Les centres de données chinois émettent autant de carbone que 21 millions de voitures, Malgré une vaste capacité de production d'énergie verte, selon un rapport 5PARTAGES 5 0 Selon les conclusions du rapport « Powering the Cloud : How China's Internet Industry Can Shift to Renewable Energy », publié par Greenpeace East Asia et la North China Electric Power University, la Chine surpasse les États-Unis en matière d'énergie renouvelable et a fait d'énormes progrès dans le développement de projets solaires. En 2017, elle s'est fixé comme objectif de satisfaire 20 % de ses besoins en énergie propre d'ici 2030, selon le rapport. Cependant, malgré cette vaste capacité de production d'énergie verte, la plupart des centres de données chinois ne l'utilisent pas, a conclu le rapport.



Selon le nouveau rapport de Greenpeace et de la North China Electric Power University, l'industrie chinoise des centres de données est l'une des plus importantes au monde et a consommé un peu plus de 2 % de l'électricité du pays l'an dernier. Cependant, l’essentielle de cette consommation provient du charbon. Selon le nouveau rapport, les centres de données de la Chine ont produit 99 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone l'an dernier, l'équivalent d'environ 21 millions de voitures sur les routes.





Ye Ruiqi, une experte climatique de Greenpeace a déclaré ce propos :



« Près des trois quarts de cette énergie provient du charbon ». Selon Ye Ruiqi, cette dépendance des centres de données à l'égard de l'énergie produite à partir du charbon est principalement due à leur situation géographique. Ye Ruiqi a ajouté que « La plupart des installations sont situées sur la côte est, près des centres d'affaires et loin des capacités de la Chine en matière d'énergie renouvelable dans le centre et l'ouest du pays. Sur les 44 centres de données que nous avons interrogés, seuls cinq utilisaient de l'énergie propre ».



Une croissance de l’industrie des centres de données accompagnée dune rapide croissance de la consommation d'énergie



Les centres de données stockent des informations électroniques comme des courriels, des photos et des vidéos, et dans le monde entier, ils consomment entre 3 % et 5 % de l'électricité mondiale totale et rivalisent avec l'industrie aérienne en termes d'émissions de carbone, selon le rapport.



De 2015 à 2017, l'industrie a connu une croissance de plus de 10 % par année en Chine selon la surface de plancher utilisée. Le marché des centres de données Internet en Chine, y compris la colocation, les services de réseau de diffusion de contenu (CDN) et les services de cloud computing public, s'est développé à un rythme d'environ 30 % par an et devrait dépasser les 270 milliards de RMB soit 37,94 milliards USD en 2021, selon le rapport.





Selon les chercheurs, en 2018, la Chine comptait 1,2 million de baies de serveurs provenant de centres de données de grande et très grande taille et 1,5 million de baies de serveurs provenant de centres de données de petite et moyenne envergure. Ce qui a eu pour conséquence une consommation de 161 TWh d'électricité par l'industrie au cours de la même année, soit 2,35 % de la consommation totale d'électricité du pays.



Les chercheurs ont constaté que la consommation d'électricité de l'industrie est en voie d'augmenter de 66 % au cours des cinq prochaines années pour atteindre 267 TWh en 2023, soit plus que la consommation totale d'électricité de l'Australie en 2018. Le nouveau rapport indique également que dans un centre de données typique de Chine, 80 % de l'électricité est consommée par les serveurs et les équipements de refroidissement.



Cependant, étant donné que l'industrie des centres de données est concentrée dans des régions où l'énergie renouvelable représente une part relativement faible de l'électricité, comme c'est le cas à Beijing, Zhejiang et Jiangsu, le taux de consommation d'énergie renouvelable de l'industrie tombe sous la moyenne nationale de 26,5 %, selon les chercheurs. L'impact environnemental de la dépendance du secteur des centres de données à l'égard du charbon est important, avec les émissions de CO2 du secteur s'élevant à 99 millions de tonnes en 2018, selon e rapport.





