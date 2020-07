Microsoft teste les piles à hydrogène comme l'alimentation de secours dans ses centres de données, Ces piles pourraient-elles relancer une économie d'énergie propre à long terme ? 0PARTAGES 9 0 En janvier dernier, Microsoft, l'un des principaux acteurs du cloud, prend ses responsabilités



Le lundi dernier, Microsoft a annoncé dans un billet de blog que les piles à hydrogène ont alimenté une rangée de serveurs d'un de ses centres de données pendant 48 heures consécutives, une première qui pourrait relancer une économie d'énergie propre à long terme construite autour de l'élément le plus abondant de l'univers. L'entreprise annonce que cet exploit est la dernière étape dans l'engagement de l'entreprise à être négatif en carbone d'ici 2030. Pour aider à atteindre cet objectif et accélérer la transition mondiale loin des combustibles fossiles, Microsoft vise également à éliminer sa dépendance au diesel d'ici 2030.



Microsoft déclare que le carburant diesel représente moins de 1 % des émissions globales de l'entreprise. Son utilisation est principalement limitée aux centres de données Azure, où, comme chez la plupart des fournisseurs de cloud dans le monde, les générateurs diesel prennent en charge des opérations continues en cas de panne de courant et d'autres interruptions de service. « Ils sont chers. Et ils ne font rien pendant plus de 99 % de leur vie », a déclaré Mark Monroe, un ingénieur d'infrastructure principal de l'équipe de Microsoft pour le développement avancé des centres de données.





Ces dernières années, les coûts des piles à hydrogène ont chuté au point de devenir une alternative économiquement viable aux générateurs de secours alimentés au diesel. « Et l'idée de les faire fonctionner à l'hydrogène vert s'inscrit parfaitement dans nos engagements globaux en matière de carbone », a déclaré Monroe. De plus, a-t-il ajouté, un centre de données Azure équipé de piles à combustible, d'un réservoir de stockage d'hydrogène et d'un électrolyseur qui convertit les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène pourrait être intégré au réseau électrique pour fournir des services d'équilibrage de charge.



« Toute cette infrastructure représente une opportunité pour Microsoft de jouer un rôle dans ce qui sera sûrement un cadre global d'optimisation énergétique plus dynamique que le monde déploiera dans les années à venir », a déclaré Lucas Joppa , directeur de l'environnement de Microsoft. Pour explorer davantage comment Microsoft peut tirer parti de son investissement dans les piles à hydrogène et les infrastructures associées, la société a nommé Joppa comme son représentant au Conseil de l'hydrogène, une initiative mondiale d'entreprises de premier plan dans les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie pour stimuler l'économie de l'hydrogène.



Jpppa a déclaré que les scientifiques ont déjà prouvé que les piles à hydrogène peuvent être utilisées pour générer de l'énergie sans gaz à effet de serre à partir de l'élément le plus abondant de l'univers. « Nous savons comment le faire. Le conseil existe parce que nous ne savons pas nécessairement comment mettre à l'échelle la production d'hydrogène, le transport de l'hydrogène, l'approvisionnement en hydrogène et ensuite la consommation de celui-ci de différentes manières. Il y a encore beaucoup de travail à faire », dit-il.



Microsoft s'efforce de fournir aux clients du centre de données Azure une disponibilité de service « cinq neuf », ce qui signifie que le centre de données est opérationnel 99,999 % du temps. Les générateurs de secours sont allumés pendant les pannes du réseau électrique et autres interruptions de service. « Nous n'utilisons pas beaucoup les générateurs diesel », a déclaré Monroe. « Nous les démarrons une fois par mois pour nous assurer qu'ils fonctionnent et leur faisons un test de charge une fois par an pour nous assurer que nous pouvons leur transférer correctement la charge, mais en moyenne, ils couvrent une panne de courant moins d'une fois par an ».



Selon Brian Janous, directeur général de l'équipe de Microsoft pour la stratégie énergétique et de développement durable des centres de données, Microsoft recherche des technologies de remplacement du diesel qui maintiendraient ou amélioreraient la disponibilité des services et voient des promesses dans les piles à hydrogène et les batteries. « Le travail que l'équipe effectue aujourd'hui consiste vraiment à essayer d'évaluer la faisabilité de différentes solutions », a-t-il déclaré.



Les batteries fournissent déjà une alimentation de secours à court terme, comblant l'écart de 30 secondes entre une panne sur le réseau et le temps nécessaire pour alimenter les générateurs diesel. Les batteries plus avancées ont des durées plus longues. Pour rappel, les germes de l'utilisation de piles à hydrogène pour l'alimentation de secours ont été plantés au printemps 2018, lorsque des chercheurs du National Renewable Energy Laboratory de Golden, au Colorado, ont alimenté un rack d'ordinateurs avec une membrane échangeuse de protons, ou PEM, pile à hydrogène. Monroe et ses collègues étaient sur place pour la démonstration.



Cependant des recherches et des projets en cours sont très encourageants sur la possibilité de produire de l’hydrogène avec de l'énergie renouvelable de façon plus performante.



« L’hydrogène vert devrait croître rapidement dans les années à venir”

Quand on voie que l’utilisation massives des automobiles électriques est en train de motiver des recherches pour avoir de nouvelles batteries non seulement non polluantes, faites avec des matériaux communs et pas des métaux rares, et de 2 à 10 fois plus puissante, on voie que cela vaux le coup d'investir dans les nouvelles technologies car cela motive la recherche qui va rendre ces technologies bien plus acceptables.



Donc ici le projet va dans le bon sens, plus on va utiliser d’hydrogène, plus cela motivera les recherches sur les solutions pour le produire de façon verte. 2 0 C'est possible de créer de l’hydrogène à partir d’électricité, donc en théorie à partir de provenance éolienne ou panneaux solaire, mais le processus de conversion est encore très coûteux.Cependant des recherches et des projets en cours sont très encourageants sur la possibilité de produire de l’hydrogène avec de l'énergie renouvelable de façon plus performante.Donc c'est vrai dans la situation actuelle c'est pas encore une solution idéale, mais ça pourrais le devenir.Quand on voie que l’utilisation massives des automobiles électriques est en train de motiver des recherches pour avoir de nouvelles batteries non seulement non polluantes, faites avec des matériaux communs et pas des métaux rares, et de 2 à 10 fois plus puissante, on voie que cela vaux le coup d'investir dans les nouvelles technologies car cela motive la recherche qui va rendre ces technologies bien plus acceptables.Donc ici le projet va dans le bon sens, plus on va utiliser d’hydrogène, plus cela motivera les recherches sur les solutions pour le produire de façon verte. Membre éprouvé https://www.developpez.com



Donc même si l'hydrogène n'émet pas de gaz à effet de serre, la production de l'hydrogène lui en émet. Microsoft nous sert du bon greenwashing. 0 0 Microsoft ne dit pas comment il va produire l’hydrogène ! Pour rappel l’hydrogène n'existe pas à l'état naturel sur terre, pou obtenir ce précieux hydrogène, il faut dépenser de l’énergie, et plusieurs possibilités existent : peut l’extraire d’hydrocarbures, le produire par électrolyse de l’eau, mais alors… il aura fallu produire de l’électricité ou le produire par thermolyse de l’eau en la portant à très haute température. Il faut bien sûr aussi de l’énergie disponible.Donc même si l'hydrogène n'émet pas de gaz à effet de serre, la production de l'hydrogène lui en émet. Microsoft nous sert du bon greenwashing.