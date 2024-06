Technologie de refroidissement au sodium : contrairement aux centrales nucléaires classiques qui utilisent de l’eau pour refroidir les réacteurs, la centrale Natrium utilisera du sodium liquide. Cette approche offre des avantages en termes de sécurité, d’efficacité et de durabilité.

Déchets radioactifs : le stockage des déchets nucléaires reste un problème non résolu.

Un projet novateur

« Comment faire pour que ce type de projet et ce que vous faites soient commercialement viables si le démarrage est coûteux ? »

« Nous pouvons en démarrer quatre ou cinq en parallèle »

Conclusion

Bill Gates, cofondateur de Microsoft et fervent défenseur des énergies renouvelables, a investi des milliards de dollars dans le développement de technologies nucléaires avancées. Sa vision est de créer une centrale nucléaire modulaire, plus petite et plus sûre que les installations traditionnelles. Située dans le Wyoming, cette centrale serait capable de fournir de l’électricité à des millions de foyers tout en réduisant les émissions de carbone. Au début du mois , il a assisté à la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale nucléaire Natrium. Ce projet révolutionnaire utilisera une technologie de refroidissement au sodium au lieu de l’eau traditionnelle.La construction de la centrale Natrium est en cours, avec une mise en service prévue pour 2030. Ce projet ambitieux nécessite la collaboration entre des entreprises privées et des responsables gouvernementaux. Kemmerer, autrefois connue pour son industrie minière du charbon, devient maintenant un pionnier de l’énergie nucléaire de nouvelle génération.La centrale Natrium, conçue par TerraPower, marquera une avancée majeure dans la production d’énergie propre et durable. Nous pouvons noter par exemple :Mais ce projet soulève également des inquiétudes :Eh bien, nous avons une nouvelle conception de réacteur qui permet d'améliorer encore la sécurité en simplifiant le refroidissement à l'eau, et c'est une avancée dont les gens ont parlé, qui permettrait de réduire les coûts et d'obtenir un meilleur produit, mais c'est... c'est nouveau. Nous avons choisi un site dans le Wyoming où une centrale au charbon est en train de fermer, et la communauté nous a beaucoup soutenus. Et donc nous... nous... la construction préliminaire a commencé cette semaine.La plupart des réacteurs sont refroidis à l'eau, ce qui signifie qu'il fait très chaud et que la pression est très élevée, de sorte qu'il est très difficile de maintenir les déchets nucléaires dans le réacteur. Il faut beaucoup de ciment et de systèmes complexes, en particulier lorsque le réacteur s'arrête, il continue à produire de la chaleur, ce qui a entraîné certains problèmes. Lors du passage de la première à la deuxième et de la deuxième à la troisième génération, ils ont résolu ce problème en rendant le réacteur beaucoup plus complexe. Malheureusement, cela a entraîné une augmentation des coûts de construction et le coût de l'électricité d'origine nucléaire n'était donc pas compétitif, même s'il s'agit d'une excellente source d'énergie. Elle est totalement propre. Elle ne dépend pas des conditions météorologiques. On peut la placer là où se trouve la demande, mais les coûts ont poussé certaines entreprises du secteur à cesser leurs activités. C'est pourquoi, dès 2008, nous avons commencé à dire qu'il fallait faire quelque chose de très différent pour simplifier le réacteur et rendre l'électricité beaucoup moins chère.Exactement.Exactement. Donc une centrale au charbon, une centrale au gaz naturel, c'est par nature beaucoup de CO2, de gaz à effet de serre.Eh bien, vous avez besoin d'investisseurs qui sont prêts à croire que vous allez construire un grand nombre d'unités et que vous pouvez donc répartir le coût de la conception sur un grand nombre d'unités. Vous savez, les deux principaux bailleurs de fonds de ce projet sont les investisseurs de TerraPower, dont je suis le plus important. J'ai investi plus d'un milliard et j'en investirai encore des milliards. Ensuite, le gouvernement fédéral apporte son aide en raison des avantages stratégiques liés à la sécurité énergétique. Nous ne demandons donc à aucun client des services publics de prendre des risques et de payer des prix élevés pour l'électricité, tout ce risque est assumé par TerraPower et le gouvernement américain.Eh bien, si vous comptez tous les coûts liés à la création d'un produit unique, vous savez, lorsque nous avons travaillé pendant de nombreuses années à la conception de ce produit, vous pourriez obtenir un chiffre proche de 10 milliards. Mais le chiffre clé à considérer