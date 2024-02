L'enquête est lancée à un moment décisif pour l'industrie minière du bitcoin

Le département de l’Énergie des États-Unis (DOE) a temporairement suspendu son enquête controversée visant à évaluer la consommation d’électricité des opérations de minage de cryptomonnaies. Cette décision intervient à la suite de contestations juridiques de la part des acteurs du secteur, notamment Riot Blockchain, une importante société de minage, et le Texas Blockchain Council.Le DOE avait lancé en janvier une enquête provisoire sur les données de consommation d’électricité des entreprises de minage de cryptomonnaies, en invoquant un motif d’urgence. L'enquête a placé l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration ou EIA) - une branche indépendante et généralement inactive du ministère de l'énergie qui suit la production et la consommation d'énergie du pays - au centre d'une controverse politique.L’objectif était de « suivre et d’analyser les implications énergétiques des activités de minage de cryptomonnaies aux États-Unis », selon Joe DeCarolis, l’administrateur de l’EIA, l’agence chargée de collecter les données. Vendredi était la date limite pour que 82 sociétés de minage de bitcoins communiquent les données énergétiques de leurs installations, première étape d'un effort visant à déterminer la quantité d'énergie utilisée par les mineurs de bitcoins et l'endroit où ils l'utilisent.Les défenseurs du bitcoin contestent depuis longtemps l'affirmation selon laquelle leurs immenses besoins en énergie - un rapport de l'EIA a estimé ce mois-ci que le minage de bitcoins représentait jusqu'à 2,3 % de la demande totale d'électricité aux États-Unis en 2023, soit l'équivalent de plus de six millions de foyers, et qu'il augmentait « très rapidement » - entraînent un recours accru aux combustibles fossiles dans le réseau électrique et une hausse des prix pour les autres entreprises et les ménages. Selon les chercheurs, cette question est enchevêtrée dans les détails byzantins de la tarification et de l'exploitation du réseau, et il est impossible de la résoudre sans disposer de davantage de données.Lorsque la demande augmente sur le réseau, les centrales de pointe au gaz sont souvent mises en marche et augmentent les émissions de carbone du système. Sur de nombreux marchés de l'électricité aux États-Unis, le prix de l'électricité suit également la demande en temps réel. Les mineurs de bitcoins affirment qu'ils sont très sensibles à ce signal de prix et qu'ils arrêtent leurs systèmes à la minute où les prix augmentent suffisamment pour rendre le minage non rentable, ce qui permet de réduire les émissions et de faire baisser les prix. Inversement, lorsque la demande est faible, les mines de bitcoins peuvent absorber l'énergie excédentaire des parcs éoliens et solaires qui serait autrement gaspillée, ce qui améliore l'économie des projets d'énergie renouvelable et contribue donc à décarboniser le réseau.Selon Ian Bowen, analyste du marché de l'énergie au cabinet de conseil ICF, les opérations minières qui sont exclusivement connectées à des systèmes d'énergie renouvelable conçus à cet effet et qui ne puisent pas dans le réseau ne devraient pas poser de problème en termes de prix ou d'émissions. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des mines. Pour la plupart, au moins au Texas, qui est le principal centre de minage de bitcoins au monde, la nouvelle demande a été principalement satisfaite par des combustibles fossiles, a-t-il déclaré. C'est particulièrement probable lorsque les nouvelles mines sont construites rapidement et sans coordination préalable avec les régulateurs, étant donné que l'introduction de nouvelles énergies renouvelables nécessite l'expansion des lignes de réseau. En outre, les sociétés minières ont surestimé la quantité d'énergie renouvelable excédentaire qu'il y a en réalité, a-t-il ajouté : « C'est à ce moment-là que l'on constate une augmentation des émissions ».Selon Bowen, l'enquête de l'EIA pourrait permettre aux responsables des réseaux électriques et aux compagnies d'électricité de déterminer plus facilement comment intégrer le minage de bitcoins de manière à le perturber le moins possible.Cette dernière y voyait une tentative de « créer un registre hyper-détaillé des opérations de minage » aux États-Unis, comme l’a écrit Marty Bent, un défenseur du bitcoin et directeur de la société de minage Catherdra Bitcoin, dans un billet de blog. L’enquête exigeait en effet des données très granulaires, telles que des informations spécifiques sur les flottes de minage et les taux de hachage.Dans une lettre adressée mardi au bureau de la Maison Blanche qui a approuvé