Envoyé par Riot Envoyé par La stratégie énergétique de Riot contribue à la stabilisation du réseau énergétique du Texas pendant la vague de chaleur du mois d'août



Le Texas a connu un autre mois de chaleur extrême en août 2023, provoquant une hausse de la demande d’électricité, approchant dans certains cas l’offre totale disponible. Riot a continué à mettre en œuvre sa stratégie énergétique en réduisant sa consommation d'énergie de plus de 95 % pendant les périodes de demande de pointe, renonçant aux revenus de ses opérations de minage de Bitcoin pour fournir des ressources énergétiques à ERCOT. La réduction des opérations de la Société a contribué de manière significative à réduire la demande globale d’électricité à ERCOT, contribuant ainsi à garantir que les consommateurs ne subissent pas d’interruptions de service.

Préoccupations du public

Loin de voir le bout du tunnel

Le minage de bitcoin est une activité qui consiste à vérifier des transactions virtuelles sur un réseau informatique en échange d’une certaine quantité de bitcoin, une monnaie numérique. Cette activité est très gourmande en énergie, car elle nécessite de faire fonctionner des milliers d’ordinateurs en permanence. Selon les données du Cambridge Centre for Alternative Finance, le bitcoin consomme environ 110 térawattheures par an, soit 0,55 % de la production électrique mondiale, ce qui est comparable à la consommation de la Suède.Riot Platforms est une entreprise publique qui se spécialise dans le minage de bitcoin. Elle possède une installation de minage à Rockdale, au Texas, où elle exploite environ 50 000 machines. Riot a annoncé mercredi qu’elle avait reçu 31,7 millions de dollars en crédits d’énergie de la part du gestionnaire du réseau électrique du Texas, l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), en août. Ces crédits sont accordés aux entreprises qui acceptent de réduire volontairement leur consommation d’énergie lorsque le réseau est sous tension. Riot a ainsi pu diminuer son coût de production du bitcoin et augmenter sa rentabilité.« Le mois d’août a été un mois historique pour Riot, qui a démontré les avantages de notre stratégie énergétique unique », a déclaré Jason Les, le PDG de Riot, dans un communiqué. « Sur la base du prix moyen du Bitcoin en août, les crédits d’électricité et de réponse à la demande reçus équivalaient à environ 1*136 Bitcoin. Les effets de ces crédits réduisent considérablement le coût d’extraction de Bitcoin par Riot et constituent un élément clé pour faire de Riot l’un des producteurs de Bitcoin les moins coûteux du secteur. La stratégie énergétique de Riot constitue un avantage concurrentiel clé et, lorsqu’elle est combinée à notre solide situation financière et à notre flotte de mineurs efficace, elle place Riot dans une position de leader à l’approche du prochain événement de "réduction de moitié" du Bitcoin l’année prochaine.La valeur des crédits d’énergie perçus par Riot a largement dépassé celle des 333 bitcoins qu’elle a minés en août, qui valaient environ 8,9 millions de dollars à la fin du mois. Riot a toutefois précisé que ces crédits étaient soumis à des fluctuations et qu’ils n’étaient pas garantis à l’avenir. Riot, qui est coté en bourse, a enregistré en 2022 une perte de plus de 500 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 259,2 millions de dollars. Au cours de son dernier trimestre, la société a enregistré une perte d'environ 27 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 76,7 millions de dollars.Le recours aux crédits d’énergie est une stratégie adoptée par plusieurs entreprises de minage de bitcoin au Texas, qui bénéficient d’un accès privilégié au marché de l’électricité du Texas, qui est dérégulé et offre des prix bas et des sources d’énergie renouvelable. Le Texas est ainsi devenu l’un des principaux centres mondiaux du minage de bitcoin, attirant des entreprises comme Bitmain, Blockcap ou Argo Blockchain.Cette situation n’est toutefois pas sans susciter des critiques et des inquiétudes. Certains habitants du Texas se sont opposés à l’implantation d’usines de minage de bitcoin dans leur région, estimant qu’elles ne produisaient rien et qu’elles gaspillaient l’énergie qui pourrait être utilisée par les ménages et les entreprises. Une pétition lancée l’an dernier dans le comté de Navarro, au Texas, demandait l’arrêt d’un