mesure visait à se conformer aux exigences légales. Toutefois, les recherches effectuées sur les sites web de la NASA n'ont pas permis de retrouver les évaluations. Des liens morts et des références obsolètes ont remplacé les outils interactifs et les données au niveau des comtés qui servaient autrefois d'outils de planification pour les responsables locaux dans tout le pays.Le rapport le plus récent, publié en 2023, comprenait un atlas interactif qui permettait de zoomer jusqu'au niveau du comté. Il constate que le changement climatique affecte de différentes manières la sécurité, la santé et les moyens de subsistance des populations dans tous les coins du pays, les communautés minoritaires et amérindiennes étant souvent exposées de manière disproportionnée.La loi de 1990 sur la recherche sur le changement climatique exige une évaluation nationale du climat tous les quatre ans et charge le président d'établir un programme interinstitutions de recherche sur le changement climatique aux États-Unis.Au printemps, l'administration Trump a indiqué aux auteurs bénévoles de la prochaine évaluation climatique que leurs services n'étaient pas nécessaires et a mis fin au contrat avec l'entreprise privée qui aide à coordonner le site web et le rapport. En outre, le site principal de la NOAA, climate.gov, a récemment été transféré vers un autre site de la NOAA. Les médias sociaux et les blogs de la NOAA et de la NASA sur les impacts climatiques pour le grand public ont été réduits ou supprimés.Fait intéressant, les politiques de Donald Trump à travers le DOGE portent atteinte à la communauté scientifique des États-Unis. Une enquête réalisée par la revue scientifique Nature révèle que plus de 75 % de scientifiques américains envisagent de quitter le pays et considèrent l'Europe et le Canada comme leurs principaux lieux d'installation. Cette tendance menace l'innovation technologique et la recherche scientifique aux États-Unis, qui sont déjà concurrencés de près par la Chine. En France, Aix-Marseille Université a lancé le 7 mars 2025 un programme très ambitieux appelé « Safe Place for Science » destiné à offrir l'asile scientifique aux scientifiques américains.: Kathy Jacobs, climatologue à l'université de l'ArizonaPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?