L'achat ou la vente de bitcoins nécessite 16 000 litres d'eau propre pour chaque transaction, ce qui pourrait aggraver les sécheresses existantes dans le monde. Si la consommation d'énergie et les émissions de carbone produites par le bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont été bien étudiées, il s'agit de la première évaluation de sa consommation d'eau et de son impact environnemental au sens large.Alex de Vries, de la VU Amsterdam School of Business and Economics aux Pays-Bas, a calculé que le minage - le processus informatique qui sécurise le réseau bitcoin - utilise entre 8,6 et 35,1 milliards de litres d'eau par an rien qu'aux États-Unis. Selon lui, le bitcoin a utilisé 1,6 trillion de litres d'eau dans le monde en 2021 et devrait atteindre 2,3 trillions de litres cette année. Ventilé par transaction, cela signifie qu'un seul échange de bitcoins consomme 16 000 litres d'eau, soit assez pour remplir une petite piscine. Ce chiffre est "", affirme de Vries.La majeure partie de la consommation d'eau provient de la production d'électricité, notamment dans les centrales à charbon et à gaz, ou du débit des centrales hydroélectriques, explique de Vries. Pour calculer les totaux, il a utilisé les données relatives à la consommation d'électricité sur les sites d'extraction de bitcoins, mais il a également tenu compte du fait que l'eau est également utilisée directement dans les centres de données pour refroidir le matériel puissant utilisé par les mineurs.Si la consommation d'eau du bitcoin constitue un énorme problème environnemental, elle n'est rien en comparaison de ses besoins en énergie, explique de Vries. "", explique-t-il.Alors que la crypto-monnaie concurrente Ethereum a introduit des changements qui ont réduit sa consommation d'énergie de 99,99 %, ce qui réduirait également la consommation d'eau, le bitcoin a été réticent à suivre le mouvement, en partie à cause d'un manque de contrôle centralisé pour faire passer de telles décisions.", explique de Vries. "Source : Bitcoin’s growing water footprint, Alex De Vries Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?