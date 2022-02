« L'objet de ce mémorandum est de vous informer d'un important déversement de déchets d'acide sulfurique provenant de l'installation de Samsung Austin Semiconductor, dans leur bassin d'orage et un affluent sans nom de Harris Branch Creek dans le nord-est d'Austin. Bien que l'on ne sache pas quelle quantité de déchets a pénétré dans l'affluent, le personnel du Watershed Protection Department (WPD) n'a trouvé pratiquement aucune vie aquatique survivante dans l'ensemble de l'affluent allant de la propriété Samsung à la branche principale de Harris Branch Creek », a indiqué Katie Coyne, agent environnemental, Directrice adjointe, Service de la protection des bassins versants« Nous avons mené une enquête approfondie sur la cause de la fuite, mis en place des systèmes de surveillance améliorés et mis en œuvre des contre-mesures strictes pour éviter que cela ne se reproduise », a écrit Michele Glaze, porte-parole de l'usine Samsung d'Austin. Glaze a également ajouté que l'entreprise s'efforce déjà de « rétablir complètement la santé de l'affluent" de Harris Branch Creek, dans le nord-est d'Austin, où les eaux usées ont été détectées.La Commission texane de la qualité de l'environnement (TCEQ) a déclaré que Samsung avait informé l'agence du rejet le jour même où la société avait déclaré l'avoir découvert, le 14 janvier. La TCEQ a déclaré avoir notifié le service de protection des bassins (WPD) d'Austin le 18 janvier. « J'ai été choquée, vous savez, c'est fou », a déclaré Heidii Wasserburger, qui vit en aval du cours d'eau.Un porte-parole de Samsung a confirmé qu'ils ont découvert que les eaux usées avaient pénétré dans leur bassin d'orage et a expliqué que si la majorité des eaux usées ont été contenues sur le site, une partie a été rejetée dans l'affluent sans nom.« Nous avons immédiatement mis fin au rejet, retenu les services d'une société d'ingénierie environnementale de premier plan en tant que partenaire et pris des mesures pour mettre en œuvre une solution visant à minimiser l'impact sur l'environnement et à restaurer l'affluent », a déclaré Samsung dans un communiqué.Un agent d'information publique de la TCEQ, Ryan Vise, a déclaré que les niveaux de pH se situaient désormais dans une fourchette neutre, mais que des prélèvements étaient effectués pour s'assurer que cela ne change pas. Selon le rapport de Samsung au TCEQ, la décharge provenait d'une « fuite dans un puisard sous un sous-plancher ».Les enquêteurs et les scientifiques ont examiné la zone les 18 et 19 janvier et ont vu des taches de fer dans le canal de l'affluent, ce qui correspond à un environnement à faible pH, indique le mémo. Le WPD a déclaré que c'est dans ce tronçon d'affluent allant de l'usine Samsung à la branche principale de Harris Branch Creek que le personnel du WPD n'a trouvé aucune vie aquatique survivante, y compris des poissons.« Cela indique que le déversement a eu un impact significatif à court terme sur la communauté aquatique et l'écologie de l'affluent », indique le mémo. Le WPD a déclaré qu'il est trop tôt pour déterminer les impacts à long terme. Un autre examen effectué le 18 janvier a révélé que le pH était revenu à des niveaux proches de la normale dans l'affluent, avec des valeurs comprises entre 6,7 et 8,5. « Ce que nous ne savons pas, c'est si cela aura ou non un effet prolongé sur l'affluent lui-même », a déclaré Alex Ortiz, spécialiste des ressources en eau.Il a déclaré que Samsung semblait faire preuve de diligence raisonnable en travaillant immédiatement avec les agences. « C'est une bonne chose que Samsung ait clairement entrepris de notifier toutes les autorités compétentes et d'essayer de déterminer les prochaines étapes de l'assainissement », a déclaré Ortiz. Bien que l'affluent lui-même ait été touché, aucun impact majeur sur la faune ou la chimie de l'eau n'a été constaté dans la branche principale de Harris Branch Creek.Le WPD a déclaré dans le mémo qu'il recevait des mises à jour quotidiennes de Samsung sur le processus d'assainissement et qu'il inspecterait à nouveau l'étang une fois ce processus terminé et avant sa remise en service. Le personnel du WPD effectue également des relevés hebdomadaires de l'affluent afin de surveiller la qualité de l'eau jusqu'à ce que les mesures correctives soient terminées. « Les organismes concernés ont été informés et nous coopérons pleinement avec eux », a indiqué Samsung dans une déclaration.La note indique que le public ne peut pas accéder facilement à la zone du bassin d'orage Samsung et de l'affluent, et qu'il n'y a pas de parcs à proximité. Le WPD n'a pas non plus trouvé de signes de campement de sans-abri le long de l'affluent. Le mémo indique que le TCEQ va enquêter pour voir s'il y a des impacts sur la santé humaine.Le rôle du WPD dans cet incident est d'enquêter et de documenter tout impact sur les eaux de surface, et de transmettre toutes les informations et données recueillies au TCEQ.Le WPD reçoit des mises à jour quotidiennes de Samsung sur le processus d'assainissement du bassin d'eaux pluviales et inspectera l'intégrité du bassin une fois l'assainissement terminé et avant qu'il ne soit remis en service. En outre, le WPD effectuera des enquêtes hebdomadaires sur l'affluent concerné afin de surveiller la qualité de l'eau, des paramètres de qualité d'eau, y compris le pH, jusqu'à ce que toutes les mesures correctives soient terminées.Source : Note de service de la ville d'Austin Quel est votre vis sur le sujet ?