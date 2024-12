Un contexte énergétique tendu

Cette interdiction prend effet le 1er janvier et dure jusqu'au 15 mars 2031

Les régions touchées

L'avis des experts

Une approche ciblée

Les implications pour l’industrie et l’économie

Conclusion

La Russie, bien que riche en ressources naturelles, fait face à des défis dans la gestion de son réseau électrique, notamment dans certaines régions où les infrastructures sont vieillissantes ou déjà saturées. Le minage de cryptomonnaies, qui nécessite une puissance de calcul importante et donc une consommation énergétique considérable, a exacerbé ces problèmes dans plusieurs zones. Les autorités ont souligné que la demande croissante d'électricité pour cette activité met en péril la stabilité du réseau et augmente le risque de coupures.Le Conseil des ministres du pays a également déclaré que des interdictions supplémentaires pourraient être nécessaires dans d'autres régions pendant les périodes de pointe de la demande d'énergie. La situation pourrait également évoluer dans l'autre sens. L'interdiction pourrait être temporairement levée ou modifiée dans certaines régions si une commission gouvernementale examine l'évolution de la demande d'énergie et le juge nécessaire.Le minage de crypto-monnaies n'est totalement légal en Russie que depuis le 1novembre, le pays ayant eu une relation houleuse avec cette pratique. Les mineurs doivent s'enregistrer auprès du ministère du développement numérique et les limites de consommation d'énergie sont continuellement contrôlées.Le pays a interdit l'utilisation des crypto-monnaies comme monnaie légale en 2022 , mais autorise les paiements en cryptomonnaies dans le commerce international . Ce dernier point est largement considéré comme une tentative de la Russie d'éviter les sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine.En effet, la Russie a été confrontée à des retards importants dans les paiements internationaux avec des partenaires commerciaux majeurs tels que la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis, après que les banques de ces pays, sous la pression des régulateurs occidentaux, sont devenues plus prudentes.« Nous prenons une décision historique dans le domaine financier », a déclaré Anatoly Aksakov, président de la chambre basse du parlement, la Douma, aux législateurs.En vertu de la nouvelle loi, la banque centrale créera une nouvelle infrastructure « expérimentale » pour les paiements en cryptomonnaie. Cependant, cette loi ne lève pas une interdiction existante sur les paiements en cryptomonnaie à l'intérieur de la Russie Les zones concernées par l'interdiction comprennent celles où le minage s'est intensifié, attiré par des coûts d'énergie historiquement bas. Les régions de Sibérie, par exemple, sont populaires parmi les mineurs de cryptomonnaies en raison de leur climat froid, qui réduit les besoins de refroidissement des équipements, et de leur électricité relativement abordable. Cependant, cette dynamique a provoqué une surcharge des infrastructures locales, incitant les autorités à intervenir.Le Cabinet des ministres introduit « une interdiction du minage de la monnaie numérique, y compris la participation à un pool de minage (association de mineurs - note TASS) » au Daghestan, en Ingouchie, en Kabardino-Balkarie, en Karachay-Tcherkessie, en Ossétie du Nord, en Tchétchénie, dans les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, dans les régions de Zaporizhzhya et de Kherson, indique le décret.En outre, l'exploitation minière sera interdite dans certains territoires de la région d'Irkoutsk, de la Bouriatie et du kraï de Zabaikalsky, mais de manière temporaire, pendant les pics de consommation d'énergie. En 2025, ces pics se situeront entre le 1janvier et le 15 mars, et les années suivantes, entre le 15 novembre et le 15 mars.Comme l'a expliqué le cabinet des ministres à l'agence TASS, la liste des régions et territoires n'est pas définitive : elle peut être ajustée en fonction des résultats des décisions de la commission pour le développement de l'industrie de l'énergie électrique. L'objectif de ces restrictions est de maintenir l'équilibre de la consommation d'énergie, en tenant compte des demandes de l'industrie.Sergei Kolobanov, directeur adjoint du Centre pour l'économie des secteurs des combustibles et de l'énergie au CSR, a déclaré à TASS que l'interdiction est liée non seulement aux pénuries locales d'électricité, mais aussi aux privilèges de paiement de l'électricité dans certaines régions. « Ce que l'on appelle la subvention croisée interrégionale, lorsque le faible coût de l'électricité dans les régions des contrats réglementés est de facto compensé par les producteurs et les consommateurs d'autres régions », explique-t-il.« Le calendrier des restrictions sur le minage de crypto-monnaies est synchronisé avec la fin de la période de transition pour l'élimination de cet avantage », explique l'expert. « Après la libéralisation du marché dans cette partie, les restrictions pourraient bien être levées, à condition, bien sûr, qu'il y ait une capacité suffisante. »Vladimir Klimanov, directeur du centre de politique régionale de l'IPEI de l'Académie présidentielle, souligne également le déséquilibre dans le paiement de l'électricité. « Traditionnellement, les résidents et les entreprises du centre de la Russie paient en fait une partie des coûts résultant des faibles tarifs de l'électricité dans les régions du Caucase du Nord ou de l'Extrême-Orient », explique-t-il. « Les mesures introduites par le gouvernement devraient contribuer à l'instauration de conditions commerciales plus équitables dans ce domaine spécifique, et ce dans l'ensemble du pays. »Plutôt qu'une interdiction nationale, la Russie adopte une approche régionale, ciblant spécifiquement les zones où l'activité de minage a entraîné des problèmes majeurs. Cette stratégie permet de préserver les capacités du réseau tout en permettant à l'industrie de continuer à fonctionner dans des régions moins impactées.Cette interdiction risque de pousser certains mineurs à relocaliser leurs opérations vers d'autres pays ou régions, voire de les inciter à opérer illégalement, échappant ainsi à toute régulation. En revanche, elle pourrait aussi encourager le développement de solutions plus durables, comme l'utilisation d'énergies renouvelables ou de technologies plus efficaces sur le plan énergétique.En limitant le minage dans les zones critiques, la Russie semble chercher un équilibre entre les bénéfices économiques du secteur des cryptomonnaies et la nécessité de protéger ses infrastructures énergétiques. Cette décision reflète également une tendance mondiale, où de nombreux gouvernements cherchent à réglementer cette industrie en pleine croissance pour minimiser son impact environnemental et énergétique.Alors que le marché des cryptomonnaies continue de se développer, la décision de la Russie met en lumière les défis d'intégration de cette nouvelle industrie dans un cadre énergétique et environnemental durable. Il reste à voir comment cette mesure affectera à long terme le paysage du minage dans le pays et si elle incitera d'autres nations à adopter des politiques similaires.Il faut noter que la Russie n'est pas le seul pays à interdire le minage de crypto-monnaies en raison des besoins énergétiques excessifs de ce secteur. Le Kosovo a interdit cette pratique en 2022 afin d'économiser l'électricité pendant une crise énergétique. L'Angola a fait de même en avril 2024. La loi de ce pays va plus loin et criminalise le minage de crypto-monnaies. Plusieurs pays européens, comme l'Islande et la Norvège, ont commencé à réglementer strictement le secteur en raison des pénuries d'énergie.Source : TASS Quel regard portez-vous sur les cryptomonnaies et leurs dépenses en énergie ? Cela en vaut-il la peine selon vous ? Pourquoi ?Cette interdiction est-elle une solution durable pour réduire la consommation énergétique ou ne fait-elle que déplacer le problème vers d'autres régions ou pays ?Les autorités devraient-elles proposer des incitations pour encourager l’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur du minage ?Les régions concernées pourraient-elles bénéficier d’un soutien pour développer d’autres activités économiques moins gourmandes en énergie ?