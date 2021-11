Breitbart, un site d'information d'extrême droite autrefois dirigé par l'ancien stratège de Trump, Steve Bannon

Western Journal, un site d'information conservateur

Newsmax, qui a déjà été poursuivi pour avoir encouragé des complots de fraude électorale

Townhall Media, fondé par la Heritage Foundation financée par Exxon

Media Research Center, un « think tank » financé par Exxon

Washington Times, fondé par le messie autoproclamé Sun Myung Moon

The Federalist Papers, un site qui fait la promotion de la désinformation sur le Covid

Daily Wire, un site d'actualités conservateur qui compte parmi les éditeurs les plus engagés sur Facebook

Les médias d'État russes poussent la désinformation via RT.com et Sputnik News

Patriot Post, un site conservateur dont les auteurs utilisent des pseudonymes

La réaction de Facebook

Dix éditeurs sont responsables de 69 % du contenu numérique de déni du changement climatique sur Facebook, selon une nouvelle étude du Center for Countering Digital Hate (CCDH). Les médias, que le rapport appelle les(littéralement «*dix toxiques*»), comprennent plusieurs sites Web conservateurs aux États-Unis, ainsi que des médias d'État russes. Le rapport évoque ceux-ci (les commentaires sont les siens) :Le Center for Countering Digital Hate a utilisé NewsWhip, un outil d'analyse des médias sociaux, pour analyser 6 983 articles de déni de crise climatique qui ont été partagés dans des publications Facebook l'année dernière. Les articles comprenaient des condamnations du « culte du ‘changement climatique’ » où il était demandé aux lecteurs de ne pas « trop s’inquiéter du CO2 qui cuise la planète ». Ensemble, les publications ont généré 709 057 interactions.La majorité dessont également financés par les revenus de Google Ad. Ensemble, les 10 ont généré jusqu'à 5,3 millions de dollars de revenus Google Ads en seulement six mois. Lesfont partie d'une industrie efficace de la désinformation sur le déni climatique, atteignant 186 millions d'adeptes sur les plateformes de médias sociaux grand public.Beaucoup ont des liens avec des sociétés pétrolières et gazières. Deux publications ont des liens avec l'État russe. Alors que le monde attend de voir si les dirigeants internationaux réunis à la COP26 s'attaqueront d'urgence à la crise climatique, les sociétés de médias sociaux ayant une profonde influence mondiale portent exactement la même responsabilité d'agir sur lesFacebook a fermement rejeté l'étude dans un communiqué, un porte-parole affirmant que l'analyse du CCDH « utilise une méthodologie erronée conçue pour induire les gens en erreur sur l'ampleur de la désinformation climatique sur Facebook ».Le réseau social a ajouté que les 700 000 interactions mentionnées dans le rapport sur le déni climatique représentent 0,3% des plus de 200 millions d'interactions sur le contenu public en anglais sur le changement climatique provenant de pages et de groupes publics au cours de la même période.« Nous continuons à lutter contre la désinformation climatique en réduisant la distribution de tout ce qui est jugé faux ou trompeur par l'un de nos partenaires de vérification des faits et en rejetant toutes les publicités qui ont été démystifiées », a-t-il déclaré.Les résultats de cette étude font écho aux recherches antérieures sur ce qui est désormais connu sous le nom de « Dirty Dozen » (un groupe de comptes responsables de la grande majorité des informations erronées sur Covid-19 circulant sur les réseaux sociaux). Cela souligne à quel point un petit nombre de sites Web très lus peut avoir un impact sur l'écosystème Facebook basé sur des algorithmes, a déclaré le sénateur américain Sheldon Whitehouse.« Facebook et d'autres sociétés de médias sociaux gagnent de l'argent lorsqu'ils envoient des utilisateurs dans des terriers de négationnisme climatique », a-t-il déclaré. « C'est un modèle économique très dangereux pour l'avenir de la planète ».En 2020, Facebook a lancé un Climate Change Science Center, qui contient des données factuelles provenant de sources crédibles sur la crise climatique pour contrer la propagation de la désinformation sur ses plateformes. Il ajoute également des étiquettes d'information à certains articles sur la crise climatique, qui dirigent les utilisateurs vers le centre. Un porte-parole de Facebook a déclaré qu'il recevait plus de 100 000 visiteurs chaque jour.Cette ressource était auparavant principalement destinée aux utilisateurs américains, mais lundi, la société a annoncé qu'elle étendait son centre scientifique sur le