L'annonce a été faite mardi. Le site Web du projet indique que Frontier sera une filiale à part entière de Stripe, un fournisseur de technologies de paiement en ligne. Alphabet, Meta, la plateforme de commerce électronique Shopify et le cabinet de conseil McKinsey apportent quant à eux leur contribution et s'engagent à acheter certaines des solutions de captage du carbone. En outre, Stripe fournira également des clients à Frontier par le biais de son programme Stripe Climate, qui permet aux vendeurs en ligne utilisant la plateforme de l'entreprise de consacrer une partie de leurs ventes à la suppression du carbone.Le groupe prévoit d'acheter pour 925 millions de dollars d'élimination permanente du carbone à des entreprises qui développent cette technologie au cours des neuf prochaines années. L'objectif de cet investissement est de donner un coup de fouet à cette industrie naissante. « L'objectif est d'envoyer un signal fort aux chercheurs, aux entrepreneurs et aux investisseurs pour leur faire comprendre qu'il existe un marché croissant pour ces technologies. Frontier vise à contribuer à la création d'une nouvelle offre nette d'élimination du carbone plutôt que de se battre pour ce qui existe aujourd'hui », selon le site Web du programme.Il existe déjà des installations capables de filtrer le CO2 de l'air, ainsi que des efforts pour stocker le CO2 dans des formations rocheuses ou dans l'océan une fois qu'il a été capturé. Mais la capacité existante serait minuscule par rapport à ce que certains experts du climat estiment nécessaire. Le Groupe d'expert intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU a estimé que pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, il faut éliminer chaque année en moyenne 6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère d'ici à 2050.Cependant, moins de 10 000 tonnes de dioxyde de carbone auraient été capturées à ce jour. Toutefois, Frontier suggère que la dynamique commence à se développer dans ce secteur. « Les sentiments changent à l'égard de la capture du carbone et de l'élimination du dioxyde de carbone. Ce changement s'explique en partie par le fait que nous ne réussissons pas à lutter contre le changement climatique à la vitesse et à l'échelle requises », a déclaré Julio Friedmann, scientifique en chef chez Carbon Direct, qui investit dans les solutions d'élimination du carbone et conseille les entreprises à ce sujet.« En bref : nous sommes en train d'échouer et nous avons besoin d'un plus grand bateau - un bateau qui inclut toutes les options sérieuses d'atténuation », a ajouté le scientifique. Si le coût de la technologie est encore prohibitif, Frontier prévoit de le faire baisser en agissant comme une sorte de courtier entre les acheteurs qui veulent payer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les fournisseurs qui peuvent le faire pour eux. Alors que chaque acheteur détermine ses dépenses annuelles maximales entre 2022 et 2030, Frontier regroupe la demande pour déterminer un prix plafond estimé et facilite les achats jusqu'à ce montant.« Nous nous attendons à ce que les montants annuels dépensés et le tonnage retiré augmentent considérablement au cours de la durée de l'engagement, à mesure que le domaine de l'élimination du carbone arrive à maturité », explique le site du projet. Frontier devra jeter une grande partie des bases de ce type de marché, qu'il s'agisse de la création de critères d'évaluation des projets d'élimination du carbone ou de la mise au point d'un système permettant de délivrer aux entreprises des crédits indiquant la quantité de CO2 qu'elles ont payée pour éliminer de l'atmosphère.Selon le site du projet, un tel marché de l'élimination du carbone devra faire preuve de prudence afin d'éviter certains des écueils rencontrés par les marchés similaires de compensation des émissions de carbone. En effet, les projets de compensation des émissions de carbone n'ont jamais réussi à séquestrer le CO2 à long terme, même si les entreprises qui ont investi dans ces projets ont affirmé qu'elles avaient essentiellement effacé leur empreinte carbone. Le groupe prévoit d'annoncer plus de détails sur la manière dont il dépensera l'argent dans le courant de l'année.Les entreprises seront sélectionnées si leurs technologies permettent de stocker le carbone pendant plus de 1 000 ans, si elles sont susceptibles d'être abordables à l'échelle (moins de 100 dollars par tonne d'ici 2040) et si elles sont en mesure de supprimer plus d'une demi-gigatonne de carbone d'ici 2040, entre autres facteurs. Ainsi, Frontier vient s'ajouter à d'autres initiatives privées et gouvernementales qui investissent des milliards dans cette technologie. Par exemple, la société suisse Climeworks, spécialisée dans la séquestration du carbone, a levé 650 millions de dollars le 5 avril.En outre, aux États-Unis, le projet de loi bipartisan sur les infrastructures prévoit un investissement direct de 3,5 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans les technologies de capture du carbone. Le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont engagés à capturer 5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. De plus, la nouvelle de Frontier a été acclamée par l'ancien directeur de la technologie de Facebook, Mike Schroepfer, qui a récemment annoncé qu'il allait se consacrer à la lutte contre le changement climatique. « C'est énorme et je suis super fier que Meta soit un partenaire de lancement », a déclaré Schroepfer sur Twitter.« Même les modèles climatiques les plus conservateurs disent que nous devons retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour éviter le pire de la crise climatique. De nombreuses technologies cool existent, mais elles n'ont pas de marché pour leur produit ». Cependant, tout le monde ne voit pas l'accent mis sur les technologies d'élimination du carbone comme une bonne chose. « Honnêtement, j'aimerais vraiment que ces mêmes entreprises investissent autant d'argent dans des solutions énergétiques propres », a déclaré à Michael Mann, professeur de sciences atmosphériques à Penn State.« Comme je l'explique dans "The New Climate War", rien ne prouve que l'élimination du carbone puisse être mise en œuvre à l'échelle nécessaire pour réduire les émissions mondiales de carbone dans les délais impartis. Le piégeage du carbone pourrait jouer un rôle plus tard, mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est une transition rapide et spectaculaire de la combustion de combustibles fossiles vers les énergies renouvelables », a ajouté Mann.Source : Frontier Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'initiative Frontier ?Pensez-vous que cela permettra de réduire les taux de carbone dans l'atmosphère ?