projet d’usine de minage de bitcoin. « Cette usine-qui-ne-produit-rien affectera tous les citoyens du comté de Navarro et DOIT ÊTRE ARRÊTÉE », disait la pétition, qui a recueilli près de 1 200 signatures.D’autres ont souligné les risques environnementaux liés à la consommation excessive d’énergie du bitcoin, qui contribue au réchauffement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Le Texas a déjà subi une panne électrique majeure en 2021, lorsque une tempête de neige a paralysé des centrales au charbon et au gaz, des centrales nucléaires et des éoliennes. Le réseau électrique du Texas reste fragile et vulnérable aux aléas climatiques, ce qui pose la question de la compatibilité entre le minage de bitcoin et la sécurité énergétique du Texas.Certains législateurs du Texas se méfient également du minage de crypto-monnaie. En avril, le Sénat de l'État a adopté un projet de loi qui limiterait les incitations pour les mineurs participant au programme de réduction de la charge du réseau énergétique de l'État.Pour l’instant, les crédits sont une aubaine pour Riot et les autres mineurs de Bitcoin dont les bénéfices se sont taris lors d’un ralentissement du marché des cryptomonnaies aggravé par l’effondrement de la bourse FTX l’automne dernier.Le débat sur le minage de bitcoin au Texas n’est pas près de s’apaiser, alors que le prix du bitcoin continue de grimper et que la demande d’énergie augmente. Selon une étude du New York Times, le minage de bitcoin pourrait consommer plus d’énergie que tous les autres usages réunis au Texas d’ici 2025, si la tendance actuelle se poursuit. Le Texas devra alors faire face à un dilemme : encourager le développement d’une industrie lucrative, mais énergivore, ou privilégier la transition vers une énergie plus propre et plus durable.Certains acteurs du secteur du minage de bitcoin affirment qu’ils sont conscients de l’impact environnemental de leur activité et qu’ils cherchent à réduire leur empreinte carbone. Par exemple, Riot a annoncé qu’elle avait signé un contrat à long terme avec une entreprise d’énergie renouvelable pour alimenter son installation de Rockdale. D’autres entreprises, comme Argo Blockchain ou Layer1, ont investi dans des solutions de stockage d’énergie pour optimiser leur consommation et revendre leur surplus au réseau lorsque les prix sont élevés.Ces initiatives sont toutefois insuffisantes pour compenser la croissance exponentielle de la demande d’énergie du minage de bitcoin, selon les experts. Ils appellent à une régulation plus stricte du secteur, qui pourrait passer par une taxation du carbone, une limitation des capacités de minage ou une interdiction pure et simple du minage de bitcoin dans certaines régions. Ces mesures pourraient inciter les entreprises de minage de bitcoin à se tourner vers des pays où l’énergie est moins chère et moins polluante, comme l’Islande, le Canada ou la Norvège.Le minage de bitcoin au Texas est donc un enjeu majeur pour l’avenir du réseau électrique du Texas, mais aussi pour l’avenir du bitcoin lui-même. Le bitcoin est souvent présenté comme une alternative aux monnaies traditionnelles, qui offre plus de liberté, de sécurité et de transparence aux utilisateurs. Mais le bitcoin est aussi confronté à des défis techniques, économiques et écologiques, qui remettent en question sa viabilité et sa légitimité. Le minage de bitcoin au Texas est-il une opportunité ou une menace ? La réponse n’est pas simple, mais elle dépendra en grande partie des choix politiques et éthiques qui seront faits dans les années à venir.Sources : communiqué Riot Que pensez-vous de la stratégie du Texas de payer des entreprises de minage de bitcoin pour qu’elles réduisent leur consommation d’énergie lorsque le réseau est sous tension ? Est-ce une solution efficace et équitable pour éviter les coupures de courant ?Selon vous, le minage de bitcoin est-il une activité économiquement rentable et socialement utile pour le Texas en particulier ou pour votre localité ? Quels sont les avantages et les inconvénients du minage de bitcoin pour le développement du Texas ou de votre localité ?Comment concilier le minage de bitcoin avec la transition énergétique du Texas ? Quelles mesures devraient être prises pour réduire l’impact environnemental du minage de bitcoin ? Faut-il encourager ou décourager le minage de bitcoin au Texas ?