Après avoir soutenu le nucléaire et la fusion, le fondateur de Microsoft Bill Gates est désormais dans le vent : AirLoom, la startup éolienne soutenue par Bill Gates, lève 12 millions de dollars

De quoi s'agit-il ?

Les avantages de cette technologie

Coût réduit : AirLoom espère produire de l'électricité à 13 dollars par mégawatt-heure, soit plus de 50 % moins cher que l'éolien terrestre traditionnel.

AirLoom espère produire de l’électricité à 13 dollars par mégawatt-heure, soit plus de 50 % moins cher que l’éolien terrestre traditionnel. Esthétique : Les éoliennes AirLoom ont un profil plus bas, évitant ainsi les problèmes esthétiques posés par les immenses éoliennes traditionnelles.

Les éoliennes AirLoom ont un profil plus bas, évitant ainsi les problèmes esthétiques posés par les immenses éoliennes traditionnelles. Facilité de transport et d’assemblage : Les pièces d’AirLoom sont plus petites, ce qui les rend plus faciles à fabriquer, à transporter et à assembler sur site.

L’engagement de Bill Gates dans l'énergie nucléaire



Chris Levesque, directeur de TerraPower

Une diversification des investissements de Bill Gates dans l'énergie

Les éoliennes sont de plus en plus gigantesques, certaines d'entre elles étant plus hautes que la tour Eiffel et comptant parmi les plus grandes machines mobiles de l'histoire. Et elles continueront à grossir, car plus elles sont grandes, plus l'énergie incite à allonger les pales. Les budgets consacrés aux matériaux, à la fabrication, au transport, à la logistique, à la construction et à la maintenance subissent tous un coup dur lorsqu'il s'agit de longues pales, de structures de tours élevées et de générateurs massifs qui doivent vivre au sommet de ces tours et soutenir les pales.L'approche d'Airloom rend le tout beaucoup plus petit et beaucoup plus proche du sol. Une installation Airloom de 2,5 MW utiliserait un certain nombre de poteaux de 25 m pour suspendre une piste de forme ovale, dans laquelle une série de pales de 10 m seraient installées, reliées par un câble.À l'instar des voiliers, qui peuvent capter l'énergie du vent dans n'importe quelle direction, à l'exception du vent direct ou du vent arrière, ces pales captent l'énergie du vent en se déplaçant autour de la piste, qui est orientée de manière à ce que ses longs côtés soient inclinés pour capter un maximum de vent et que ses extrémités courtes soient des espaces où les pales peuvent changer de direction pendant que le reste des pales les tirent autour.Alors qu'une éolienne classique tire le maximum de couple des extrémités de ses pales et très peu des parties les plus proches du moyeu, la longueur totale de chacune des pales du système Airloom contribuera à tirer l'ensemble de la boucle, avec une courte pause deux fois par révolution lorsqu'elles se retournent aux extrémités.L’idée de la configuration en piste ovale a été inspirée par le kiteboard, le passe-temps du fondateur d’AirLoom, Robert Lumley. Lors d’une conférence sur l’énergie éolienne à Berlin, il a esquissé le concept sur une serviette en papier. Au lieu des énormes éoliennes traditionnelles, les pales d’AirLoom tournent constamment autour de la piste ovale. Lorsque le vent les frappe, elles génèrent du mouvement, qui est ensuite converti en électricité par des générateurs électriques.Les avantages de la technologie AirLoom sont multiples :En novembre, AirLoom a levé 4 millions de dollars lors d’un tour de financement de démarrage, avec des investissements de Breakthrough Energy Ventures (fondé par Bill Gates), Lowercarbon Capital et MCJ Collective. La startup exploite actuellement un dispositif de test de 50 kilowatts dans le Wyoming. Son prochain objectif est de construire un prototype de 1 mégawatt d’ici 2026.AirLoom Energy a levé 12,7 millions de dollars de nouveaux fonds. Le financement provient de 21 investisseurs, selon une déclaration réglementaire qui ne mentionne pas les noms des bailleurs de fonds.AirLoom Energy est un exemple de la façon dont l’innovation peut révolutionner l’industrie de l’énergie. Avec des investisseurs comme Bill Gates à bord, cette startup pourrait bien changer la donne pour l’énergie éolienne. TerraPower , fondée par le milliardaire et co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, en 2008, est en train de révolutionner l’industrie de l’énergie nucléaire aux États-Unis. Leur objectif ? Combattre le changement climatique et soutenir l’indépendance énergétique américaine. TerraPower ouvre actuellement une nouvelle centrale nucléaire à Kemmerer, Wyoming, qui sera la première du genre. Gates est convaincu que le nucléaire, s’il est bien géré, peut nous aider à atteindre nos objectifs climatiques en éliminant les émissions de gaz à effet de serre sans rendre le système électrique beaucoup plus cher ou moins fiable.La centrale nucléaire de TerraPower, baptisée Natrium Reactor, utilise une approche innovante pour refroidir ses réacteurs. Contrairement aux centrales nucléaires classiques qui utilisent de l’eau pour absorber la chaleur, la technologie Natrium utilise du sodium liquide . Cette particularité devrait faire baisser considérablement les coûts de fabrication