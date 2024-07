Amazon accusé de faire des déclarations trompeuses sur ces efforts climatiques

En 2019, Amazon s'est fixé pour objectif d'utiliser cent pour cent d'énergie renouvelable d'ici 2030 pour la totalité de l'électricité consommée par ses activités mondiales, y compris ses centres de données, ses bâtiments d'entreprises, ses magasins d'alimentation et ses centres d'approvisionnement. À peine 5 ans après, Amazon a annoncé dans un billet de blogue mercredi que la totalité de l'électricité utilisée par ses activités l'année dernière provenait de sources n'émettant pas de gaz à effet de serre. Amazon a déclaré dans son billet de blogue avoir atteint son objectif de 100 % d'énergie renouvelable avec 7 ans d'avance.Amazon dit avoir investi des milliards de dollars dans plus de 500 projets solaires et éoliens pour atteindre son objectif. L'énergie produite par ces projets équivaut à l'électricité consommée par les centres de données, les bâtiments d'entreprise, les magasins d'alimentation et les centres d'expédition de la société dans 27 pays. Toutefois, les employés du groupe "Amazon Employees for Climate Justice" ont critiqué la méthode utilisée par la société pour parvenir à cette conclusion, la jugeant beaucoup trop indulgente. Le groupe accuse l'entreprise de se livrer à des déclarations trompeuses sur ses efforts en faveur du climat.Un rapport du groupe indique que seuls 22 % des centres de données d'Amazon aux États-Unis fonctionnent en réalité avec de l'énergie propre. Le groupe a examiné l'emplacement de chaque centre de données et la répartition de l'énergie sur les réseaux régionaux (la part du charbon, du gaz ou du pétrole par rapport à l'énergie solaire ou éolienne). Amazon, tout comme d'autres Big Tech, achète des crédits d'énergie renouvelable (REC) pour une certaine quantité d'énergie propre produite par une centrale solaire ou un parc éolien. En théorie, cela est censé encourager la construction de nouvelles énergies renouvelables.En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Le rapport indique que 68 % des REC d'Amazon sont dégroupés, ce qui signifie qu'ils n'ont pas financé de nouvelles infrastructures renouvelables, mais qu'ils ont accordé un crédit pour des énergies renouvelables qui existaient déjà ou qui allaient être construites. La construction de nouveaux centres de données peut entraîner la construction de nouvelles centrales électriques fonctionnant avec des combustibles fossiles pour les réseaux qui en dépendent. Dans le même temps, Amazon est également impliqué dans la course à l'IA, une technologie qui se révèle de plus énergivore.« Dominion Energy, la compagnie d'électricité de Virginie, se développe en raison de la demande, et Amazon est évidemment l'un de ses plus gros clients. L'expansion de Dominion Energy n'est pas une expansion basée sur une énergie renouvelable. Il s'agit de plus de combustibles fossiles », affirme Eliza Pan, représentante du groupe Amazon Employees for Climate Justice et ancienne employée d'Amazon. Selon un rapport Amazon, les projets d'énergie propre dans lesquels l'entreprise a investi ces dernières années peuvent produire suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent 7,6 millions de foyers américains.Amazon n'achète pas non plus des crédits spécifiquement liés aux réseaux qui alimentent ses centres de données. L'entreprise pourrait acheter des REC du Canada ou de l'Arizona, par exemple, pour compenser l'électricité utilisée en Virginie. Les crédits ne sont pas non plus liés au moment où l'énergie a été utilisée ; les centres de données fonctionnent jour et nuit, mais la plupart des énergies renouvelables ne sont disponibles qu'à certains moments. Le groupe estime qu'Amazon devrait suivre l'approche de Google. Le géant de la recherche vise à utiliser de l'énergie sans carbone, 24/7, sur tous les réseaux où il opère.Amazon et d'autres géants de la technologie affirment depuis des années qu'ils cherchent à éliminer les effets de leurs activités sur le réchauffement de la planète. Toutefois, ces promesses ont été remises en question récemment par la décision du secteur d'investir massivement dans l'IA, qui consomme de grandes quantités d'électricité en raison de l'utilisation de centres de données. L'on craint en effet qu'une augmentation de la demande d'énergie conduise les compagnies d'électricité à s'appuyer davantage sur les centrales au gaz naturel, car elles ne seront pas en mesure de construire des sources d'énergie propres.Les entreprises technologiques affirment qu'elles s'efforcent d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques de l'IA. Mais leurs actes peinent à convaincre. Google a déclaré le mois dernier qu'il avait conclu un accord avec le service public de Berkshire Hathaway au Nevada pour alimenter ses centres de données avec de l'énergie géothermique. Le géant de la recherche a indiqué dans son dernier rapport environnemental que ses émissions de gaz à effet de serre avaient augmenté de 13 % en 2023 par rapport à l'année précédente en raison des besoins accrus de l'IA.Selon certains experts, l'accord de Google avec Berkshire Hathaway et les investissements de Microsoft, Amazon et d'autres entreprises dans de nouveaux projets d'énergie renouvelable seront nécessaires pour réduire la dépendance du monde à l'égard du gaz naturel et d'autres combustibles fossiles. « Il s'agit d'un véritable acier dans le sol. Si vous voulez réellement participer à la transition vers l'énergie propre, joignez l'acte à la parole », a déclaré Leah Stokes, professeur agrégé de politique environnementale à l'université de Californie, à Santa Barbara. Il y a aussi un manque de transparence sur les efforts en cours.De nombreux rapports sur le sujet indiquent qu'en dépit de leurs investissements importants dans les énergies renouvelables, certaines entreprises, telles qu'Amazon, n'ont pas été suffisamment transparentes sur la manière dont elles calculent et déclarent leur consommation d'énergie propre. Commentant l'annonce d'Amazon mercredi, le groupe Amazon Employees for Climate Justice a déclaré dans un communiqué : « en tant qu'employés d'Amazon, nous sommes frustrés que la direction d'Amazon induise le public en erreur en déformant la vérité sur ses revendications en matière d'énergie renouvelable ».« Amazon veut nous faire croire que ses centres de données sont entourés de parcs éoliens et solaires, mais la réalité est que l'entreprise investit massivement dans l'expansion de ses centres de données alimentés par du charbon de Virginie occidentale, du pétrole d'Arabie saoudite et du gaz de schiste canadien », indique le communiqué du groupe. Aucune entreprise connectée à un réseau électrique ne peut être sûre de n'utiliser que de l'énergie propre.L'une des centrales électriques du réseau peut brûler des combustibles fossiles. Les entreprises peuvent essayer de cibler leur consommation lorsque des ressources telles que l'énergie solaire ou éolienne fournissent une grande partie ou la plus grande partie de l'électricité sur le réseau à certains moments de la journée, comme à la mi-journée ou la nuit. Ainsi, les déclarations des Big Tech sont largement considérées comme de l'écoblanchiment.