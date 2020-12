Amazon devient le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde L'entreprise estime pouvoir réduire à zéro les émissions de carbone de toutes ses activités d'ici 2040 0PARTAGES 4 0 En 2019, Amazon a cofondé The Climate Pledge, un engagement qui vise à réduire les émissions de carbone de toutes ses activités à zéro d’ici 2040, soit dix ans avant l’Accord de Paris et qui compte désormais 31 signataires, dont Unilever, Verizon, Siemens, Microsoft et Best Buy. À cette fin, Amazon a pris un certain nombre d'engagements parmi lesquels :

Zéro émission de carbone : déployer notre technologie et nos effectifs pour atteindre l'objectif de zéro émission de carbone au sein d'Amazon d'ici 2040, soit avec 10 ans d'avance sur l'Accord de Paris.

déployer notre technologie et nos effectifs pour atteindre l'objectif de zéro émission de carbone au sein d'Amazon d'ici 2040, soit avec 10 ans d'avance sur l'Accord de Paris. 100% d'énergie renouvelable : alimenter nos activités avec 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025.

alimenter nos activités avec 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Shipment Zero : effectuer toutes les expéditions d'Amazon sans émettre de carbone, avec 50 % de la totalité des expéditions avec une empreinte carbone nulle d'ici 2030.

effectuer toutes les expéditions d'Amazon sans émettre de carbone, avec 50 % de la totalité des expéditions avec une empreinte carbone nulle d'ici 2030. 100 000 véhicules de livraison électriques : Acquérir 100 000 véhicules de livraison électriques, la plus grande commande de véhicules de livraison électriques de l'histoire selon Amazon.

Acquérir 100 000 véhicules de livraison électriques, la plus grande commande de véhicules de livraison électriques de l'histoire selon Amazon. Climate Pledge Fund : Investir 2 milliards de dollars afin de soutenir le développement de technologies et de services permettant la décarbonisation et la préservation de la nature.

Investir 2 milliards de dollars afin de soutenir le développement de technologies et de services permettant la décarbonisation et la préservation de la nature. Right Now Climate Fund : Investir 100 millions de dollars dans des projets de reforestation et des solutions d’atténuation du changement climatique.





Le 10 décembre, Amazon a annoncé le lancement de 26 nouveaux projets d'énergie éolienne et solaire à l'échelle des services publics totalisant 3,4 gigawatts (GW) de capacité de production d'électricité, portant son investissement total dans les énergies renouvelables en 2020 à 35 projets et plus de 4 GW de capacité. L’entreprise n’a pas manqué de souligner qu’il s’agit du plus grand investissement des entreprises dans les énergies renouvelables en une seule année. Par conséquent, elle estime que ces nouveaux projets feront d'Amazon le plus gros acheteur d'entreprise d'énergie renouvelable de l'histoire.



Amazon a désormais investi dans 6,5 GW de projets éoliens et solaires qui permettront à l'entreprise d'alimenter ses opérations avec plus de 18 millions de mégawattheures (MWh) d'énergie renouvelable par an. À titre d'illustration, cela suffit pour alimenter 1,7 million de foyers américains pendant un an. Ces projets fourniront de l’énergie renouvelable aux bureaux d’entreprise, aux centres de distribution et aux centres de données Amazon Web Services (AWS) d’Amazon qui prennent en charge des millions de clients dans le monde. Ils contribueront également à faire progresser l'objectif d'Amazon d'atteindre des émissions de carbone nettes nulles dans l'ensemble de ses activités d'ici 2040. Une partie de cet engagement consiste à alimenter l'infrastructure d'Amazon avec une énergie 100% renouvelable, et la société est maintenant sur la bonne voie pour atteindre cet objectif d'ici 2025, cinq ans avant l’objectif initial de 2030.



« Amazon aide à lutter contre le changement climatique en agissant rapidement pour alimenter nos entreprises avec des énergies renouvelables », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. « Avec un total de 127 projets solaires et éoliens, Amazon est désormais le plus gros acheteur d'entreprise d'énergie renouvelable de tous les temps. Nous sommes sur la bonne voie pour gérer 100% de nos activités grâce aux énergies renouvelables d’ici 2025, soit cinq ans avant notre objectif initial de 2030. Ce n’est là que l’une des nombreuses mesures que nous prenons pour nous aider à respecter notre engagement climatique. Je ne pourrais pas être plus fier de toutes les équipes d'Amazon qui continuent de travailler dur, intelligemment et rapidement pour que ces projets soient opérationnels ».



Les 26 nouveaux projets éoliens et solaires annoncés le 10 décembre sont situés en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les nouveaux projets sont les premiers d'Amazon en France, en Allemagne, en Italie et en Afrique du Sud. Aux États-Unis, Amazon a désormais permis des projets éoliens et solaires en Californie, au Delaware, dans l'Illinois, dans l'Indiana, au Kansas, au Kentucky, au Nebraska, en Caroline du Nord, dans l'Ohio, au Texas et en Virginie. Amazon a un total de 127 projets d'énergie renouvelable dans le monde, dont 59 projets d'énergie renouvelable éolienne et solaire à l'échelle des services publics et 68 toits solaires sur des centres de distribution et des centres de tri dans le monde entier.



« Les investissements du secteur privé sont essentiels pour faire évoluer les énergies renouvelables au rythme nécessaire pour stimuler l'action climatique mondiale », a déclaré Miranda Ballentine, PDG de Renewable Energy Buyers Alliance (REBA). « À eux seuls, les projets basés aux États-Unis rendent l’annonce d’Amazon 270% plus importante que la plus grande annonce d’achat d’entreprise faite par un seul acheteur à ce jour, et illustrent le leadership et l’engagement de l’entreprise en faveur d’un avenir énergétique propre et prospère. »



« Au nom du secteur des énergies renouvelables, nous félicitons Amazon pour sa contribution sans précédent à la transition des énergies renouvelables cette année. Avec un impressionnant 35 nouveaux projets renouvelables majeurs en 2020, Amazon mérite un énorme crédit pour son leadership dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Acquérir plus de 4 000 MW de nouvelle énergie renouvelable en une seule année est une réalisation incroyable et marque un grand progrès vers l'objectif d'Amazon d'être alimenté à 100% par une énergie renouvelable. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Amazon pour ses efforts pour nous aider à rester à portée de main des réductions d'émissions de gaz à effet de serre que les scientifiques jugent nécessaires pour éviter les pires impacts du changement climatique », a déclaré Gregory Wetstone, président et PDG de l'American Council on Renewable Energy (ACORE).



Que pensez-vous de ce type d'initiative ? Volonté réelle de contribuer à l'amélioration de l'écologie ou greenwashing (procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation (entreprise, administration publique nationale ou territoriale, etc.) dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse) ?

Que pensez-vous de la multiplication des annonces de ce type par des entreprises ? Sont-elles devenues écoresponsables ou est-ce l'argument marketing à la mode ?



