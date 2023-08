Avec la quantité croissante de déchets électroniques générés par les consommateurs, l'industrie et d'autres secteurs, il est essentiel de s'attaquer à ce problème environnemental spécifique. La réduction de l'empreinte carbone et la promotion de la durabilité sont donc essentielles pour atteindre les objectifs climatiques et améliorer la protection de l'environnement. C'est pourquoi Infineon Technologies AG (FSE : IFX / OTCQX : IFNNY) franchit une nouvelle étape importante vers un avenir plus vert avec l'introduction de Soluboard®, un substrat de carte de circuit imprimé (PCB) recyclable et biodégradable à base de fibres naturelles et d'un halogène. polymère libre. Le produit a été développé par la start-up britannique Jiva Materials et contribue à réduire l'empreinte carbone de l'industrie électronique.Le matériau PCB d'origine végétale de Soluboard est fabriqué à partir de fibres naturelles, qui ont une empreinte carbone bien inférieure à celle des fibres de verre traditionnelles. La structure organique est enfermée dans un polymère non toxique qui se dissout lorsqu'il est immergé dans de l'eau chaude, ne laissant que des matières organiques compostables. Cela élimine non seulement les déchets de PCB, mais permet également de récupérer et de recycler les composants électroniques soudés à la carte. En utilisant Soluboard pour ses cartes de démonstration et d'évaluation, Infineon apporte une autre contribution importante aux tests de conceptions durables dans l'industrie électronique.« Pour la première fois, un matériau PCB recyclable et biodégradable est utilisé dans la conception de l'électronique pour les applications grand public et industrielles - une étape importante vers un avenir plus vert. Nous recherchons également activement la réutilisabilité des dispositifs d'alimentation discrets à la fin de leur durée de vie, ce qui constituerait une étape supplémentaire significative vers la promotion d'une économie circulaire dans l'industrie électronique », a déclaré Andreas Kopp, responsable de la gestion des produits discrets à la division Green Industrial Power d'Infineon.« L'adoption d'un processus de recyclage à base d'eau pourrait conduire à des rendements plus élevés dans la récupération des métaux précieux. De plus, le remplacement des matériaux PCB FR-4 par Soluboard entraînerait une réduction de 60% des émissions de carbone - plus précisément, 10,5 kg de carbone et 620 g de plastique peuvent être économisés par mètre carré de PCB », a déclaré Jonathan Swanston, PDG et co-fondateur de Jiva Materials.Actuellement, Infineon utilise le matériau biodégradable pour réduire l'empreinte carbone des cartes de démonstration et d'évaluation, mais étudie également la possibilité d'utiliser le matériau pour toutes les cartes afin de rendre l'industrie électronique plus durable. Ce faisant, Infineon suit le programme « Green Deal » de la Commission européenne, qui vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 en faisant de la circularité le courant dominant dans nos vies et en accélérant le verdissement de l'économie de l'UE. De plus, la société s'engage à assurer une collecte et un recyclage responsables des produits électroniques fabriqués par Infineon conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).Infineon a produit trois cartes de démonstration différentes utilisant la technologie Soluboard et prévoit d'étendre son offre au cours des prochaines années. Plus de 500 unités sont déjà utilisées pour présenter le portefeuille de composants discrets de puissance de l'entreprise, y compris une carte qui comprend des composants spécifiquement pour les applications de réfrigérateurs. Sur la base des résultats des tests de résistance en cours, la société prévoit de fournir des conseils sur la réutilisation et le recyclage des semi-conducteurs de puissance retirés des Soluboards, ce qui pourrait prolonger considérablement la durée de vie des composants électroniques.La recherche fournira également à Infineon une compréhension fondamentale des défis de conception et de fiabilité auxquels les clients sont confrontés avec le nouveau matériau dans leurs applications principales. En particulier, les clients bénéficieront des nouvelles connaissances car elles contribueront au développement de conceptions durables.