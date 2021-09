un port de charge harmonisé pour les appareils électroniques : le port USB Type-C sera le port universel. Cela permettra aux consommateurs de charger leurs appareils avec le même chargeur USB Type-C, quelle que soit la marque de l’appareil ;

une technologie harmonisée de recharge rapide , qui permettra d'éviter que différents producteurs limitent la vitesse de charge de manière injustifiée et contribuera à faire en sorte que la vitesse de charge soit la même, quel que soit le chargeur compatible utilisé avec un appareil ;

dissocier la vente d'un chargeur de la vente de l'appareil électronique : les consommateurs pourront acheter un nouvel appareil électronique sans nouveau chargeur, ce qui limitera l'achat de chargeurs indésirables ou le nombre de chargeurs laissés inutilisés. Selon les estimations, la réduction de la production et de l'élimination des nouveaux chargeurs réduira la quantité de déchets électroniques de près de 1 000 tonnes par an ;

une meilleure information des consommateurs : les producteurs devront fournir des informations pertinentes sur les performances en matière de charge, y compris des informations sur la puissance requise par le dispositif et sur la question de savoir si celui-ci prend en charge la recharge rapide. Les consommateurs pourront ainsi plus facilement voir si leurs chargeurs existants satisfont aux exigences de leur nouvel appareil ou sélectionner un chargeur compatible. Cette mesure, combinée à d'autres, aiderait les consommateurs à limiter le nombre de nouveaux chargeurs achetés et leur permettrait d'économiser 250 millions d'euros par an en évitant d'acheter des chargeurs inutiles.

Selon Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique,» Pour mieux comprendre l’exaspération de l’exécutif et des législateurs européens, il faut noter qu’en moyenne, les consommateurs possèdent environ trois chargeurs pour téléphone mobile et en utilisent deux régulièrement.Malgré cela, 38 % des consommateurs déclarent avoir rencontré au moins une fois le problème de ne pas pouvoir recharger leur mobile parce que les chargeurs disponibles étaient incompatibles. La situation est non seulement peu pratique, mais aussi coûteuse pour les consommateurs, qui dépensent environ 2,4 milliards d’euros par an pour des chargeurs indépendants qui ne sont pas vendus avec leurs appareils électroniques. La Commission veut en finir avec ce problème qui, en plus de causer d’énormes désagréments aux utilisateurs, est fortement préjudiciable à l’environnement en raison du grand nombre de déchets électroniques favorisés par les chargeurs inutiles accumulés par les utilisateurs.Pour ce faire, la Commission de l’UE a fait les propositions suivantes :Selon l’organe exécutif de l’UE, la présente proposition permettra d’atteindre l’interopérabilité du côté de l’appareil, ce qui constitue de loin le défi le plus important. Mais pour disposer à terme d’un chargeur universel, une interopérabilité totale est requise de part et d’autre du câble : entre l’appareil électronique et l’alimentation électrique externe. L’interopérabilité du côté de l’alimentation électrique externe sera abordée dans le cadre de la révision du règlement de la Commission sur l’écoconception, qui sera lancée dans le courant de l’année de sorte que son entrée en vigueur puisse être alignée sur celle de la nouvelle proposition. Avec cette proposition, la Commission de l’UE fait un grand pas dans sa volonté de régler définitivement le problème de compatibilité entre les chargeurs de téléphones et autres petits appareils de différentes marques.Les regards sont maintenant tournés vers Apple qui jusque-là utilise toujours son port et son chargeur Lightning pour ses iPhone et certains appareils comme l’Airpod Max, l’Airpod Pro et l’HompePod. Apple va-t-il se conformer à terme aux directives de l’UE en sortant un iPhone avec un port USB Type-C ? Ou va-t-il persister dans sa logique d’utiliser une technologie propriétaire en supprimant complément le port de recharge sur l’iPhone pour laisser place à la recharge sans fil uniquement ? Le temps nous le dira. En attendant, la firme à la pomme aurait déclaré ceci à la suite de la nouvelle proposition de la Commission : « Nous restons préoccupés par le fait qu’une réglementation stricte imposant un seul type de connecteur étouffe l’innovation au lieu de l’encourager, ce qui à son tour nuira aux consommateurs en Europe et dans le monde ».Source : La Commission européenne Quelles appréciations faites-vous de cette proposition ?Selon vous, le problème d’incompatibilité entre les chargeurs avec les appareils de différentes marques sera-t-il définitivement réglé avec cette proposition de directive ?Si cette loi prend forme, pensez-vous qu’on pourra avoir un iPhone avec un port USB-C sur le marché ?