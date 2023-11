Les marques d’électronique grand public doivent faire plus pour réduire leurs émissions

Engagements climatiques

Action pour le climat

Classement

Situation actuelle

Recommandations de Greenpeace

Greenpeace souligne l’importance de la transparence dans l’industrie électronique

La prise de conscience de la durabilité est devenue une préoccupation mondiale, et les organisations technologiques ont affirmé leur engagement à l'intégrer dans leurs opérations et leurs chaînes de valeur. Cependant, des indications informelles suggèrent que ces organisations peinent à traduire leurs déclarations d'intention en actions tangibles. Des critiques émergent, accusant les entreprises de pratiquer de l'écoblanchiment, et de nombreux experts estiment que leurs investissements en matière de durabilité ne sont pas alignés avec des solutions effectives. Certains avancent que les fonds alloués aux technologies vertes et aux énergies renouvelables sont insuffisants, plaidant en faveur de davantage d'initiatives en matière de durabilité.Foxconn est critiqué pour ses émissions et sa faible utilisation d'électricité renouvelable. Le rapport souligne que, pour respecter l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C, les fournisseurs d'électronique doivent atteindre 100 % d'énergies renouvelables dans leurs chaînes d'approvisionnement d'ici 2030, recommandant l'utilisation de contrats d'achat d'électricité et l'investissement direct dans les énergies renouvelables.Le marché mondial de l'électronique grand public a généré un chiffre d'affaires d'environ 1 052 milliards de dollars en 2023, chiffre qui devrait croître de plus de 2 % par an jusqu'en 2028.1 Compte tenu de l'expansion rapide du secteur, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'électricité des fabricants d'électronique augmentent également. Au cours de la dernière décennie, les marques ont été soumises à une pression accrue pour réduire leurs émissions.En réponse, un certain nombre de grandes marques d'électronique grand public, telles qu'Apple et Google, se sont engagées à produire 100 % d'électricité renouvelable dans l'ensemble de leurs activités et, dans certains cas, ont atteint cet objectif. Cependant, les émissions provenant de la chaîne d'approvisionnement en produits électroniques ont fait l'objet de beaucoup moins d'attention - une omission majeure étant donné que la chaîne d'approvisionnement représente plus de 70 % des émissions de l'industrie électronique.Malheureusement, les émissions de la chaîne d'approvisionnement en produits électroniques sont en train de monter en flèche. À elle seule, l'industrie des semi-conducteurs devrait émettre 86 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) en 2030, soit plus de deux fois les émissions annuelles de carbone du Portugal. La fabrication de semi-conducteurs est en passe de consommer 237 térawattheures (TWh) d'électricité au niveau mondial en 2030, soit près de la consommation annuelle d'électricité de l'Australie.Greenpeace appelle les entreprises comme Apple et Microsoft à ne pas promouvoir des produits "verts" tant que leurs chaînes d'approvisionnement ne sont pas totalement alimentées par des sources renouvelables.Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont récemment réaffirmé la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température moyenne annuelle de la planète à 1,5 °C d'ici à 2030. Selon le GIEC, il est possible pour tous les secteurs de réduire de moitié leurs émissions d'ici à 2030. De même, l'AIE insiste sur la nécessité de tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici à 2030.En 2022, Greenpeace East Asia a publié son premier classement des efforts de décarbonisation dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électronique. Après un an, il est encourageant de constater des progrès significatifs dans certains domaines. Toutefois, le niveau d'ambition des fabricants d'électronique est encore loin d'être suffisant pour garantir que l'augmentation de la température moyenne annuelle mondiale ne dépasse pas 1,5 °C.Il suit les progrès des fournisseurs en matière d'engagements climatiques, d'actions climatiques, de transparence environnementale et de plaidoyer