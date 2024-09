Microsoft signe un accord pour relancer le réacteur nucléaire de Three Mile Island afin d'alimenter les centres de données et de répondre aux besoins énergétiques gigantesques de son IA Copilot

Nous avons signé un accord de 20 ans avec Microsoft qui ouvrira la voie au redémarrage de l'unité 1 de Three Mile Island, qui a fonctionné pendant des décennies à des niveaux de sécurité et de fiabilité inégalés dans l'industrie avant d'être fermée pour des raisons économiques. Grâce à notre plus important contrat d'achat d'électricité, Microsoft utilisera l'énergie de la centrale pour aider ses centres de données du PJM à utiliser de l'électricité sans carbone.



Rebaptisé en l'honneur de notre ancien PDG, Chris Crane, le Crane Clean Energy Center fournira environ 835 mégawatts d'énergie sans carbone au réseau régional, soit à peu près l'équivalent de toute l'énergie renouvelable construite en Pennsylvanie au cours des 30 dernières années. Il ajoutera également 16 milliards de dollars au PIB de l'État, créera 3 400 emplois directs et indirects et générera plus de 3 milliards de dollars d'impôts au niveau de l'État et du gouvernement fédéral. Nous avons signé un accord de 20 ans avec Microsoft qui ouvrira la voie au redémarrage de l'unité 1 de Three Mile Island, qui a fonctionné pendant des décennies à des niveaux de sécurité et de fiabilité inégalés dans l'industrie avant d'être fermée pour des raisons économiques. Grâce à notre plus important contrat d'achat d'électricité, Microsoft utilisera l'énergie de la centrale pour aider ses centres de données du PJM à utiliser de l'électricité sans carbone.

Je suis ravi de partager cette annonce historique aujourd'hui : Une victoire pour l'économie de la Pennsylvanie, un grand pas pour Microsoft dans ses efforts pour aider à décarboniser le réseau, et une étape clé pour faire avancer la transition vers l'énergie propre.



Avant d'être fermée pour des raisons économiques, l'ancienne unité 1 de TMI comptait parmi les générateurs d'électricité les plus sûrs et les plus fiables des États-Unis. L'équipe de Constellation s'est engagée à la remettre en service en tant que Crane Clean Energy Center afin de contribuer à l'alimentation d'infrastructures essentielles à la compétitivité économique et technologique de notre pays grâce à une énergie nucléaire propre et d'une fiabilité unique, à chaque heure de la journée. En même temps, ce redémarrage apportera des milliers d'emplois familiaux à une communauté et à une région qui ont clairement indiqué qu'elles soutenaient l'utilisation continue de l'énergie nucléaire dans la lutte contre la crise climatique.



Et bien sûr, c'est vraiment spécial de renommer cette centrale en l'honneur de Chris Crane, un fervent défenseur de notre activité qui a consacré toute sa carrière à l'exploitation du parc nucléaire de notre pays en mettant la sécurité et la fiabilité au premier plan.



Je suis ravi de partager cette annonce historique aujourd'hui : Une victoire pour l'économie de la Pennsylvanie, un grand pas pour Microsoft dans ses efforts pour aider à décarboniser le réseau, et une étape clé pour faire avancer la transition vers l'énergie propre.

Avant d'être fermée pour des raisons économiques, l'ancienne unité 1 de TMI comptait parmi les générateurs d'électricité les plus sûrs et les plus fiables des États-Unis. L'équipe de Constellation s'est engagée à la remettre en service en tant que Crane Clean Energy Center afin de contribuer à l'alimentation d'infrastructures essentielles à la compétitivité économique et technologique de notre pays grâce à une énergie nucléaire propre et d'une fiabilité unique, à chaque heure de la journée. En même temps, ce redémarrage apportera des milliers d'emplois familiaux à une communauté et à une région qui ont clairement indiqué qu'elles soutenaient l'utilisation continue de l'énergie nucléaire dans la lutte contre la crise climatique.

Et bien sûr, c'est vraiment spécial de renommer cette centrale en l'honneur de Chris Crane, un fervent défenseur de notre activité qui a consacré toute sa carrière à l'exploitation du parc nucléaire de notre pays en mettant la sécurité et la fiabilité au premier plan.