l'enquête, le député Tom Emmer (R-Minn), chef de la majorité, s'est plaint que l'EIA avait été détournée pour « appliquer la position politique régressive de l'administration Biden contre la consommation d'énergie ».La consommation d’énergie du minage de cryptomonnaies est un point de friction entre le secteur et les régulateurs et les législateurs depuis que le processus est passé d’une simple nécessité d’un ordinateur portable à une exigence d’installations à l’échelle industrielle, les deux parties exprimant des opinions tranchées. L’année dernière, un groupe de législateurs démocrates à Washington, D.C., mené par la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.), avait envoyé une lettre à l’Environmental Protection Agency (EPA) et au département de l’Énergie, demandant au gouvernement d’obliger les mineurs de cryptomonnaies à divulguer leurs données de consommation d’énergie.Les nouveaux efforts d’enquête de l’EIA semblent avoir touché un nerf sensible chez les mineurs, car il semble obligatoire, selon la loi fédérale, pour les mineurs commerciaux de répondre à l’enquête. « Ils ont pré-formaté des avis de retard pour les entreprises qui ne répondent pas, qui comprennent des menaces de sanctions pénales et civiles pour non-conformité, y compris une amende de 10 633 dollars PAR JOUR pour défaut de déclaration », a déclaré Alex Brammer, directeur de Bitcoin Today Coalition, dans un post sur les réseaux sociaux.Jeudi, la TBC et la société minière du Colorado Riot Platforms ont déposé conjointement une plainte auprès d'un tribunal fédéral du Texas afin de repousser la date limite de présentation des rapports, au motif que l'enquête a été réalisée « en urgence », sans période de consultation publique.Face à cette pression, le juge Alan Albright a accordé vendredi soir une injonction temporaire, empêchant l’EIA de collecter les données de l’enquête ou d’exiger que les entreprises de minage de bitcoin y répondent, du moins jusqu’à une audience plus complète prévue pour le 28 février. Le juge a également conclu que les plaignants sont « susceptibles de réussir à démontrer que les faits allégués par l’EIA pour soutenir une demande d’urgence sont loin de justifier une telle action ».Le département de l’Énergie des États-Unis est donc désormais…Lee Bratcher, président du Texas Blockchain Council, un groupe de lobbying, a déclaré que bien que le groupe soutienne la transparence et que ses membres publient déjà des données énergétiques agrégées, le niveau de granularité recherché par l'enquête - y compris les adresses des mines et les factures d'électricité, et sur les types d'ordinateurs que les mineurs utilisent - pourrait également exposer des informations exclusives et mettre un frein à l'industrie : « Notre principale préoccupation est que [Warren] harcèle nos partenaires commerciaux pour qu'ils ne fassent pas affaire avec nous ».Dans une déclaration, la sénatrice Warren a rejeté l'idée que l'enquête était biaisée.« Beaucoup d'Américains ne réalisent pas que les mineurs de crypto-monnaie utilisent plus d'électricité que des États entiers », a-t-elle déclaré. « Tout ce que l'EIA demande, ce sont des informations de base sur l'utilisation de l'énergie par les installations de crypto-minage - comme le gouvernement l'a fait avec d'autres industries pendant des décennies - afin que le public, les planificateurs de réseaux et le Congrès puissent mieux comprendre comment le crypto-minage affecte notre système énergétique et notre climat ».Ben Gagnon, directeur des mines chez Bitfarms, une société cotée en bourse qui possède des installations de minage aux États-Unis et au Canada et qui n'a pas été impliquée dans la demande d'injonction, a déclaré qu'il n'y a rien dans la demande de l'EIA que l'entreprise ne signale pas déjà volontairement à ses actionnaires.« Ce n'est pas très important pour nous », a-t-il déclaré. « Il pourrait être intéressant de voir pour la première fois ce qui se passe réellement aux États-Unis dans une plus large mesure ».Isaac Holyoak, directeur de la communication de la société minière CleanSpark, basée dans le Nevada, a déclaré qu'il était d'accord pour partager davantage de données avec l'EIA. Mais l'agence pose les mauvaises questions parce qu'elle « s'est laissée instrumentaliser par des politiciens menacés par le bitcoin ». L'agence, par exemple, n'a pas demandé de données sur la rapidité et le moment où les installations de minage sont prêtes et capables d'augmenter ou de diminuer leur production, ce qui donnerait « une image beaucoup plus holistique de ce que nous faisons ».Sources : décision du juge Quelle est votre opinion sur l’enquête du département de l’Énergie des États-Unis sur la consommation d’énergie du minage de cryptomonnaies ? 