changement climatique à plus de 100 pays, étiquetant pour la première fois des publications en Belgique, au Brésil, en Inde, en Indonésie, au Mexique et aux Pays-Bas, en Espagne et à Taïwan.Mais les auteurs de l'étude demandent à la plateforme de médias sociaux d'aller beaucoup plus loin. Ils ont appelé Facebook à cesser de percevoir les paiements des publications pour promouvoir leur contenu et à étiqueter la désinformation sur la crise climatique sur un plus grand nombre de publications. L'étude a révélé que 92% des articles les plus populaires examinés n'avaient pas d'étiquette sur la désinformation sur la crise climatique.Le CCDH a également appelé Google à supprimer huit des 10 publications utilisant Google Ads pour profiter de leur contenu de déni de crise climatique. Les chercheurs ont déterminé que ces huit publications ont gagné environ 3,6 millions de dollars grâce à Google Ads au cours des six derniers mois.Imran Ahmed, directeur général du Center for Countering Digital Hate, a fait valoir que la « désinformation de mauvaise foi » poussée par les 10 sites Web est conçue pour saper la confiance des utilisateurs des médias sociaux dans la science. En n'agissant pas avec plus de force, a déclaré Ahmed, « les grandes enseignes technologiques sont une fois de plus du mauvais côté de la science, de la vérité et du progrès humain ».« Nous sommes à un point de basculement climatique. Une action retardée signifie que l'humanité sera forcée de subir des vagues de chaleur continuelles et qui s'aggravent, des sécheresses, des typhons et des ouragans, l'élévation du niveau de la mer et la dégradation de notre approvisionnement alimentaire.« C'est la plus grande crise jamais rencontrée par notre espèce. Grâce à une volonté collective, nous pouvons atténuer et éviter les pires impacts du changement climatique. Mais, tout comme nous l’avons connu récemment avec la désinformation sur les vaccins et le COVID-19, nous continuons d’être confrontés à des intérêts particuliers avec des enjeux financiers, tels que des entreprises et des autocrates dépendant des revenus des hydrocarbures, aidés et encouragés par des plateformes avides. Le déni climatique, comme le déni de vaccin, obscurcit la vérité en nous submergeant d'affirmations et de questions conçues de mauvaise foi pour brouiller le débat et retarder l'action. L'outil le plus puissant de ces partis égoïstes est les médias sociaux, un forum public où le contenu le plus extrême, complotiste et dommageable est récompensé par une amplification.« Il a fallu les révélations de la lanceuse d'alerte Facebook Frances Haugen pour montrer que les dirigeants privilégiés et puissants d'entreprises comme Facebook et Google ne se soucient pas de la majorité des gens, mais plutôt de leurs propres portefeuilles. Il peut y avoir des règles, mais les règles sont juste pour le spectacle ; personne ne les applique. Et l'échec de l'application n'est pas dû à un manque de ressources ; ce sont parmi les entreprises les plus riches et les personnes les plus puissantes qui aient jamais existé dans le monde. Le non-respect est une décision calculée et profondément cynique, prise au sommet et prise pour maximiser les profits. Les sociétés de médias sociaux profitent même du "débat" artificiel sur la désinformation et le déni, car où cela a-t-il lieu ailleurs que sur leurs plateformes ?« Les sites Web desidentifiés dans notre étude sont les principaux producteurs de contenu qui sème le scepticisme face au changement climatique sur les plateformes de médias sociaux, donnant l'impression qu'il y a un débat plus vaste qu'il n'y en a réellement. Ils diffusent un déni climatique sans fondement et non scientifique sur leurs propres sites Web, mais le véritable objectif est d'exploiter le pouvoir des plateformes de médias sociaux pour répandre ce scepticisme auprès du public et empêcher le consensus sur les faits et les solutions - même si nos vies dépendent des deux ».Le rédacteur en chef adjoint de RT, qui selon l'étude du CCDH a publié des articles sur « l'alarmisme climatique » condamnant les « médisants » qui pensaient que le changement climatique s'aggravait et a été qualifié de « l'une des organisations les plus importantes de l'économie politique mondiale de désinformation », a déclaré que la publication « soulève constamment des inquiétudes sur les questions environnementales ». RT « ne négligerait pas la variété des points de vue essentiels à un discours public sain sur ses effets », a déclaré Anna Belkina.Source : rapport Quelle lecture faites-vous de ce rapport ?Que pensez-vous des différentes réponses apportées par Facebook ?