Des scientifiques ont créé un appareil qui produit de l'électricité « à partir de l'air »

Puisque l'appareil produit une différence de potentiel électrique à partir des molécules d'eau de l'air ambiant, il y a 2 dangers possibles selon le fonctionnement de l'appareil une fois le système mis à grande échelle:- Soit il dissocie les molécules en hydrogène et oxygène, et une production continue d'hydrogène dans l'atmosphère risque de la rendre explosive. Je ne crois pas trop à cette hypothèse parce qu'il faudrait un apport d'énergie pour casser les molécules d'eau, énergie restituée de façon explosive lors de l'assemblage O2 + 2 H2 = 2 H2O- Soit il utilise l'ionisation résiduelle de l'eau pour en tirer un flux d'électrons, et l'eau traitée devient plus acide ou plus basique (présence de davantage d'ions H3O+ ou OH-). A long terme, l'atmosphère devient donc plus agressive (peau, muqueuses, yeux, etc), donc il faut un espace ventilé. De plus, une plus grande présence d'ions implique une plus grande corrosion, donc la durabilité de la chose est... très hypothétique.Rappelons que l'invention de la machine à vapeur à usage des transports (fin XVIIIème - début XIXème siècle) a eu pour effet bénéfique de faire baisser (jusqu'à éliminer) les dépôts de crotins et bouses des animaux de traits qui polluaient les rues. Conséquence inatendue, Londres est devenue au milieu du XIXème siècle la ville la plus polluée du monde par les fumées des machines à vapeur, jusqu'à interdire l'établissement de nouvelles usines (sur plainte des ambassadeurs français et américains qui trouvaient l'air irrespirable).Le remplacement des sources d'énergies fossiles par des sources renouvelables devrait réduire certains problèmes (pollution atmosphérique, acidification des océans, augmentation de l'effet de serre) mais en créer d'autres (intermittence des apports d'énergie, concurrence de l'emploi des surface entre l'alimentation et la production d'énergie, difficulté de certains recyclages, ségrégation grandissante entre ceux qui pourront consommer beaucoup d'énergie et les autres, etc).