en 2022. En 2022, les 11 entreprises figurant dans le classement ont consommé environ 111 000 GWh d'électricité, soit plus que la consommation annuelle d'électricité du Chili. Pourtant, le ratio médian d'électricité renouvelable parmi les 11 entreprises classées n'était que de 20 %.Les fabricants d'électronique n'ont pas de plans ambitieux de réduction des émissions. Huit des 11 fournisseurs du classement se sont engagés à atteindre le niveau zéro net d'ici le milieu du siècle, et aucun ne s'est engagé à réduire de moitié ses émissions de carbone d'ici 2030, un niveau minimum nécessaire pour s'aligner sur l'objectif de 1,5 °C de l'Accord de Paris.Seuls quatre grands fournisseurs d'électronique se sont engagés à réduire à zéro les émissions nettes de leurs chaînes d'approvisionnement d'ici à 2050 : Luxshare Precision, TSMC, LG Display et Hon Hai Technology Group (Foxconn). Toutefois, ces quatre entreprises n'ont pas d'objectifs de réduction des émissions de plus de 50 % d'ici à 2030, ce qui signifie que leurs objectifs de réduction des émissions pour 2030 ne sont pas conformes à l'objectif de 1,5 °C de l'accord de Paris. Intel est le seul grand fournisseur d'électronique à s'être engagé à passer à 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, mais il continue de s'appuyer fortement sur des méthodes d'approvisionnement à faible impact, telles que les certificats d'énergie renouvelable (REC), pour atteindre cet objectif. En septembre, TSMC a avancé son objectif de 100 % d'énergies renouvelables de 2050 à 2040. En revanche, Samsung Electronics prévoit toujours de passer à 100 % d'énergies renouvelables d'ici à 2050, une échéance bien trop lointaine pour contribuer à éviter les effets les plus catastrophiques du changement climatique.Le taux médian d'achat d'électricité renouvelable déclaré par les 11 fournisseurs d'électronique du classement était de 20 % en 2022, contre 10 % pour les mêmes 11 entreprises en 2021. En 2022, 9 des 11 fournisseurs du classement ont augmenté leur ratio d'électricité renouvelable. Le ratio d'électricité renouvelable d'Intel était de 93 % en 2022, suivi par Samsung Electronics à 31 % et SK hynix à 30 %. Hon Hai Technology Group (Foxconn) et Goertek ont déclaré des ratios d'électricité renouvelable inférieurs à 10 % en 2022. BOE n'a pas divulgué son ratio d'électricité renouvelable pour 2022.SK Hynix a enregistré l'augmentation la plus spectaculaire de son ratio d'électricité renouvelable en 2022, soit un bond de plus de 25 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est due en grande partie à l'achat de RECs et à la participation au programme Green Premium de la Corée du Sud. TSMC a enregistré la plus faible augmentation de son ratio d'achat d'électricité renouvelable, soit un peu plus de 1 %.Samsung Electronics a reçu la note la plus basse des principaux fabricants de semi-conducteurs du classement, soit un D+, en raison de l'absence d'objectif de réduction des émissions à l'horizon 2030, de la lenteur de la transition vers une énergie 100 % renouvelable et de la forte dépendance à l'égard de méthodes d'approvisionnement en électricité renouvelable à faible impact.Hon Hai Technology Group (Foxconn) a déclaré les émissions et la consommation d'électricité les plus élevées dans la catégorie de l'assemblage final du classement. En 2022, les émissions de l'entreprise dépassaient les émissions annuelles de l'Islande. En 2022, Hon Hai Technology Group a fait peu de progrès en matière de réduction des émissions et d'adoption de l'électricité renouvelable par rapport à son rival, Luxshare Precision. Le taux d'utilisation d'électricité renouvelable de Hon Hai Technology Group (Foxconn) n'était que de 8 % en 2022.Luxshare Precision a gagné un point grâce aux progrès réalisés par l'entreprise au cours de l'année écoulée. En avril 2023, Luxshare Precision s'est engagée à utiliser 50 % d'énergie renouvelable d'ici à 2025. En 2022, l'entreprise a obtenu plus de 70 % de son électricité renouvelable grâce à des méthodes à fort impact, telles que la production sur site, l'investissement direct dans les énergies renouvelables et les accords de partenariat public-privé.Luxshare Precision a également conseillé les administrateurs compétents en Chine sur les mécanismes d'échange d'électricité verte. Goertek