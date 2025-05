Pour répondre aux besoins d'électricité de l'IA, Google va financer le développement de trois sites d'énergie nucléaire et s'associe à Elementl Power pour développer au moins 600 MW de capacité sur chaque site

Elementl Power Inc. (« Elementl Power »), développeur de projets nucléaires avancés et producteur d'électricité indépendant, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord stratégique avec Google pour prépositionner trois sites de projets pour l'énergie nucléaire avancée.



« Des partenariats innovants comme celui-ci sont nécessaires pour mobiliser les capitaux requis pour construire de nouveaux projets nucléaires, qui sont essentiels pour fournir une énergie de base sûre, abordable et propre et pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs à long terme de zéro énergie », a déclaré Chris Colbert, président-directeur général d'Elementl Power. « Nous sommes impatients de travailler avec Google pour réaliser ces projets et fournir au réseau de l'électricité de base sûre, sans émission de carbone. »



« Google s'est engagé à catalyser des projets qui renforcent les réseaux électriques où nous opérons, et la technologie nucléaire avancée fournit une énergie de base fiable, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », a déclaré Amanda Peterson Corio, responsable mondial de l'énergie des centres de données, Google. « Notre collaboration avec Elementl Power renforce notre capacité à avancer à la vitesse requise pour répondre à ce moment de l'IA et de l'innovation américaine. »



Dans le cadre de cet accord, Google engagera du capital de développement initial pour faire avancer le développement de trois projets. Chaque projet devrait générer au moins 600 mégawatts (MW) de capacité électrique, avec l'option d'un rachat commercial une fois achevé. Avec Google, Elementl Power travaillera en collaboration avec des partenaires du secteur des services publics et de l'énergie réglementée afin d'identifier et de faire avancer de nouveaux projets.



Elementl Power poursuivra l'évaluation des technologies potentielles, de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC), ainsi que d'autres partenaires de projet, tout en donnant la priorité à des sites spécifiques en vue d'un développement accéléré.



Ryan Mills, cofondateur et président d'Elementl Power, a déclaré : « Mes partenaires et moi-même avons lancé Elementl Power en 2022 pour répondre à un besoin critique de l'industrie et servir de catalyseur à la formation de capital privé dans les projets nucléaires avancés. Ce partenariat avec Google représente une étape importante dans la trajectoire de croissance d'Elementl Power ».





Pour répondre aux besoins d'électricité des centres de données d'IA, Google avait déjà annoncé en décembre 2024 un investissement de 20 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et la modernisation des réseaux d'énergie. Les charges de travail de l'IA devant entraîner une augmentation annuelle de 44,7 % de la consommation d'énergie d'ici à 2027, l'entreprise prévoit de financer entièrement la modernisation du réseau, les déploiements de l'énergie propre devant commencer en 2026.Dans le cadre du nouveau partenariat avec Elementl Power, Google engagera des capitaux de développement dans les trois projets, mais les termes exacts de l'accord restent confidentiels. Chaque site produira au moins 600 mégawatts d'électricité, et Google aura la possibilité d'acheter l'électricité une fois que les sites seront opérationnels. Les sites proposés restent confidentiels, mais Elementl a déclaré que le financement de Google sera utilisé pour des opérations telles que l'obtention du permis d'exploitation, la sécurisation des droits d'interconnexion au système de transmission, les négociations contractuelles et d'autres questions préliminaires.« Google s'est engagé à catalyser des projets qui renforcent les réseaux électriques où nous opérons, et la technologie nucléaire avancée fournit une énergie fiable, de base, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », a déclaré Amanda Peterson Corio, responsable mondial de l'énergie des centres de données chez Google.« Notre collaboration avec Elementl Power renforce notre capacité à avancer à la vitesse requise pour répondre à ce moment de l'IA et de l'innovation américaine », a-t-elle ajouté.Elementl Power, fondée en 2022 en tant que développeur de projets d'énergie nucléaire, n'a encore construit aucun site.L'entreprise est actuellement agnostique sur le plan technologique, ce qui signifie qu'elle n'a pas encore choisi le type de réacteur qu'elle utilisera sur ses sites. Lorsque Elementl sera prête à commencer la construction, elle choisira la technologie de réacteur dont le développement est le plus avancé.« Des partenariats innovants comme celui-ci sont nécessaires pour mobiliser les capitaux requis pour construire de nouveaux projets nucléaires, qui sont essentiels pour fournir une énergie de base sûre, abordable et propre et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs à long terme en matière d'énergie zéro émission nette », a déclaré Chris Colbert, président-directeur général d'Elementl Power. Chris Colbert était auparavant directeur financier, directeur de l'exploitation et directeur de la stratégie chez NuScale Power, qui développe de petits réacteurs modulaires.Chris Colbert a ajouté qu'une fois que les projets auront atteint le stade de l'investissement final, Elementl lèvera des capitaux auprès d'autres sources - par exemple des fonds d'infrastructure - pour construire les projets. L'entreprise vise à ajouter 10 gigawatts d'énergie nucléaire au réseau d'ici à 2035.En octobre 2024, Google s'est associé à la société Kairos Power , spécialisée dans les petits réacteurs modulaires, et s'est engagé à acheter de l'électricité provenant du parc de réacteurs de la société. À l'époque, Google avait déclaré que le premier réacteur entrerait en service d'ici 2030, et que d'autres seraient mis en service jusqu'en 2035.Au début de l'année, la startup chinoise d'IA DeepSeek a fait craindre que l'amélioration de l'efficacité des modèles d'IA émergents ne réduise la nécessité d'investir dans la construction de nouvelles sources d'énergie pour soutenir les centres de données. Cependant, les leaders technologiques tels qu'Amazon et Nvidia ont depuis déclaré que les besoins en énergie de base continuaient de croître rapidement.En avril dernier, Jack Clark, cofondateur d'Anthropic, a estimé que 50 gigawatts de nouvelles capacités électriques seront nécessaires d'ici 2027 pour soutenir l'IA, ce qui équivaut à environ 50 nouvelles centrales nucléaires.Toutefois, l'impact environnemental de l'IA générative reste une préoccupation essentielle pour les experts. Sasha Luccioni, chercheuse en IA, a mis en garde contre le fait que l'IA générative accélère la crise climatique , notant qu'elle consomme 30 fois plus d'énergie que les recherches traditionnelles sur le web. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau et émettent plusieurs tonnes de CO2 par jour lorsqu'ils sont opérationnels, précisent les experts.L'annonce du partenariat stratégique entre Google et Elementl Power est présentée ci-après :