Les articles évoquant le déni du réchauffement climatique circulent de plus en plus sur Facebook

Et ces articles ont continué de circuler pendant la COP26

Meta (la société mère de Facebook) s'est jointe à d'autres grandes entreprises technologiques pour prendre davantage d'engagements en matière de changement climatique au début du sommet COP26 de l'ONU. En plus de prendre des mesures pour réduire sa propre empreinte carbone, Meta se concentre sur « aider les gens à trouver des informations précises et fondées sur la science, tout en s'attaquant à la désinformation », selon Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et de la communication de Meta.« L'année dernière, nous avons lancé le Climate Science Center sur Facebook pour connecter les gens avec des ressources factuelles des principales organisations climatiques mondiales, comme le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et plus de 200 autres. Ils peuvent également trouver des mesures qu'ils peuvent prendre dans leur propre vie pour lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous commençons à l'étendre à plus de 100 pays. Et nous ajoutons également une nouvelle section qui montre les émissions de gaz à effet de serre des pays par rapport à leurs engagements et objectifs, afin que les gens puissent mieux comprendre où se trouve leur pays aujourd'hui et ce qu'il faut faire de plus. »« Plus tôt cette année, nous avons commencé à ajouter des étiquettes d'information à certains articles sur le changement climatique, dirigeant les gens vers le Climate Science Center pour en savoir plus. Nous étendons maintenant ces étiquettes sur des publications dans plus d'une douzaine de pays, y compris pour la première fois en Belgique, au Brésil, en Inde, en Indonésie, au Mexique, aux Pays-Bas, en Espagne et à Taïwan. »« Nous avons la responsabilité de lutter contre la désinformation climatique sur nos services, c'est pourquoi nous nous associons à plus de 80 organisations indépendantes de vérification des faits dans le monde pour examiner et évaluer le contenu, y compris le contenu sur le changement climatique. Lorsqu'ils évaluent le contenu comme faux, nous réduisons sa distribution afin que moins de personnes le voient et nous affichons une étiquette d'avertissement avec plus de contexte. Et nous appliquons des sanctions aux personnes qui partagent à plusieurs reprises de fausses informations. »« Avant la COP26, nous avons également activé une fonctionnalité que nous utilisons lors d'événements publics critiques pour utiliser la détection de mots clefs afin que le contenu associé soit plus facile à trouver pour les vérificateurs de faits, car la vitesse est particulièrement importante lors de tels événements. Cette fonctionnalité est disponible pour les vérificateurs de faits pour le contenu en anglais, espagnol, portugais, indonésien, allemand, français et néerlandais ».En clair, la société affirme que lorsque ses partenaires de vérification des faits évaluent un contenu comme faux, une étiquette d'avertissement est ajoutée et la publication apparaît moins souvent sur les fils d'actualité des utilisateurs. Il existe une fonction de détection de mots clefs que Meta active lors « d'événements publics critiques » pour aider les vérificateurs de faits à trouver plus rapidement le contenu pertinent. Nick Clegg a indiqué qu'il sera activé pendant la COP26 pour aider les vérificateurs de faits en anglais, espagnol, portugais, indonésien, allemand, français et néerlandais à trouver et à démystifier plus rapidement la désinformation climatique.Le Centre d'information sur le changement climatique, qui a fait ses débuts l'année dernière pour fournir aux utilisateurs les connaissances d'experts sur la question, est maintenant déployé dans davantage de pays et sera bientôt disponible dans plus de 100 territoires. Le hub montrera également les émissions nationales de gaz à effet de serre ainsi que les objectifs et les engagements des pays pour peut-être rendre les gouvernements plus responsables. En plus de cela, dans plus d'une douzaine de pays, Facebook étend son utilisation d'étiquettes sur les publications sur le changement climatique pour diriger les utilisateurs vers le centre.De plus, Meta a lancé un programme pour aider les entreprises qui utilisent ses applications à réduire leur empreinte carbone et à adopter des pratiques plus durables. Le projet Green Boost for Small Businesses débutera ce mois-ci au Royaume-Uni et en Espagne, principalement centré sur les producteurs alimentaires, les restaurants et le secteur de l'hôtellerie. Meta étendra le programme à l'Italie, la France et d'autres pays en 2022.Néanmoins, une étude du Center for Countering Digital Hate (CCDH) a suggéré que sur Facebook, les articles évoquant le déni du réchauffement climatique circulent de plus en plus.Imran Ahmed, directeur général du Center for Countering Digital Hate, a fait valoir que la « désinformation de mauvaise foi » poussée par les 10 sites Web est conçue pour saper la confiance des utilisateurs des médias sociaux dans la science. En n'agissant pas avec plus de force, a déclaré Ahmed, « les grandes enseignes technologiques sont une fois de plus du mauvais côté de la science, de la vérité et du progrès humain ».« Nous sommes à un point de basculement climatique. Une action retardée signifie que l'humanité sera forcée de subir des vagues de chaleur continuelles et qui s'aggravent, des sécheresses, des typhons et des ouragans, l'élévation du niveau de la mer et la dégradation de notre approvisionnement alimentaire. »« C'est la plus grande crise jamais rencontrée par notre espèce. Grâce à une volonté collective, nous pouvons atténuer et éviter les pires impacts du changement climatique. Mais, tout comme nous l’avons connu récemment avec la désinformation sur les vaccins et le COVID-19, nous continuons d’être confrontés à des intérêts particuliers avec des enjeux financiers, tels que des entreprises et des autocrates dépendant des revenus des hydrocarbures, aidés et encouragés par des plateformes avides. Le déni climatique, comme le déni de vaccin, obscurcit la vérité en nous submergeant d'affirmations et de questions conçues de mauvaise foi