et BOE ont reçu la note globale la plus basse, un F, en raison de l'absence d'objectifs de réduction des émissions et de transition vers une énergie 100 % renouvelable, de la faible transparence de l'approvisionnement en électricité renouvelable et des données environnementales, et de l'absence de travail de sensibilisation.Huit des onze entreprises classées ont fixé des objectifs de réduction à zéro. Parmi ces huit entreprises, seules quatre, Luxshare Precision, TSMC, LG Display et Hon Hai Technology Group (Foxconn), ont inclus leur chaîne d'approvisionnement dans leur engagement en faveur du zéro émission. BOE, Goertek et Pegatron ne se sont pas engagés à atteindre des émissions nettes nulles. Intel est la seule entreprise à avoir pour objectif des émissions nettes nulles d'ici à 2040.Aucun des 11 fournisseurs classés ne s'est engagé à réduire ses émissions de plus de 50 % d'ici à 2030. Six entreprises, TSMC, Pegatron, Hon Hai Technology Group (Foxconn), LG Display, SK hynix et Intel, ont fixé leur objectif de réduction des émissions pour 2030 à moins de 50 %.Les autres entreprises classées, dont Luxshare Precision, Goertek, BOE, Samsung Electronics et Samsung Display, n'ont pas encore fixé d'objectifs de réduction des émissions pour 2030. Parmi les fournisseurs figurant dans le classement, seule Intel s'est fixé un objectif de 100 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030. TSMC a récemment actualisé son objectif de 100 % d'énergies renouvelables de 2050 à 2040.Trois entreprises classées, Samsung Electronics, Samsung Display et SK hynix, ont fixé des échéances pour passer à 100 % d'énergies renouvelables d'ici à 2050. Deux entreprises, Luxshare Precision et Hon Hai Technology Group (Foxconn), ont fixé des objectifs à moyen terme pour passer à 50 % d'énergies renouvelables d'ici 2025 et 2030, respectivement.Trois entreprises, Pegatron, Goertek et BOE, n'ont pas fixé d'objectifs en matière d'énergies renouvelables. LG Display n'a fixé des objectifs en matière d'énergies renouvelables que pour ses succursales en Chine continentale et au Viêt Nam, et l'entreprise n'a pas encore fixé d'objectif en matière d'énergies renouvelables en Corée du Sud.La plupart des fournisseurs classés ont mis en place des groupes de travail internes sur le climat et ont organisé des sessions d'échange sur l'approvisionnement en électricité renouvelable ou la réduction des émissions avec leurs pairs. En ce qui concerne la défense des politiques, cinq des onze fournisseurs classés - Luxshare, TSMC, Pegatron, LG Display et Samsung Display - ont indiqué qu'ils s'engageaient avec les parties prenantes concernées à élaborer des politiques favorables à l'électricité renouvelable, mais l'ambition des suggestions est insuffisante.Les principaux fournisseurs tels que Samsung Electronics, Hon Hai Technology Group (Foxconn) et SK hynix n'ont pas déployé suffisamment d'efforts en matière de défense des politiques.: au niveau industriel, les dernières conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et les suggestions de l'initiative sur les objectifs scientifiques (SBTi) soulignent la nécessité de réduire les émissions de 50 % d'ici à 2030. En juillet 2023, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié un rapport soulignant l'importance de tripler l'énergie renouvelable d'ici à 2030 afin de maintenir l'objectif de 1,5 °C à portée de main.En tant que grands consommateurs d'électricité15, les fournisseurs d'électronique doivent prendre l'initiative et développer l'approvisionnement ainsi que la consommation d'énergie renouvelable. Les entreprises doivent passer à 100 % d'énergie renouvelable d'ici à 2030 pour contribuer à la réalisation de l'objectif de 1,5 °C.: les options d'approvisionnement en électricité renouvelable à fort impact, telles que les contrats d'achat d'électricité, les investissements dans les énergies renouvelables et la production sur site, devraient être les principales options dont dispose une entreprise pour atteindre ses objectifs en matière d'électricité renouvelable, car ces méthodes présentent une additionnalité et une traçabilité évidentes et ont donc un impact sur l'atténuation des effets du changement climatique.Les RECs peuvent constituer un choix supplémentaire pour les entreprises afin d'atteindre