Possibilité de réduction de la dépendance de l’énergie produite à partir du charbon de l’industrie grâce à l’énergie éolienne et solaire



Selon le rapport des chercheurs, les émissions de dioxyde de carbone devraient passer de 99 millions de tonnes en 2018 à 163 millions de tonnes métriques, ce qui équivaut à 35 millions de véhicules. Mais, pour que cela ne se produise pas, Mme Ruiqi a déclaré :



« Pour éviter cela, les centres de données chinois doivent dissocier leur consommation d'électricité de leur empreinte carbone en s'appuyant davantage sur l'énergie éolienne et solaire ». « Ils peuvent construire leur propre capacité d'énergie renouvelable, acheter de l'énergie propre sur le marché ou acheter des certificats verts pour compenser leurs émissions », a-t-elle ajouté.



Selon le nouveau rapport, actuellement, l’industrie des centres de données de la Chine repose sur une combinaison énergétique de 73 % de charbon, 23 % d'énergie renouvelable et 4 % d'énergie nucléaire. Les chercheurs estiment que si les énergies renouvelables atteignaient 30 % d'ici 2023, 16 millions de tonnes d'émissions de CO2 pourraient être évitées. Ce qui équivaut à 10 millions de vols transatlantiques aller-retour.





La Chine est le pays qui dispose de la plus grande capacité d'énergie renouvelable au monde, a indiqué le rapport. Fin 2018, la capacité d'installation solaire dépassait 175 GW et le vent avait dépassé 185 GW, soit plus que la capacité solaire et éolienne totale de l'Europe. Le gouvernement chinois, conscient du problème de dépendance des centres de données du charbon, a commencé à agir. Depuis 2015, les réformes du marché de l'électricité ont créé des possibilités sans précédent pour les entreprises de se procurer de l'énergie renouvelable au moyen d'un ensemble diversifié de mécanismes.



Alibaba, l'un des plus grands fournisseurs chinois de cloud computing, n’a pas tardé à lancer sa propre initiative au cours de la même année. La société a inauguré un centre de données près de Hangzhou, utilisant l'énergie solaire et hydraulique. Elle compte également sur l'eau du lac pour refroidir ses serveurs, d’après le rapport.



Ce problème est en train d’être résolu du côté des Etats-Unis où les centres de données ont considérablement réduit leur empreinte carbone. Apple a annoncé en avril 2018 que ses bureaux, ses centres de données, ainsi que ses sites en colocation dans 43 pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Inde sont



Microsoft et Amazon visent également à alimenter leurs centres de données en énergie 100 % renouvelable. Dans un article publié sur un blog en avril, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que l'entreprise s'attendait à dépasser la barre des 70 % d'ici 2023. Amazon Web Services - la division des centres de données de l'entreprise - affirme qu'elle a dépassé 50 % d'utilisation d'énergie renouvelable pour 2018.



Les chercheurs de Greenpeace East Asia et de la North China Electric Power University recommandent, entre autres, que les décideurs politiques élargissent les marchés pilotes d'achat direct d'énergie verte et abaissent les standards d'accès au marché de l'énergie verte pour permettre aux entreprises acheteuses de différentes tailles d’y participer. Ils recommandent également aux autorités chinoises de renforcer les certificats d'énergie verte en permettant à un plus large éventail de projets d'énergie renouvelable d'obtenir des certificats d'énergie verte, en particulier les projets de parité de réseau. Pourvu que les recommandations soient prises en compte et que plusieurs autres entreprises chinoises lancent leur propre initiative de lutte contre le changement climatique et de création d’un environnement plus sain.



Sources :



Et vous ?



Que pensez-vous de ce retard de la Chine dans l’utilisation des énergies renouvelables dans les centres de données ?

Pensez-vous que la situation devrait changer le plus vite possible ?