Bien qu'il reste beaucoup à faire pour préparer le redémarrage, il n'y a pas de meilleure équipe que celle que nous avons à Constellation. Nous sommes prêts à nous mettre au travail.

Les entreprises de grande envergure comme Microsoft envisagent toujours de nouvelles méthodes pour alimenter et refroidir leurs centres de données. Ces centres de données doivent être situés dans des régions géologiquement stables, avec une alimentation en eau et en électricité suffisante pour les refroidir et leur permettre de fonctionner sans interruption, ainsi que de s'adapter aux demandes futures.Avec les réseaux électriques tombant en panne dans certaines régions en raison d'une utilisation excessive, généralement due à des vagues de chaleur, Microsoft a envisagé d'utiliser des réacteurs nucléaires pour alimenter ses centres de données. En retirant ses centres de données du réseau électrique, Microsoft disposera de son propre réseau alimenté par un petit réacteur nucléaire.Récemment, Microsoft a signé un accord avec Constellation Energy pour relancer le réacteur nucléaire de Three Mile Island. Le réacteur servira à alimenter les centres de données pour répondre aux besoins gigantesques de Copilot en matière d'IA.Voici l'annonce de Constellation :Le propriétaire de la centrale nucléaire de Three Mile Island, en Pennsylvanie, va investir 1,6 milliard de dollars pour la faire revivre et accepter de vendre toute la production à Microsoft, le géant de la technologie cherchant de l'électricité sans carbone pour ses centres de données afin d'alimenter l'essor de l'intelligence artificielle.Constellation Energy, le plus grand exploitant américain de réacteurs, prévoit que Three Mile Island sera remis en service en 2028, selon un communiqué. Alors que l'une des deux unités du site a définitivement fermé il y a près d'un demi-siècle après le pire accident nucléaire américain, Constellation prévoit de rouvrir l'autre réacteur, qui a fermé en 2019 parce qu'il n'était pas compétitif sur le plan économique.Microsoft a accepté d'acheter l'énergie pour deux décennies et a refusé de divulguer les conditions financières. C'est la première fois que Microsoft s'assure une installation dédiée, 100 % nucléaire, pour son utilisation.Cette décision est le dernier signe en date d'un regain d'intérêt pour l'industrie nucléaire, alors que la demande d'énergie pour l'IA monte en flèche. Plus d'une douzaine de réacteurs ont été mis hors service au cours des dix dernières années environ, face à la concurrence croissante du gaz naturel moins cher et des énergies renouvelables. Mais la demande croissante d'électricité - provenant des usines, des voitures et surtout des centres de données - a stimulé l'intérêt pour les centrales nucléaires qui peuvent fournir de l'électricité sans carbone 24 heures sur 24.", a déclaré Joe Dominguez, PDG de Constellation, lors d'une interview. "Joe Dominguez avait partagé ce message après l'annonce de l'accord :Les actions de Constellation Energy ont fait un bond de 22 %, le plus important jamais enregistré, pour atteindre un niveau record après l'annonce. Constellation, qui a vu ses actions bondir cette année grâce à la sensibilisation croissante des investisseurs à la valeur des centrales électriques, prévoit de financer le projet sur ses propres fonds plutôt que de solliciter une aide de l'État ou du gouvernement fédéral.Cela contraste avec Holtec International, qui poursuit le seul autre effort divulgué pour redémarrer un réacteur fermé, avec un financement conditionnel d'environ 1,8 milliard de dollars du département américain de l'énergie et de l'État du Michigan. NextEra Energy a également déclaré qu'elle envisageait de relancer un réacteur fermé dans l'Iowa, en partie pour approvisionner les clients des centres de données. Toutefois, au-delà de ces trois réacteurs, les experts estiment qu'il existe peu d'autres réacteurs mis au rebut susceptibles d'être redémarrés.Bien que Constellation ne soit pas hostile à un soutien financier extérieur, M. Dominguez a déclaré que les approbations gouvernementales sont lentes et qu'il ne veut pas attendre. Les travaux à Three Mile Island devraient commencer immédiatement. Le contrat d'approvisionnement de Microsoft en électricité provenant du réacteur de 837 mégawatts est le plus important contrat d'achat d'électricité jamais conclu par Constellation.L'effort de redémarrage est en cours depuis le début de l'année 2023, lorsque Constellation a