leurs objectifs. Lorsque les entreprises se fixent des objectifs d'achat d'électricité renouvelable, les méthodes d'approvisionnement à fort impact doivent être clairement énoncées.: participer à la défense des politiques liées aux énergies renouvelables peut être une étape supplémentaire pour les entreprises afin de montrer leur impact sur la décarbonisation et la transition vers l'électricité renouvelable.En Chine continentale, les entreprises devraient participer à la suggestion de mécanismes d'échange d'électricité verte, tels que les AAE à long terme ; à Taïwan, les entreprises peuvent plaider en faveur de politiques qui leur permettent de s'impliquer plus activement dans l'autoproduction et l'investissement dans les énergies renouvelables ; en Corée du Sud, les entreprises devraient demander au gouvernement d'augmenter la capacité des énergies renouvelables.Le constat de Greenpeace concernant l'insuffisance des efforts des fournisseurs des grandes entreprises technologiques pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone est préoccupant et soulève des questions cruciales sur la responsabilité environnementale de ces acteurs majeurs de l'industrie électronique.Premièrement, la hausse des émissions chez certains des principaux fabricants, tels qu'Intel, Foxconn, Luxshare Precision, Samsung et TSMC, est inquiétante. Le fait que ces entreprises n'aient pas réussi à inverser la tendance à la hausse démontre une lacune dans leurs engagements en matière de durabilité. Cela remet en question la crédibilité de leurs efforts pour atténuer les impacts environnementaux de leurs activités.Deuxièmement, le constat selon lequel aucune des onze entreprises évaluées n'a pris d'engagement concret pour réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030 est alarmant. Cela va à l'encontre des objectifs plus larges fixés par l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Les entreprises, en tant qu'acteurs clés, doivent jouer un rôle moteur dans la réalisation de ces objectifs et ne peuvent se contenter de promesses vagues.Troisièmement, l'utilisation de certificats d'énergie renouvelable (RECs) par des entreprises telles qu'Intel, bien que cela puisse contribuer à atteindre des objectifs d'énergies renouvelables, souligne une problématique importante. Les RECs ne garantissent pas nécessairement la promotion réelle des énergies renouvelables, laissant la porte ouverte à des pratiques qui pourraient ne pas être véritablement durables.Enfin, la critique de Greenpeace envers des géants tels que Foxconn, qui présente des émissions élevées et une faible utilisation d'électricité renouvelable, souligne l'importance de mettre en lumière les entreprises qui ne répondent pas aux normes environnementales. Cela met en évidence le besoin pressant d'une plus grande transparence et de mesures contraignantes pour inciter ces acteurs à adopter des pratiques plus durables.Le rapport de Greenpeace souligne la nécessité urgente pour les fournisseurs de grandes entreprises technologiques d'accélérer leurs efforts de réduction des émissions. Cela nécessite des engagements plus concrets, une véritable transition vers des sources d'énergie renouvelable et une responsabilisation accrue de la part de l'industrie électronique dans son ensemble.Source : Greenpeace Dans quelle mesure les certificats d'énergie renouvelable (RECs) sont-ils efficaces dans la transition vers des sources d'énergie plus propres, et quelles alternatives plus robustes pourraient être envisagées pour garantir une véritable réduction des émissions ?Les engagements pris par certaines entreprises pour atteindre zéro émission d'ici le milieu du siècle sont-ils réalistes, et quelles mesures immédiates sont nécessaires pour s'assurer que ces engagements ne restent pas de simples promesses vagues ?Comment le classement des entreprises par Greenpeace peut-il influencer les consommateurs et les investisseurs, et quels mécanismes de responsabilisation supplémentaires pourraient être mis en place pour inciter à des pratiques plus durables ?Quel rôle les gouvernements et les organismes de régulation peuvent-ils jouer pour encourager davantage les entreprises de l'industrie électronique à adopter des pratiques plus durables et à accélérer leur transition vers des énergies renouvelables ?