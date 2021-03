Depuis qu'il a annoncé le Bezos Earth Fund l'année dernière, le fondateur d'Amazon a donné peu de détails sur la manière exacte dont l'argent serait distribué, et cette ambiguïté a troublé certaines voix du secteur à but non lucratif qui souhaitent voir plus de transparence lorsqu'il y a de gros dons. Désormais, le fondateur d'Amazon offre plus d'informations sur le leadership, la structure et le calendrier du Bezos Earth Fund, expliquant par exemple qu'il lui accordera environ 1 milliard de dollars par an durant la prochaine décennie.Toutes ces décisions sont importantes car le Earth Fund est censé être de loin le plus grand acteur de la philanthropie climatique. Les décisions de Bezos se répercuteront sur le secteur climatique, en partie à cause de l’ampleur de l’effort et en partie à cause du profil de Bezos. La façon dont Bezos, qui est à nouveau l'homme le plus riche du monde selon l'index des milliardaires de Bloomberg, exécute son plus grand engagement caritatif à ce jour sera étroitement surveillée dans la prochaine phase de la vie de Bezos après sa démission en tant que PDG d'Amazon cette année.Bezos a déclaré mardi qu'Andrew Steer, qui pendant huit ans a été à la tête du World Resources Institute (WRI), sera le premier PDG du Bezos Earth Fund. En novembre, Bezos et sa compagne, Lauren Sanchez, ont accordé 100 millions de dollars au World Resources Institute dans le cadre de la première vague de subventions; en mars, Bezos avait demandé au PDG de WRI de diriger sa propre organisation.Andrew Steer s'est exclamé en ces termes sur Twitter :« Ce fut le privilège de toute une vie de diriger World Resources au cours des 8 dernières années. La passion et le dévouement de notre équipe mondiale sont inspirants. Ensemble, nous avons changé le discours sur le développement durable et nous nous sommes efforcés de créer un avenir meilleur pour les personnes et la planète. Je suis profondément honoré d'avoir été invité par Jeff Bezos à devenir le premier président et chef de la direction du Earth Fund de 10 milliards de dollars. Il abordera le climat, la nature et la justice environnementale. L'objectif de Jeff est de le dépenser d'ici 2030, date à laquelle les ODD doivent être atteints.« Pendant mon temps, World Resources, nous avons aidé à changer l'état d'esprit de celui des "coûts et compromis" à celui des "investissements et opportunités" et montré que le changement radical des systèmes est possible et peut apporter une économie plus forte, une société plus juste et une meilleure avenir.« Earth Fund investira dans les scientifiques, les ONG, les militants et le secteur privé pour aider à stimuler les nouvelles technologies, les investissements, le changement de politique et les comportements. Nous mettrons l'accent sur la justice sociale, car le changement climatique nuit de manière disproportionnée aux communautés pauvres et marginalisées ».Le fait que Earth Fund « investisse » dans le « secteur privé » a suggéré, selon les experts, qu'au moins une partie de la structure du Fonds Bezos Earth se ferait par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée, car il est difficile pour d'autres véhicules philanthropiques tels que les fondations privées de faire des investissements majeurs dans des entreprises à but lucratif. La structure précise est importante car une LLC, tout en permettant plus facilement des investissements à but lucratif, n'est pas tenue de déposer des documents fiscaux accessibles au public.Bezos Earth Fund a déjà été lié à une LLC appelée Fellowship Ventures. Les collaborateurs de Bezos ont depuis le début refusé de partager des informations sur la configuration légale du Earth Fund.Contrairement aux fondations, les SARL ne sont pas non plus tenues de débourser une somme d'argent à intervalle régulier. Mais Bezos a également apporté des éclaircissements sur cet aspect mardi: « l'objectif » de l'engagement de 10 milliards de dollars de Bezos, a déclaré Steer, serait de le « dépenser » d'ici 2030, ce qui signifie que le fondateur d'Amazon attribuerait environ 1 milliard de dollars par an (après quoi, il pourrait vraisemblablement mettre plus d'argent sur la table). Bezos n'avait auparavant partagé aucune information sur la rapidité avec laquelle il prévoyait de distribuer ces 10 milliards de dollars, bien qu'il ait précisé qu'il ne s'agissait que de 10 milliards de dollars « pour commencer ».Un milliard de dollars par an augmenterait considérablement l'engagement des philanthropes américains : en 2019, selon la ClimateWorks Foundation, « le financement philanthropique pour l'atténuation du changement climatique était de 5 à 9 milliards de dollars sur 730 milliards de dollars de dons philanthropiques totaux. Alors que le financement des fondations pour l'atténuation du changement climatique a presque doublé depuis 2015, moins de 2% du total des dons - entre particuliers et fondations - reste orienté vers l'atténuation du changement climatique ».Compte tenu des enjeux de la crise climatique, Bezos peut penser qu'il doit agir rapidement : Steer a qualifié les 10 prochaines années de « décennie décisive ». Notons que plusieurs entreprises se lancent dans le greenwashing, profitant de l'effet tendance de la lutte contre les changements climatiques. Le greenwashing désigne un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse. La plupart du temps, les dépenses consenties concernent davantage la publicité que de réelles actions en faveur de l'environnement et du développement durable.Source : Jeff Bezos Quelle lecture en faites-vous ?