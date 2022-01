En raison des coûts d'électricité peu élevés au Kosovo ces dernières années, de nombreux jeunes kosovars se sont lancés dans l'exploitation de crypto-monnaies.Face aux pannes des centrales électriques au charbon et aux prix élevés des importations, les autorités ont été contraintes le mois dernier de procéder à des coupures de courant.Les prix du gaz en Europe ont grimpé de plus de 30 % mardi après que le faible approvisionnement en provenance de Russie a ravivé les craintes d'une pénurie d'énergie à l'approche d'un temps plus froid.En décembre, le Kosovo a déclaré un état d'urgence de 60 jours qui permettra au gouvernement d'allouer plus de fonds aux importations d'énergie, d'introduire davantage de coupures de courant et de prendre des mesures plus sévères.Un mineur, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat et qui possède 40 GPU (unités de traitement graphique), a déclaré qu'il payait environ 170 euros par mois pour l'électricité et qu'il tirait environ 2 400 euros par mois de bénéfices du minage.L'extraction de pièces de monnaie s'est développée dans le nord du Kosovo, essentiellement peuplé de Serbes qui ne reconnaissent pas l'État du Kosovo et refusent de payer l'électricité.Ce pays de 1,8 million d'habitants importe désormais plus de 40 % de l'énergie qu'il consomme, la demande étant élevée en hiver, lorsque les habitants utilisent l'électricité principalement pour se chauffer.Environ 90 % de la production d'énergie au Kosovo provient du lignite, un charbon tendre qui produit une pollution toxique lorsqu'il est brûlé.Les chiffres officiels montrent que le Kosovo possède les cinquièmes plus grandes réserves de lignite du monde, soit 12 à 14 milliards de tonnes.Source : Gouvernement du KosovoQuel est votre avis sur la question ?