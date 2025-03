Un data center révolutionnaire qui revalorise 100% de son énergie pour chauffer 6000 logements, une avancée majeure écoresponsable de l'hébergeur Web et Cloud Infomaniak

Présentation du data center d'Infomaniak, qui ne gaspillerait rien

100% de l’électricité utilisée par ce nouveau data center est réutilisée pour chauffer des ménages via un réseau de chauffage à distance.

Il ne nécessite pas d’eau ou de climatisation additionnelle pour être refroidi.

Il est construit en sous-sol dans une zone résidentielle.

Il n’a aucun impact sur le paysage.

Aujourd'hui, le PUE, qui mesure l'efficacité énergétique des data centers, ne suffit plus face à l'urgence climatique. Il faut aussi prendre en compte l'ERE, qui évalue l'énergie réellement consommée par rapport à celle réutilisée, et l'ERF, qui mesure la part d'énergie totale du data center réutilisée pour d'autres usages, comme le chauffage urbain.

Toute l’électricité utilisée (serveurs, onduleurs, ventilateurs, etc.) est convertie en chaleur à 40-45°C. Cette chaleur est transmise à un échangeur air/eau pour chauffer un circuit d’eau chaude. Des pompes à chaleur élèvent la température de l’eau pour transférer la chaleur fatale du data center au réseau de chauffage. En se détendant, le gaz des pompes fait passer l’eau de 45°C à 28°C. Cette eau refroidie permet de réguler la température des serveurs, éliminant ainsi le besoin de climatisation traditionnelle.

Suivi en temps réel des performances pour prouver l’efficacité du système

Un guide technique pour aider d’autres acteurs à reproduire cette approche

Un dossier pour les décideurs politiques afin d’adapter les normes du secteur

Nous avons déjà 1,1 MW prêts à être injectés et d'ici 2028, un data center de 3,3 MW sera nécessaire pour répondre à la demande.



En 2022, la consommation mondiale d'électricité des data centers ou centres de données était estimée à 240-340 TWh, soit environ 1 à 1,3 % de la demande mondiale d'électricité. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoyait que la consommation d'électricité des data centers pourrait doubler entre 2022 et 2026. Pour rappel, un data center est un bâtiment, un espace dédié dans un bâtiment ou un groupe de bâtiments utilisé pour héberger des systèmes informatiques et des composants associés, tels que des systèmes de télécommunications et de stockage.Les opérations informatiques étant cruciales pour la continuité de l'activité, le data center comprend généralement des composants et une infrastructure redondants ou de secours pour l'alimentation électrique, les connexions de communication de données, les contrôles environnementaux (par exemple, la climatisation, l'extinction des incendies) et divers dispositifs de sécurité.Dans un contexte où l'empreinte carbone et la consommation d'énergie des data centers inquiètent de plus en plus, Infomaniak a officiellement inauguré un nouveau data center à Genève le 27 janvier 2025. Sa particularité ? Il revaloriserait 100% de l’électricité utilisée pour chauffer 6000 logements à l’année, il n’aurait aucun impact sur le paysage et il est construit en sous-sol d’une coopérative participative et écoresponsable. Infomaniak qualifie notamment son nouveau data center d'"Depuis 2013, Infomaniak refroidit ses data centers avec de l’air extérieur filtré sans recourir à la climatisation, une téchnologie reconnue pour leur efficacité énergétique. Cependant, ces data centers gaspillent leur chaleur dans l’atmosphère. La nouvelle génération de data center relève donc plusieurs défis majeurs de l’industrie du cloud :Depuis le 11 novembre 2024, la totalité de l’électricité consommée par ce nouveau data center est déjà réinjectée sous forme de chaleur dans le réseau de chauffage urbain du canton de Genève en Suisse. Cette réalisation marque une étape clé dans la transition énergétique d’un secteur en pleine croissance, en transformant une installation énergivore en un acteur actif de la revalorisation énergétique.Actuellement opérationnel à 25% de sa capacité, le data center d’Infomaniak montera en charge progressivement pour atteindre sa pleine puissance d’ici 2028, garantissant une contribution durable à la société pendant au moins 20 ans. À pleine capacité, ce centre de données hébergera quelque 10 000 serveurs pour une surface en sous-sol de 1800 m2. Il fournira au réseau de chaleur une capacité de 1.7 MW, soit l’équivalent de l’énergie nécessaire pour chauffer 6000 ménages de type Minergie-A à l’année ou permettre à 20 000 personnes de prendre une douche quotidienne de 5 minutes.Genève évitera la combustion de 3600 tCO2eq de gaz naturel par an ou l’équivalent de 5500 tCO2eq de pellets chaque année, sans compter les 211 camions / an de 13 t de charge utile et les microparticules liées au transport et à la combustion du pellet.Contrairement à d’autres projets qui récupèrent seulement une fraction de leur chaleur, Infomaniak affirme réutiliser 100 % de l’énergie consommée.Ce data center renforce la souveraineté technologique de l’Europe et crée de la valeur pour de nombreuses entreprises locales en s’appuyant sur des équipements exclusivement fabriqués en Europe, à l’exception des caméras de sécurité. L’économie locale bénéficiera aussi directement des retombées liées à ce projet.En outre, selon Infomaniak, ce modèle fonctionne et démontre à l’industrie et aux décideurs politiques qu’il est possible de valoriser deux fois l’énergie des centres de données et que le numérique ne doit plus être considéré comme un consommateur final d’électricité, mais comme un acteur de la transition énergétique.Le data center a été documenté par l’UNIL, l’IMD et l’EPFL dans le cadre du programme e4s.center pour illustrer en temps réel son efficacité énergétique et faciliter sa reproduction. Ce travail est librement disponible et intègre :Pour le futur, Infomaniak annonce chercher de nouveaux réseaux de chaleur pour ses futurs data centers.Engagé pour la souveraineté numérique, l'économie locale et l'écologie, Infomaniak est un prestataire cloud suisse en Europe qui développe une suite d'outils collaboratifs en ligne et des solutions d'hébergement cloud, de streaming, de marketing et d'évènementiel. L'entreprise appartient à une partie de ses employés et dépend uniquement de ses clients pour couvrir ses dépenses. Elle utilise l'énergie renouvelable locale, construit ses propres centres de données et développe ses solutions en Suisse, sans délocaliser.Pensez-vous que ce nouveau data center est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur l'approche d'Infomaniak ?