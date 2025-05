Seagate affirme que les disques à rotation battent les disques SSD en termes d'empreinte carbone et que l'utilisation de l'énergie est une préoccupation majeure pour plus de la moitié des chefs d'entreprise

Les disques SSD présentent l'empreinte carbone la plus élevée, à la fois au total et par To, ce qui en fait l'option la plus intensive en carbone parmi les trois supports de stockage.

Les disques durs présentent l'empreinte carbone la plus faible, à la fois au total et par To, ce qui en fait la solution de stockage durable la plus efficace en termes d'émissions de carbone.

La bande LTO présente un taux de carbone incorporé modéré, mais son impact annuel est plus élevé que celui des disques durs.

L'innovation technologique : Les progrès en matière de puissance de calcul, de densité de stockage et de technologies à haut rendement énergétique, telles que le refroidissement par immersion ou par liquide et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, peuvent réduire de manière significative la consommation d'énergie et les émissions de carbone, en gérant efficacement le profil de la demande croissante.

L'engagement en faveur de l'extension du cycle de vie et de la circularité : La remise à neuf, la réutilisation et l'entretien des équipements de stockage prolongent leur durée de vie et réduisent les déchets. La surveillance environnementale en temps réel et la transparence des rapports peuvent favoriser la responsabilisation dans l'ensemble de l'environnement du centre de données.

Le partage de la responsabilité dans l'ensemble de l'écosystème : Pour parvenir à une réduction significative des émissions - dans les domaines 1, 2 et 3 décrits dans le rapport - il faut collaborer avec l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les vendeurs, les fournisseurs et les prestataires de services cloud.



Ces révélations interviennent dans un contexte de scepticisme à l'égard des informations communiquées par les géants de la technologie quant à leur engagement en faveur du climat. Une analyse par The Guardian a révélé que les centres de données des GAFAM ont émis 662 % de plus de gaz à effet de serre entre 2020 et 2022 que ce qui avait été déclaré, ce qui met en évidence un écart important entre les performances environnementales annoncées et les performances réelles.Pour rappel, Seagate Technology est une société américaine fondée en 1979 (sous le nom de Shugart Technology) et située à Scotts Valley, en Californie. Seagate développe et produit des disques durs et en est actuellement l'un des principaux constructeurs, derrière Western Digital.Le rapport de Seagate cite une prévision de Goldman Sachs selon laquelle la demande mondiale d'énergie des centres de données augmentera de 165 % d'ici 2030, par rapport à 2023. Dans cette optique, le rapport indique que l'augmentation des volumes de données, le ralentissement des gains d'efficacité énergétique et l'adoption croissante de l'IA exercent une pression sur les organisations pour qu'elles gèrent simultanément les émissions de carbone, l'expansion de l'infrastructure et le coût total de possession (TCO).Jason Feist, vice-président senior du marketing cloud chez Seagate, déclare dans le rapport : « Les datacenters font l'objet d'un examen minutieux - non seulement parce qu'ils prennent en charge les charges de travail modernes de l'IA, mais aussi parce qu'ils deviennent l'un des secteurs les plus énergivores de l'économie numérique. Cela appelle à un changement fondamental dans la façon dont nous raisonnons sur l'infrastructure de données - non pas comme un compromis entre le coût et la durabilité, mais comme une opportunité d'optimiser pour les deux. »En quoi consiste, selon Seagate, un changement fondamental ? Se débarrasser des disques à rotation ? Pas du tout. Le rapport comprend un tableau indiquant le carbone incorporé des trois principaux types de supports de stockage - disque, SSD et bande :Le rapport conclut :Le rapport suggère trois piliers stratégiques pour construire un avenir plus durable en matière de données :Un exemple d'innovation technologique, selon Seagate, est sa technologie de disque Mozaic 3+ basée sur le HAMR, désormais en production de masse. Cette technologie permet d'augmenter jusqu'à trois fois la capacité dans le même encombrement qu'un disque de 10 To et de réduire le carbone incorporé d'un disque de plus de 70 % par téraoctet. Elle permet également de réduire le coût par téraoctet de 25 %, selon IDC.Jason Feist déclare : « Le développement durable ne peut être résolu de manière isolée. Une approche holistique couvrant l'infrastructure, la gestion du cycle de vie et la responsabilité à l'échelle de l'industrie pourrait garantir que la croissance de l'IA et des opérations des datacenters ne se fasse pas au détriment de l'environnement. »Alors que Seagate appelle à un changement fondamental dans la façon dont les infrastructures de données sont gérées, une étude de l'université technique de Munich a révélé que 56 grandes entreprises technologiques, dont IBM, Google et SAP, sous-déclarent systématiquement leur empreinte carbone. En moyenne, les entreprises examinées n'ont divulgué qu'environ la moitié de leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui révèle des lacunes systémiques dans les rapports sur le développement durable.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Seagate crédibles ou pertinentes ?