Lire aussi



Google aurait utilisé 100 % d'énergies renouvelables pour alimenter tous ses bureaux et Datacenter en 2017, d'après son premier vice-président

Tous les datacenters et bureaux d'Apple dans le monde sont alimentés à 100 % en énergies renouvelables, pour lutter contre le changement climatique

Facebook s'engage à alimenter ses opérations mondiales avec de l'énergie 100 % verte d'ici 2020, et à réduire ses émissions de GES de 75 %

Étude : les panneaux solaires créent 300 fois plus de déchets que les centrales nucléaires, le solaire est-il une solution pour les datacenters ? Selon les conclusions du rapport « Powering the Cloud : How China's Internet Industry Can Shift to Renewable Energy », publié par Greenpeace East Asia et la North China Electric Power University, la Chine surpasse les États-Unis en matière d'énergie renouvelable et a fait d'énormes progrès dans le développement de projets solaires. En 2017, elle s'est fixé comme objectif de satisfaire 20 % de ses besoins en énergie propre d'ici 2030, selon le rapport. Cependant, malgré cette vaste capacité de production d'énergie verte, la plupart des centres de données chinois ne l'utilisent pas, a conclu le rapport.Selon le nouveau rapport de Greenpeace et de la North China Electric Power University, l'industrie chinoise des centres de données est l'une des plus importantes au monde et a consommé un peu plus de 2 % de l'électricité du pays l'an dernier. Cependant, l’essentielle de cette consommation provient du charbon. Selon le nouveau rapport, les centres de données de la Chine ont produit 99 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone l'an dernier, l'équivalent d'environ 21 millions de voitures sur les routes.Ye Ruiqi, une experte climatique de Greenpeace a déclaré ce propos :« Près des trois quarts de cette énergie provient du charbon ». Selon Ye Ruiqi, cette dépendance des centres de données à l'égard de l'énergie produite à partir du charbon est principalement due à leur situation géographique. Ye Ruiqi a ajouté que « La plupart des installations sont situées sur la côte est, près des centres d'affaires et loin des capacités de la Chine en matière d'énergie renouvelable dans le centre et l'ouest du pays. Sur les 44 centres de données que nous avons interrogés, seuls cinq utilisaient de l'énergie propre ».Les centres de données stockent des informations électroniques comme des courriels, des photos et des vidéos, et dans le monde entier, ils consomment entre 3 % et 5 % de l'électricité mondiale totale et rivalisent avec l'industrie aérienne en termes d'émissions de carbone, selon le rapport.De 2015 à 2017, l'industrie a connu une croissance de plus de 10 % par année en Chine selon la surface de plancher utilisée. Le marché des centres de données Internet en Chine, y compris la colocation, les services de réseau de diffusion de contenu (CDN) et les services de cloud computing public, s'est développé à un rythme d'environ 30 % par an et devrait dépasser les 270 milliards de RMB soit 37,94 milliards USD en 2021, selon le rapport.Selon les chercheurs, en 2018, la Chine comptait 1,2 million de baies de serveurs provenant de centres de données de grande et très grande taille et 1,5 million de baies de serveurs provenant de centres de données de petite et moyenne envergure. Ce qui a eu pour conséquence une consommation de 161 TWh d'électricité par l'industrie au cours de la même année, soit 2,35 % de la consommation totale d'électricité du pays.Les chercheurs ont constaté que la consommation d'électricité de l'industrie est en voie d'augmenter de 66 % au cours des cinq prochaines années pour atteindre 267 TWh en 2023, soit plus que la consommation totale d'électricité de l'Australie en 2018. Le nouveau rapport indique également que dans un centre de données typique de Chine, 80 % de l'électricité est consommée par les serveurs et les équipements de refroidissement.Cependant, étant donné que l'industrie des centres de données est concentrée dans des régions où l'énergie renouvelable représente une part relativement faible de l'électricité, comme c'est le cas à Beijing, Zhejiang et Jiangsu, le taux de consommation d'énergie renouvelable de l'industrie tombe sous la moyenne nationale de 26,5 %, selon les chercheurs. L'impact environnemental de la dépendance du secteur des centres de données à l'égard du charbon est important, avec les émissions de CO2 du secteur s'élevant à 99 millions de tonnes en 2018, selon e rapport.Selon le rapport des chercheurs, les émissions de dioxyde de carbone devraient passer de 99 millions de tonnes en 2018 à 163 millions de tonnes métriques, ce qui équivaut à 35 millions de véhicules. Mais, pour que cela ne se produise pas, Mme Ruiqi a déclaré :« Pour éviter cela, les centres de données chinois doivent dissocier leur consommation d'électricité de leur empreinte carbone en s'appuyant davantage sur l'énergie éolienne et solaire ». « Ils peuvent construire leur propre capacité d'énergie renouvelable, acheter de l'énergie propre sur le marché ou acheter des certificats verts pour compenser leurs émissions », a-t-elle ajouté.Selon le nouveau rapport, actuellement, l’industrie des centres de données de la Chine repose sur une combinaison énergétique de 73 % de charbon, 23 % d'énergie renouvelable et 4 % d'énergie nucléaire. Les chercheurs estiment que si les énergies renouvelables atteignaient 30 % d'ici 2023, 16 millions de tonnes d'émissions de CO2 pourraient être évitées. Ce qui équivaut à 10 millions de vols transatlantiques aller-retour.La Chine est le pays qui dispose de la plus grande capacité d'énergie renouvelable au monde, a indiqué le rapport. Fin 2018, la capacité d'installation solaire dépassait 175 GW et le vent avait dépassé 185 GW, soit plus que la capacité solaire et éolienne totale de l'Europe. Le gouvernement chinois, conscient du problème de dépendance des centres de données du charbon, a commencé à agir. Depuis 2015, les réformes du marché de l'électricité ont créé des possibilités sans précédent pour les entreprises de se procurer de l'énergie renouvelable au moyen d'un ensemble diversifié de mécanismes.Alibaba, l'un des plus grands fournisseurs chinois de cloud computing, n’a pas tardé à lancer sa propre initiative au cours de la même année. La société a inauguré un centre de données près de Hangzhou, utilisant l'énergie solaire et hydraulique. Elle compte également sur l'eau du lac pour refroidir ses serveurs, d’après le rapport.Ce problème est en train d’être résolu du côté des Etats-Unis où les centres de données ont considérablement réduit leur empreinte carbone. Apple a annoncé en avril 2018 que ses bureaux, ses centres de données, ainsi que ses sites en colocation dans 43 pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Inde sont alimentés à 100 % par de l’énergie propre . Google a aussi affirmé, au cours du même mois l’an dernier, avoir acheté et même dépassé la quantité d’énergie nécessaire pour alimenter ses 70 bureaux et 15 Datacenter à travers le monde.Microsoft et Amazon visent également à alimenter leurs centres de données en énergie 100 % renouvelable. Dans un article publié sur un blog en avril, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que l'entreprise s'attendait à dépasser la barre des 70 % d'ici 2023. Amazon Web Services - la division des centres de données de l'entreprise - affirme qu'elle a dépassé 50 % d'utilisation d'énergie renouvelable pour 2018.Les chercheurs de Greenpeace East Asia et de la North China Electric Power University recommandent, entre autres, que les décideurs politiques élargissent les marchés pilotes d'achat direct d'énergie verte et abaissent les standards d'accès au marché de l'énergie verte pour permettre aux entreprises acheteuses de différentes tailles d’y participer. Ils recommandent également aux autorités chinoises de renforcer les certificats d'énergie verte en permettant à un plus large éventail de projets d'énergie renouvelable d'obtenir des certificats d'énergie verte, en particulier les projets de parité de réseau. Pourvu que les recommandations soient prises en compte et que plusieurs autres entreprises chinoises lancent leur propre initiative de lutte contre le changement climatique et de création d’un environnement plus sain.Sources : Rapport d’étude Que pensez-vous de ce retard de la Chine dans l’utilisation des énergies renouvelables dans les centres de données ?Pensez-vous que la situation devrait changer le plus vite possible ?