des installations de moitié selon Chris Levesque, directeur général de TerraPower.Le site promet de produire 345 mégawatts électriques. Mais cette capacité pourrait être portée à 500 MWe en cas de besoin. Les réacteurs Natrium peuvent s'appuyer sur un stockage d'énergie pour augmenter leur puissance durant cinq heures et demie. Cette unité fonctionne grâce à du sel fondu qui permet de conserver une partie de l'énergie produite afin de la redistribuer au moment opportun, comme c'est le cas dans les centrales solaires. Au total, 400 000 foyers devraient être alimentés lors de ces pics d'activité, indique Forbes.TerraPower a déclaré qu'elle prévoyait de commencer à construire la première d'une nouvelle génération de centrales nucléaires aux États-Unis en juin, s'inscrivant ainsi dans une course avec ses rivaux russes et chinois pour développer et exporter des réacteurs moins coûteux.Chris Levesque, directeur général de TerraPower, a déclaré en mars que l'entreprise allait demande ce mois-là un permis de construire aux autorités américaines pour son réacteur, qui est refroidi au sodium liquide plutôt qu'à l'eau. Il a déclaré que les réacteurs Natrium de la société pourraient être construits pour environ la moitié du coût des réacteurs standard refroidis à l'eau, qui constituent la pierre angulaire de l'industrie de l'énergie nucléaire depuis le milieu du 20siècle.TerraPower, qui a levé près d'un milliard de dollars de fonds privés, a signé en décembre un accord avec l'Emirates Nuclear Energy Corporation afin d'étudier la possibilité d'utiliser les réacteurs Natrium pour produire de l'électricité et de l'hydrogène aux Émirats arabes unis. L'entreprise s'est engagée auprès du gouvernement américain à fournir jusqu'à 2 milliards de dollars pour achever les travaux de la première centrale de TerraPower à Kemmerer, dans le Wyoming.Levesque, ancien officier d'un sous-marin nucléaire, a déclaré que les travaux de construction près du site d'une centrale électrique au charbon commenceraient en juin, que l'entreprise reçoive ou non un permis de la Nuclear Regulatory Commission à cette date. Une grande partie des travaux de construction initiaux est liée à des activités non nucléaires en raison de la conception innovante du réacteur Natrium, a-t-il déclaré, ajoutant que TerraPower prévoyait de mettre la centrale en service en 2030.« L'utilisation du sodium liquide comme liquide de refroidissement au lieu de l'eau change la donne », a déclaré Levesque, ajoutant que le point d'ébullition élevé de près de 900C du métal liquide permettait de réaliser d'importantes économies par rapport à l'eau.« Les centrales au natrium coûteront la moitié de ce que coûtent les centrales à eau légère... et nous faisons avancer notre projet de manière très agressive ».TerraPower fait partie des dizaines d'entreprises qui se disputent le développement d'une nouvelle génération de réacteurs plus petits et plus efficaces, que les défenseurs du nucléaire considèrent comme essentiels à la lutte contre le changement climatique. Ces réacteurs, souvent appelés « petits réacteurs modulaires » (SMR), ont généralement une puissance de 300 MW ou moins, soit environ un tiers des centrales standard.L’un des facteurs clés du succès de TerraPower est l’implication de Bill Gates. Sa capacité à mobiliser des ressources financières et à rassembler des experts compétents est essentielle pour le développement de cette nouvelle génération de réacteurs nucléaires. TerraPower vise à construire un réacteur nucléaire avancé pleinement fonctionnel d’ici 2030. Leur vision est d’avoir un réseau électrique en 2050 alimenté par des énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire, complété par des réacteurs nucléaires TerraPower. Ils espèrent que les États-Unis deviendront à nouveau un leader mondial dans le domaine des réacteurs nucléaires, tout comme ils l’ont été pour les réacteurs conventionnels d’aujourd’hui.En plus de ses investissements dans le nucléaire, Bill Gates soutient également AirLoom Energy, cette startup qui révolutionne l’énergie éolienne. AirLoom utilise une approche novatrice avec des pales verticales attachées à des câbles le long d’une piste ovale à seulement 25 mètres du sol. Cette technologie est plus abordable, plus esthétique et potentiellement plus efficace que les éoliennes traditionnelles. Leur objectif est de produire de l’électricité à un coût de 13 dollars par mégawatt-heure, soit plus de 50 % moins cher que l’éolien terrestre traditionnelSources : SEC Pensez-vous que les éoliennes traditionnelles devraient être remplacées par des technologies plus esthétiques comme celles d’AirLoom ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels avantages voyez-vous dans l’approche d’AirLoom par rapport aux éoliennes classiques ?Comment pensez-vous que la baisse des coûts de production de l’énergie éolienne pourrait affecter notre société et notre économie ?En tant que lecteur, seriez-vous prêt à accepter des éoliennes plus petites et moins visibles en échange d’une énergie plus abordable et durable ?Quelles autres innovations technologiques pourraient révolutionner l’industrie de l’énergie à l’avenir ?