pour brouiller le débat et retarder l'action. L'outil le plus puissant de ces partis égoïstes est les médias sociaux, un forum public où le contenu le plus extrême, complotiste et dommageable est récompensé par une amplification. »« Il a fallu les révélations de la lanceuse d'alerte Facebook Frances Haugen pour montrer que les dirigeants privilégiés et puissants d'entreprises comme Facebook et Google ne se soucient pas de la majorité des gens, mais plutôt de leurs propres portefeuilles. Il peut y avoir des règles, mais les règles sont juste pour le spectacle ; personne ne les applique. Et l'échec de l'application n'est pas dû à un manque de ressources ; ce sont parmi les entreprises les plus riches et les personnes les plus puissantes qui aient jamais existé dans le monde. Le non-respect est une décision calculée et profondément cynique, prise au sommet et prise pour maximiser les profits. Les sociétés de médias sociaux profitent même du "débat" artificiel sur la désinformation et le déni, car où cela a-t-il lieu ailleurs que sur leurs plateformes ? »Facebook a fermement rejeté l'étude dans un communiqué, un porte-parole affirmant que l'analyse du CCDH « utilise une méthodologie erronée conçue pour induire les gens en erreur sur l'ampleur de la désinformation climatique sur Facebook ».Le réseau social a ajouté que les 700 000 interactions mentionnées dans le rapport sur le déni climatique représentent 0,3 % des plus de 200 millions d'interactions sur le contenu public en anglais sur le changement climatique provenant de pages et de groupes publics au cours de la même période.« Nous continuons à lutter contre la désinformation climatique en réduisant la distribution de tout ce qui est jugé faux ou trompeur par l'un de nos partenaires de vérification des faits et en rejetant toutes les publicités qui ont été démystifiées », a-t-il déclaré.Le réseau médiatique conservateur Newsmax a diffusé une publicité sur Facebook qui qualifiait de « canular » le réchauffement climatique d'origine humaine.L'annonce, qui avait plusieurs versions, a recueilli plus de 200 000 vues. Dans une autre, la commentatrice conservatrice Candace Owens a déclaré : « apparemment, nous sommes juste censés faire confiance à notre nouveau gouvernement autoritaire » sur la science du climat, tandis qu'un groupe de réflexion libertaire américain a publié une publicité sur la façon dont « les prophètes de malheur modernes » avaient prédit à tort les crises climatiques pour décennies.Facebook, qui a récemment changé son nom en Meta, n'a pas de politique spécifique sur la désinformation climatique dans les publicités ou les publications non rémunérées. Google d'Alphabet a déclaré le mois dernier qu'il n'autoriserait plus les publicités qui contredisent le consensus scientifique sur le changement climatique sur YouTube et ses autres services, bien qu'il autoriserait le contenu qui discute de fausses allégations.Facebook ne supprime généralement pas les informations erronées dans les publications, à moins qu'il ne détermine qu'elles posent un préjudice imminent dans le monde réel, comme il l'a fait pour les publications autour du COVID-19. La société affirme qu'elle rétrograde les publications classées comme fausses par ses vérificateurs de faits tiers et interdit les publicités contenant ces affirmations démystifiées. Elle indique que les annonceurs qui publient à plusieurs reprises de fausses informations peuvent être confrontés à des restrictions quant à leur capacité à faire de la publicité sur Facebook. Elle exempte les publicités des politiciens des vérifications des faits.Au sujet des publicités diffusant des informations erronées sur le climat, un porte-parole de l'entreprise a déclaré dans un communiqué : « Bien que des publicités comme celles-ci soient diffusées sur de nombreuses plateformes, Facebook offre une couche supplémentaire de transparence en exigeant qu'elles soient accessibles au public dans notre bibliothèque de publicités jusqu'à sept ans après parution ».Le groupe de réflexion britannique InfluenceMap, qui a identifié des publicités Facebook trompeuses diffusées par plusieurs médias et groupes de réflexion autour de la COP26, a également découvert que les entreprises de combustibles fossiles et les groupes de pression avaient dépensé 574 000 $ en publicités Facebook sur des problèmes politiques et sociaux pendant le sommet, ce qui a entraîné plus de 22 millions d'impressions et y compris du contenu faisant la promotion de leurs efforts environnementaux dans ce qu'InfluenceMap a décrit comme du « greenwashing ».Une publicité payée par l'American Petroleum Institute (API) a balayé un paysage naturel alors qu'elle vantait ses efforts pour lutter contre le changement climatique, tandis que BP America a diffusé une publicité détaillant son soutien aux politiques respectueuses du climat.« Nos publications sur les réseaux sociaux représentent une petite fraction par rapport aux investissements robustes que nos entreprises font chaque jour dans des technologies de pointe visant à capturer le méthane, à faire progresser l'hydrogène et à accélérer la capture du carbone », a déclaré l'API dans un communiqué, affirmant que l'industrie du gaz naturel et du pétrole était engagée à la baisse des émissions de carbone. BP America a déclaré dans un communiqué qu'il « plaidait activement en faveur de politiques qui soutiennent le zéro net, y compris la tarification du carbone, via une gamme de canaux transparents, y compris la publicité sur les réseaux sociaux ».Les sociétés pétrolières et gazières ont placé des annonces sur un large éventail d'autres propriétés médiatiques avant et pendant le sommet de la COP26, notamment sur des podcasts, des newsletters et des publicités télévisées. En Europe, Greenpeace et d'autres groupes environnementaux ont appelé le mois dernier à interdire les publicités et les parrainages des sociétés pétrolières et gazières.Sources : Meta ( 1 Quelle lecture en faites-vous ?Meta devrait-il définir des politiques spécifiques aux publications relatives aux changements climatiques ?Que pensez-vous des demandes visant à interdire les publicités et les parrainages des sociétés pétrolières et gazières ?