commencé à évaluer s'il était judicieux de remettre le réacteur en marche. Au début de cette année, l'entreprise a conclu qu'elle souhaitait poursuivre le projet et a commencé à discuter avec des clients potentiels. Microsoft s'est immédiatement montré intéressé, a déclaré M. Dominguez.L'achat d'énergie nucléaire aidera Microsoft dans son projet de faire fonctionner l'ensemble de son énorme réseau mondial de centres de données avec de l'énergie propre d'ici 2025, a déclaré Bobby Hollis, vice-président de Microsoft pour l'énergie, lors d'une interview. Cette énergie nucléaire servira à alimenter l'expansion des centres de données dans des régions telles que Chicago, la Virginie, la Pennsylvanie et l'Ohio.Si l'énergie nucléaire supplémentaire contribuera à la réalisation des objectifs climatiques de Microsoft, elle ne résoudra pas le problème le plus épineux, à savoir les émissions provenant du béton, de l'acier et des copeaux utilisés dans les centres de données, a déclaré M. Hollis. "", a-t-il déclaré.Néanmoins, les centres de données constituent un client utile pour l'énergie nucléaire. La production d'énergie éolienne et solaire peut varier, alors qu'une centrale nucléaire fonctionne généralement en permanence et a besoin d'un client capable de prendre toute cette électricité, a expliqué M. Hollis. Les entreprises technologiques qui vendent de l'informatique en nuage constituent donc une option idéale. "", a-t-il déclaré.Microsoft n'est pas la seule entreprise technologique à se tourner vers l'énergie nucléaire pour alimenter ses ambitions en matière d'IA. Plus tôt cette année, la division cloud computing d'Amazon.com Inc. a accepté de dépenser 650 millions de dollars pour acquérir un campus de centres de données connecté à la centrale nucléaire de Talen Energy, vieille de 40 ans, sur la rivière Susquehanna en Pennsylvanie.Bien que le réacteur de Three Mile Island ait été mis en pause en 2019, M. Dominguez a déclaré que l'équipement était encore en bon état. Néanmoins, son redémarrage nécessitera d'importants investissements dans le transformateur principal, la turbine et les systèmes de refroidissement. L'entreprise devra redonner du personnel à l'installation et obtenir l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire. Constellation cherchera également à prolonger sa licence d'exploitation jusqu'en 2054 et prévoit de rebaptiser l'installation "Crane Clean Energy Center", en l'honneur de feu Chris Crane, ancien PDG d'Exelon, qui a cédé son unité de production pour devenir Constellation en 2022.L'un des principaux obstacles sera le raccordement de la centrale au réseau électrique exploité par PJM Interconnection, qui a une longue file d'attente. Si PJM peut agir assez rapidement, M. Dominguez a déclaré que la centrale pourrait être prête à fournir de l'électricité dès 2027. "", a-t-il déclaré. " Cet accord intervient après que des rappports ont révelé que les émissions carbone des centres de données des GAFAM seraient 662% plus élevées qu'elles le prétendent. Selon les calculs de l'organe de presse britannique The Gardian, entre 2020 et 2022, les émissions réelles des centres de données appartenant aux entreprises Google, Microsoft, Meta et Apple sont probablement environ 662 % (7,62 fois) plus élevées que ce qui est officiellement déclaré.Pourtant, les cinq géants de la technologie ont revendiqué la neutralité carbone, même si Google a admis dans son rapport environnemental 2020 que les émissions de l'entreprise avaient augmenté de près de 50 % par rapport à 2019. Amazon est l'entreprise la plus récente à l'avoir fait, affirmant en juillet qu'elle avait atteint son objectif avec sept ans d'avance et qu'elle avait réduit ses émissions brutes de 3 %. La consommation totale d'électricité des centres de données de l'entreprise a augmenté de 17 % rien qu'en 2023.Face à ces révélations, la question se pose : les géants de la tech peuvent-ils continuer à masquer la réalité de leurs émissions ? La pression monte pour une plus grande transparence et des actions concrètes. Le gouvernement américain a récemment annoncé la création d'un groupe de travail pour répondre aux besoins croissants en infrastructures d'IA. En définitive, il est impératif que les entreprises technologiques adoptent des pratiques plus transparentes et responsables. La lutte contre le changement climatique ne peut se faire sans une évaluation honnête et précise de l'empreinte carbone des centres de données.