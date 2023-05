des émissions qui augmentent : les émissions d'Amazon ont augmenté de 40 % depuis l'annonce en 2019 de l'engagement climatique de l'entreprise ;

: les émissions d'Amazon ont augmenté de 40 % depuis l'annonce en 2019 de l'engagement climatique de l'entreprise ; tromperie dans les rapports : « nous sous-estimons radicalement nos émissions. C'est intentionnel. C'est une tromperie pour nous et pour le public » ;

: « nous sous-estimons radicalement nos émissions. C'est intentionnel. C'est une tromperie pour nous et pour le public » ; partenariat avec les grandes sociétés pétrolières : AWS Al et l'apprentissage automatique sont utilisés par les grandes sociétés pétrolières pour accélérer considérablement la découverte et l'extraction du pétrole et du gaz. Exemple : "optimisation de la production, "puits, plates-formes et pipelines" ;

: AWS Al et l'apprentissage automatique sont utilisés par les grandes sociétés pétrolières pour accélérer considérablement la découverte et l'extraction du pétrole et du gaz. Exemple : "optimisation de la production, "puits, plates-formes et pipelines" ; annulation de la législation sur l'énergie propre : ce projet de loi aurait exigé que les centres de données d'Amazon fonctionnent à 100 % aux énergies renouvelables d'ici 2040 ;

: ce projet de loi aurait exigé que les centres de données d'Amazon fonctionnent à 100 % aux énergies renouvelables d'ici 2040 ; préjudice disproportionné pour les communautés de couleur : « Amazon ouvre la plupart de ses entrepôts dans des quartiers où le nombre de personnes de couleur est disproportionné ».

Selon des rapports publiés en 2022, les émissions de gaz à effet de serre d'Amazon ont fortement augmenté l'année précédente, malgré les efforts de l'entreprise pour se présenter comme un leader en matière d'action climatique. Ses émissions de dioxyde de carbone auraient augmenté de 18 % en 2021 par rapport à 2020. Amazon aurait généré 71,54 millions de tonnes d'équivalents CO2 en 2021, soit presque pollution que 180 centrales électriques au gaz peuvent en produire chaque année. La pollution au CO2 de l'entreprise a fortement augmenté après qu'elle s'est engagée publiquement à atteindre le zéro émission nette d'ici 2040.Certains employés de l'entreprise semblent exaspérés par la situation et auraient décidé d'organiser une marche de protestation cette semaine. Le débrayage, prévu pour le 31 mai, est organisé par un groupe d'affinité appelé "Amazon Employees for Climate Justice" (Employés d'Amazon pour la justice climatique). Il fait partie d'un débrayage plus large d'au moins 1 000 employés ce jour-là pour protester contre d'autres problèmes, comme la politique de retour au bureau d'Amazon et les récents licenciements. (Selon des rapports datant du mois dernier, le géant du commerce électronique aurait licencié près de 30 000 employés depuis novembre dernier.)Selon l'email divulgué, certains employés d'Amazon pensent que les pratiques et stratégies actuelles de l'entreprise exacerbent la crise climatique au lieu de l'atténuer. Ils estiment que la dépendance continue de la société à l'égard des combustibles fossiles et des systèmes de transport inefficaces contribue directement aux émissions de gaz à effet de serre et à la dégradation de l'environnement. Les organisateurs du mouvement de protestation encouragent les employés à participer au débrayage en soulignant cinq domaines de préoccupation concernant les initiatives d'Amazon en matière de climat. Voici ce que dit le courriel :En 2019, Jeff Bezos, alors PDG d'Amazon, a annoncé que la société prévoyait de réduire à zéro les émissions de CO2 pour ses activités d'ici à 2040. Malheureusement, des enquêtes ont révélé que ce type d'engagement permet aux entreprises de s'en tirer avec une comptabilité carbone trompeuse. Elles peuvent viser des émissions "net zéro" ou prétendre être "neutres en carbone" en achetant des compensations carbone censées annuler l'impact de leurs émissions grâce à des projets prétendument respectueux de l'environnement. Il s'agit généralement de planter des arbres, de protéger les forêts ou de promouvoir les énergies propres.Mais ces compensations ne se traduisent généralement pas par des réductions réelles du CO2 qui réchauffe la planète et s'accumule dans notre atmosphère. En 2019 toujours, Amazon a cofondé une initiative appelée "Climate Pledge" afin de recruter d'autres entreprises pour qu'elles prennent des engagements similaires en vue de réduire les émissions de CO2 et de "neutraliser" les émissions restantes à l'aide de compensations "crédibles". Mais un impact significatif sur le climat n'est possible que si une entreprise se débarrasse de la grande majorité de sa pollution, voire élimine toutes ses émissions. Les émissions d'Amazon tendent à augmenter.Une enquête menée par Reveal l'année dernière a révélé qu'Amazon sous-estime largement son empreinte carbone en ne déclarant que les émissions de carbone pour ses propres produits de marque Amazon, qui représentent environ 1 % des ventes en ligne d'Amazon. En outre, Amazon fait partie des entreprises qui bénéficient des contrats lucratifs de cloud achetés par les fournisseurs de Big Oil, tandis que l'entreprise a contribué à faire échouer un projet de loi dans l'Oregon qui aurait imposé l'utilisation de 100 % d'énergies renouvelables d'ici à 2040. Amazon est également accusée de porter volontairement préjudice aux personnes de couleur.L'entreprise construirait une grande partie de ses entrepôts dans des quartiers à faibles revenus où vivent un plus grand nombre de personnes de couleur. Brad Glasser, porte-parole d'Amazon, a déclaré à Insider (qui a obtenu le courriel ayant fait l'objet de fuite) que le géant de la technologie avait mis en place des plans visant à réduire les émissions d'ici à 2040 en "s'efforçant d'utiliser 100 % d'énergies renouvelables, en transformant et en décarbonisant son réseau de transport avec des véhicules électriques et des carburants alternatifs, en utilisant des matériaux de construction plus durables et en réduisant les déchets d'emballage".Glasser a contesté le rapport de Reveal et réfuté les allégations selon lesquelles Amazon sous-estimait ses émissions. « Amazon rend régulièrement compte de son empreinte carbone et suit les directives du "Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard", en plus de recevoir l'assurance d'une tierce partie indépendante, Ernst & Young et APEX, conformément à la vérification ISO 14064-3 de l'Organisation internationale de normalisation », a-t-il déclaré. Sur la collaboration entre Amazon et les Big Oil, Glasser a déclaré : « le secteur de l'énergie devrait avoir accès aux mêmes technologies que les autres secteurs ».Interrogé sur le projet de loi de l'Oregon, Glasser a déclaré : « un certain nombre d'organisations, dont Amazon, se sont opposées à HB2816 parce que le projet de loi n'a pas abordé la construction de l'infrastructure électrique qui est nécessaire pour apporter plus d'énergie propre au réseau ». Enfin, en réponse à l'allégation selon laquelle la majorité des entrepôts de l'entreprise sont situés dans des communautés de couleur, il a noté que les installations d'Amazon sont construites dans des zones zonées pour les entrepôts et que "l'entreprise pèse une variété de facteurs avant d'acheter, de construire ou de louer les entrepôts".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations des employés d'Amazon ?Que pensez-vous de l'augmentation des émissions de CO2 d'Amazon alors que l'entreprise s'est engagée à les réduire ?