est le suivant : au fur et à mesure que vous construisez de plus en plus d'unités et que vous obtenez tous les composants ou que vos fournisseurs réduisent leurs coûts, le bénéfice pour les investisseurs est si nous construisons beaucoup. Personne n'a jamais construit un grand nombre d'unités de la même conception. Il faut donc faire les choses correctement. Il faut concevoir un réacteur qui puisse coexister avec les énergies renouvelables, car nous en avons beaucoup. Ce réacteur ne produit donc de l'électricité que lorsque les énergies renouvelables ne sont pas - ne sont pas très bon marché. Il produit de la chaleur 24 heures sur 24 et de l'électricité en cas de besoin. Et il suffit de regarder la quantité de ciment, la taille du bâtiment du réacteur, c'est, vous savez, beaucoup moins compliqué. C'est pourquoi nous pensons que le nucléaire peut à nouveau être compétitif pour fournir de l'électricité à bas prix.Nous discutons avec les compagnies d'électricité de la construction de dizaines de centrales, mais vous savez, nous n'aurons un impact et un succès considérables que si nous dépassons les 100 centrales.Nous pouvons en démarrer quatre ou cinq en parallèle. Vous savez, l'approbation finale de la commission de régulation est prévue pour 2030, ce qui vous donnera le feu vert pour démarrer les autres, mais vous pouvez commencer la construction. Pour la première fois depuis longtemps, la demande d'électricité aux États-Unis va augmenter considérablement. Il s'agit de voitures électriques, de bus. Certaines personnes utilisent des pompes à chaleur électriques dans leur maison et l'année dernière, avec ces percées dans le domaine de l'intelligence artificielle, toutes les grandes entreprises d'intelligence artificielle disent, d'accord, nous avons besoin de construire beaucoup de centres de données, et donc si nous n'avons pas de nucléaire pour compléter le vent et le soleil, le pays sera à la traîne de la demande d'électricité.C'est vrai, pendant longtemps, la consommation totale d'électricité n'a pas beaucoup augmenté, c'est donc une chose nouvelle dont il faut se souvenir, il y a longtemps, on augmentait notre électricité, et ici, pour de nombreuses raisons, les choses sont électrifiées, vous savez, les voitures électriques deviennent moins chères, les bus électriques vont concurrencer les autres bus, même d'autres formes de transport vont passer à l'électricité. Il faut donc avoir la volonté de construire, d'investir dans de nouvelles approches innovantes. Et, vous savez, les exigences en matière de coûts sont ce qui nous permet de dire, si cela peut concurrencer l'électricité au gaz naturel aux États-Unis, alors c'est très compétitif dans le monde entier, parce que la plupart des régions du monde n'ont pas ce gaz naturel très bon marché, qui est le moyen le moins cher de produire de l'électricité aujourd'hui.C'est vrai, la croissance se fera dans les sources d'énergie propres : le soleil, le vent et le nucléaire. Mais nous n'arriverons pas à être 100 % verts, vous savez, l'objectif est de se débarrasser de toutes les émissions d'ici 2050. C'est déjà très ambitieux.Toutes les sources d'énergie propres devront s'efforcer de réduire leurs coûts. Et il faut obtenir des permis, des autorisations de transmission. La centrale nucléaire que nous construisons dans le Wyoming a l'avantage de disposer d'une centrale à charbon qui a été fermée. Ainsi, pour la connexion au réseau, nous utilisons simplement la connexion qui existait déjà pour la centrale à charbon fermée.Le projet de centrale nucléaire de Bill Gates est à la fois audacieux et controversé. Alors que certains voient en lui un pionnier de l’énergie propre, d’autres craignent les risques associés à cette technologie. Quoi qu’il en soit, il est essentiel de poursuivre le dialogue sur l’avenir de l’énergie nucléaire et de peser les avantages et les inconvénients avec soin.Sources : interview (vidéo dans le texte), Gates Note quelle est la priorité la plus importante lorsqu’il s’agit de nouvelles technologies énergétiques ? Faut-il privilégier l’innovation ou la sécurité ?comment pouvons-nous garantir que cette centrale nucléaire respecte l’environnement et minimise les risques pour les générations futures ?quelles mesures de transparence devraient être mises en place pour surveiller le fonctionnement de la centrale ? Qui devrait être responsable de cette surveillance ?existe-t-il d’autres solutions énergétiques prometteuses qui pourraient rivaliser avec la centrale nucléaire de Gates ? Si oui, lesquelles ?comment le projet de centrale nucléaire pourrait-il affecter la communauté locale du Wyoming ? Quels sont les avantages et les inconvénients pour les habitants de cet État ?